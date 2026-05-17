AFP
Kapten Chelsea, Reece James, meminta maaf kepada para penggemar atas ‘kurangnya hasil’ setelah kekalahan di final Piala FA membuat The Blues yang tampil di bawah performa harus menanti-nanti nasib kualifikasi ke kompetisi Eropa
Kekecewaan di Wembley bagi The Blues
Dalam pertandingan yang berlangsung sengit dengan sedikit peluang emas bagi kedua tim, Antoine Semenyo-lah yang memecah kebuntuan pada 15 menit terakhir. James tampak kecewa setelah Chelsea menelan kekalahan tipis di final Piala FA. Kapten The Blues, yang kembali ke susunan pemain inti untuk pertandingan puncak di Wembley, menyoroti bagaimana selisih tipis pada akhirnya menentukan hasil di London barat laut. Sang kapten ditempatkan di posisi gelandang untuk menambah stabilitas tim. Meskipun penampilan individu para pemain positif, hasil kolektif ini menempatkan klub dalam posisi sulit menjelang pekan terakhir musim domestik.
Permohonan maaf kepada para pendukung setia Stamford Bridge
Dengan hanya tersisa dua pertandingan Liga Premier, Chelsea secara matematis masih berpeluang merebut tiket ke kompetisi Eropa, namun James jujur mengenai kelemahan tim musim ini. Ia menegaskan bahwa performa klub saat ini jauh di bawah standar yang diharapkan dari tim sekelas mereka.
"Kami tampil di bawah ekspektasi musim ini. Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar atas kurangnya hasil. Ini memang sulit. Saya harap kami segera bangkit," katanya kepada situs web resmi klub. "Kami perlu istirahat dan memulihkan diri, lalu kembali ke lapangan latihan dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya melawan Spurs."
James menargetkan peningkatan performa setelah kekalahan tipis
Saat meninjau kembali pertandingan tersebut, James merasa timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik atas usaha mereka, namun ia mengakui bahwa kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir menjadi faktor penentu kekalahan saat menghadapi tim yang berpeluang merebut gelar Liga Premier.
"Sungguh mengecewakan harus kalah," tambah James. "Jika Anda mundur selangkah dan melihat pertandingan itu, bukan skornya, kami mampu mengimbangi mereka dan bertarung secara seimbang. Di babak pertama, mereka mungkin lebih banyak menguasai bola, tetapi itu tidak benar-benar membahayakan kami, dan kemudian mereka berhasil mencetak gol dari peluang setengah di babak kedua. Saya mencoba segalanya dan melakukan semua yang saya bisa. Semua orang di final ingin menang, baik itu trofi lokal maupun Piala FA. Saya tidak bisa meragukan kemauan atau keinginan siapa pun untuk menang. Kami semua menginginkannya. Kami hanya tidak mendapat keberuntungan."
Pujian atas kembalinya Levi Colwill
Satu hal positif bagi James adalah penampilan rekan sesama lulusan akademi, Levi Colwill. Bek tersebut kembali menjadi starter untuk kedua kalinya secara berturut-turut setelah absen lama akibat cedera, dan James langsung menyoroti betapa pentingnya kehadiran pemain berusia 23 tahun itu kembali di jantung pertahanan Chelsea.
"Levi sangat penting bagi klub dan tim," lanjut James. "Kehilangannya sangat dirasakan musim ini, dan kami sangat senang dia kembali. Sejak dia kembali, dia terlihat sangat kuat, dan dia banyak membantu kami."