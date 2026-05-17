Kapten Chelsea, Reece James, meminta maaf kepada para penggemar atas ‘kurangnya hasil’ setelah kekalahan di final Piala FA membuat The Blues yang tampil di bawah performa harus menanti-nanti nasib kualifikasi ke kompetisi Eropa

Saat meninjau kembali pertandingan tersebut, James merasa timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik atas usaha mereka, namun ia mengakui bahwa kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir menjadi faktor penentu kekalahan saat menghadapi tim yang berpeluang merebut gelar Liga Premier.

"Sungguh mengecewakan harus kalah," tambah James. "Jika Anda mundur selangkah dan melihat pertandingan itu, bukan skornya, kami mampu mengimbangi mereka dan bertarung secara seimbang. Di babak pertama, mereka mungkin lebih banyak menguasai bola, tetapi itu tidak benar-benar membahayakan kami, dan kemudian mereka berhasil mencetak gol dari peluang setengah di babak kedua. Saya mencoba segalanya dan melakukan semua yang saya bisa. Semua orang di final ingin menang, baik itu trofi lokal maupun Piala FA. Saya tidak bisa meragukan kemauan atau keinginan siapa pun untuk menang. Kami semua menginginkannya. Kami hanya tidak mendapat keberuntungan."