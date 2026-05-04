Kapten Cesc Fabregas mengungkap rencana kembalinya ke Liga Premier di tengah spekulasi tentang kemungkinan ia melatih Chelsea

Setelah menaklukkan sepak bola Inggris sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya, Fabregas kini mencuri perhatian sebagai pelatih. Pelatih asal Spanyol ini telah mengubah Como dari tim yang terpuruk di Serie B menjadi penantang Eropa di Serie A, namun ia tetap terbuka mengenai keinginannya untuk suatu saat kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris.

"Liga Premier adalah liga terbaik di dunia," kata Fabregas kepada Telegraph Sport. "Saya selalu sangat, sangat jelas mengenai hal itu. Saya merasakannya sebagai pemain, saya merasakannya sebagai pelatih, sebagai penggemar. Tapi [Jose] Mourinho pernah berkata kepada saya suatu hari saat saya di Chelsea: ‘Saya masih punya 30 tahun untuk bekerja.’ Jadi saya bisa berada di sini [Como] selama 10 tahun, dan Anda masih bisa pergi ke Premier League dalam 12 atau 15 tahun.

"Sepak bola itu sangat tak terduga, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Suatu hari, Anda adalah yang terbaik. Keesokan harinya, Anda adalah yang terburuk. Jadi, mari nikmati momen ini. Saya suka menikmati momen ini. Apa yang kita alami di sini sungguh indah. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan."