Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kapten Cesc Fabregas mengungkap rencana kembalinya ke Liga Premier di tengah spekulasi tentang kemungkinan ia melatih Chelsea
Masa depan di Liga Premier
Setelah menaklukkan sepak bola Inggris sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya, Fabregas kini mencuri perhatian sebagai pelatih. Pelatih asal Spanyol ini telah mengubah Como dari tim yang terpuruk di Serie B menjadi penantang Eropa di Serie A, namun ia tetap terbuka mengenai keinginannya untuk suatu saat kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris.
"Liga Premier adalah liga terbaik di dunia," kata Fabregas kepada Telegraph Sport. "Saya selalu sangat, sangat jelas mengenai hal itu. Saya merasakannya sebagai pemain, saya merasakannya sebagai pelatih, sebagai penggemar. Tapi [Jose] Mourinho pernah berkata kepada saya suatu hari saat saya di Chelsea: ‘Saya masih punya 30 tahun untuk bekerja.’ Jadi saya bisa berada di sini [Como] selama 10 tahun, dan Anda masih bisa pergi ke Premier League dalam 12 atau 15 tahun.
"Sepak bola itu sangat tak terduga, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Suatu hari, Anda adalah yang terbaik. Keesokan harinya, Anda adalah yang terburuk. Jadi, mari nikmati momen ini. Saya suka menikmati momen ini. Apa yang kita alami di sini sungguh indah. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan."
- AFP
Pelajaran dari para ahli
Filosofi kepelatihan pria berusia 39 tahun ini telah dibentuk oleh sederet mantan mentor legendaris, termasuk Arsene Wenger dan Antonio Conte. Meskipun ia terkenal karena menyimpan "buku catatan kecil berwarna hitam" berisi catatan taktis selama masa kariernya sebagai pemain, Fabregas kini lebih mengandalkan instingnya sendiri saat ia memantapkan posisinya sebagai salah satu manajer muda paling menjanjikan di Eropa.
Ia menambahkan: "Saya mulai membuat buku itu saat masih di Arsenal. Bukan saat berusia 16 tahun, tapi mungkin saat berusia 22 atau 23 tahun, sebelum pindah ke Barcelona, dan kemudian saya terus menambah isinya sepanjang karier saya. Saya merujuk kembali ke buku itu di awal [karier sebagai pelatih] karena semuanya terasa baru. Namun kini, dengan pengalaman yang saya miliki, saya semakin percaya diri dengan apa yang saya lakukan. Bab-bab terpenting mungkin tentang Arsene, karena semuanya baru, dan Conte, karena, bagi saya, dia adalah kejutan besar. Semuanya berbeda."
Wenger, bersama Thierry Henry dan David Dein, mantan pemilik bersama dan wakil ketua Arsenal, berada di tribun untuk menyaksikan kemenangan bersejarah Como atas Juventus pada Oktober lalu. “Itu luar biasa karena saya berbicara dengan Arsene,” kata Fabregas. “Dia mengirimkan pesan kepada saya setelah pertandingan, bahkan ketika kami kalah atau ketika kami menang setelah penampilan yang bagus. Dia memberi saya banyak keberanian.”
Menolak pendekatan 'bola panjang'
Meskipun dikaitkan dengan lowongan-lowongan bergengsi di klub-klub lamanya seperti Chelsea, Fabregas tetap teguh pada komitmennya terhadap sepak bola yang menarik dan mengutamakan penguasaan bola. Ia menegaskan bahwa ia lebih memilih mundur dari dunia sepak bola daripada mengorbankan prinsip-prinsip teknis yang menjadi ciri khas karier bermainnya yang gemilang.
"Saya melatih sesuai dengan apa yang saya rasakan. Saya mencintai permainan ini. Jika saya melatih hanya untuk meraih hasil, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak merasa perlu melakukannya. Saya bermain selama 20 tahun, anak-anak saya, istri saya, mereka memiliki kehidupan yang baik. Syukur kepada Tuhan bahwa saya bermain untuk klub-klub hebat, dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi saya tidak perlu melakukannya. Saya melakukannya karena passion dan karena saya ingin melakukannya dengan cara saya sendiri. Anda bisa menang dengan cara apa pun, asalkan Anda meyakinkan para pemain dan meyakinkan semua orang bahwa ini adalah cara yang benar. Tapi saya punya keyakinan saya sendiri. Jika Anda ingin bermain bola panjang, bola kedua, maaf, saya bukan orang yang Anda cari, karena saya tidak merasakannya. Jadi saya tidak akan bisa menularkan semangat itu," jelas Fabregas.
- Getty Images
Kontrol penuh di Como
Fabregas bukan sekadar pelatih di Como; ia adalah pemegang saham minoritas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap seluruh arah olahraga klub. Bekerja di bawah naungan saudagar miliarder Hartono bersaudara, ia diberi kebebasan untuk mewujudkan visinya dari nol, termasuk merancang fasilitas latihan dan bahkan menentukan ukuran lapangan agar sesuai dengan gaya permainannya yang mengutamakan umpan.
"Saya yang mengambil semua keputusan sepak bola," jelasnya. "Direktur olahraga, dia bekerja bersama saya sehari-hari dan kami memiliki pandangan yang sama tentang sepak bola. Untuk perekrutan pemain, kami bekerja berdasarkan data, kami memiliki tim pemandu bakat dan sebagainya, tetapi itu haruslah sesuatu yang saya yakini. Itu haruslah pemain yang saya yakini. Saya sangat bahagia dan beruntung memiliki presiden yang sangat mempercayai saya dan telah memberi saya kepercayaan diri untuk mengambil semua keputusan sepak bola. Itu, bagi saya, sangat penting."