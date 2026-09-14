Getty Images Sport
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Kapten Celtic Callum McGregor mengecam skuadnya yang bermain seperti kumpulan individu setelah kekalahan menyedihkan dari Rangers
Penilaian pedas atas kekalahan menyedihkan
Celtic benar-benar dikalahkan oleh rival terbesarnya pada hari Minggu, yang mendorong McGregor untuk secara terbuka mengkritik parahnya kurangnya kekompakan di dalam skuad. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, gelandang itu tidak menahan diri saat menganalisis kenyataan pahit dari kekalahan tiga gol mereka di Ibrox.
"Itu bukan kami. Perbedaan antara kedua tim adalah Anda melihat sebuah tim, lalu Anda juga melihat tim yang berisi individu-individu," kata McGregor. Ia menegaskan bahwa Rangers bermain sebagai kelompok yang menyatu, sementara rekan-rekan setimnya sendiri benar-benar gagal berfungsi bersama dalam laga perempat final yang krusial itu.
- Getty Images Sport
Kegagalan bertahan dan kurangnya usaha
McGregor sangat frustrasi dengan minimnya etos kerja dalam bertahan, seraya menyoroti bahwa para pemain hanya ingin berpartisipasi saat menguasai bola. "Kami terlihat seperti tim yang berisi individu-individu yang suka melakukan hal sendiri dan bermain saat kami mendapatkan bola, tidak lantas berlari ketika tidak menguasai bola, [yang merupakan] hal yang tidak bisa Anda lakukan ketika datang ke sini," jelasnya.
Sang kapten menegaskan bahwa untuk bisa bertahan di Ibrox dibutuhkan komitmen maksimal dari semua orang yang berada di lapangan, seraya menambahkan: "Anda tidak bisa bertahan hanya dengan enam pemain, itu mustahil."
Pola berulang dari kegagalan di Eropa
Kemunduran di kompetisi domestik ini terjadi tak lama setelah kolapsnya lini pertahanan lain yang juga signifikan, ketika Celtic baru-baru ini menyia-nyiakan keunggulan agregat besar hingga tersingkir dari kualifikasi Liga Champions. Mereka awalnya memegang keunggulan 3-0 pada leg pertama atas tim Austria, LASK, tetapi kemudian kalah 5-1 pada laga itu dan 5-4 secara agregat. Merefleksikan ketakutan akan pembantaian lain, McGregor mengungkap instruksinya di tengah pertandingan kepada Cameron Carter-Vickers dan Liam Scales. "[Y]ou jelas tidak menginginkan kebobolan empat atau lima gol. Begitu gol-gol mulai masuk, saya langsung berkata kepada Cameron Carter-Vickers dan Liam Scales, jangan ada gol lagi," akunya.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Celtic?
Celtic tidak punya waktu untuk meratapi kekecewaan beruntun ini, karena mereka akan menghadapi jadwal padat dalam beberapa hari ke depan. Klub itu menjamu tim Hungaria Ferencvaros di Liga Europa pada Kamis, sebelum langsung menghadapi Rangers lagi di Celtic Park dalam lanjutan Scottish Premiership pada Minggu.
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