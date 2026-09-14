Celtic benar-benar dikalahkan oleh rival terbesarnya pada hari Minggu, yang mendorong McGregor untuk secara terbuka mengkritik parahnya kurangnya kekompakan di dalam skuad. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, gelandang itu tidak menahan diri saat menganalisis kenyataan pahit dari kekalahan tiga gol mereka di Ibrox.

"Itu bukan kami. Perbedaan antara kedua tim adalah Anda melihat sebuah tim, lalu Anda juga melihat tim yang berisi individu-individu," kata McGregor. Ia menegaskan bahwa Rangers bermain sebagai kelompok yang menyatu, sementara rekan-rekan setimnya sendiri benar-benar gagal berfungsi bersama dalam laga perempat final yang krusial itu.