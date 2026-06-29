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Kapten Brasil, Marquinhos, menanggapi sindiran 'sombong' terhadap Neymar dari bintang Jepang menjelang laga krusial Piala Dunia
Neymar kembali menjadi sorotan
Neymar, yang menjadi sasaran utama kritik Shiogai, tetap menjadi sosok yang menonjol di tim nasional, meski terus menjadi sorotan internasional setelah namanya diumumkan dalam skuad. Penyerang Wolfsburg, Shiogai, menyatakan bahwa Neymar "tidak lagi seperti dulu" dan menyiratkan bahwa Brasil tidak lagi dihormati seperti di masa lalu. Pernyataannya itu segera menjadi perbincangan di kamp latihan tim Brasil di Houston.
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Brasil mendapat motivasi tambahan
Marquinhos yakin bahwa respons terbaik terhadap segala pertanyaan teknis atau fisik adalah dengan menampilkan performa terbaik Brasil. Dalam wawancara dengan Caze TV, Marquinhos mengungkapkan bahwa timnya menyadari kritik tersebut dan menggunakannya sebagai motivasi menjelang babak gugur.
"Baguslah mereka terus berbicara untuk memotivasi tim kami. Kami sudah berada di Amerika Serikat selama sebulan, berlatih dengan penuh kerendahan hati. Kami serahkan pembicaraan itu kepada lawan-lawan kami, biarkan mereka terus berbicara banyak untuk memotivasi kami," kata sang bek.
Tuduhan 'kesombongan'
Meskipun pelatih Carlo Ancelotti lebih memilih bersikap diplomatis, Marquinhos justru lebih blak-blakan dalam menganalisis sikap Blue Samurai. Bagi sang kapten, terdapat sikap kurang hormat yang tidak perlu terhadap perjalanan tim nasional Brasil, yang sedang berupaya meraih gelar juara dunia keenam untuk memecahkan rekor.
"Memang benar bahwa sepak bola saat ini sangat seimbang. Ini soal kecerdasan, kebijaksanaan, mungkin ada sedikit kesombongan dari pihak mereka. Brasil tetap menjadi tim hebat. Ini soal menunjukkan kekuatan dan kualitas kami... dalam setiap bola, dengan menyadari bahwa hal itu bisa menjadi penentu... kami serahkan (pembicaraan) itu kepada mereka dan jadikan itu sebagai motivasi untuk memenangkan pertandingan," jelas Marquinhos.
- Getty Images Sport
Pertarungan sengit di Houston
Pertandingan di NRG Stadium ini menandai pertemuan pertama kedua negara ini di babak gugur Piala Dunia. Brasil memasuki laga ini setelah menemukan ritme permainan mereka pasca awal yang lambat, dengan meraih kemenangan 3-0 atas Haiti dan Skotlandia setelah sebelumnya bermain imbang dengan Maroko. Namun, Brasil mencatatkan hasil buruk dalam pertemuan terakhir mereka pada Oktober lalu. Dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Tokyo, Brasil gagal mempertahankan keunggulan di babak pertama, sehingga Jepang berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan 3-2. Ancelotti tentu mengharapkan penampilan yang jauh lebih baik saat Selecao berupaya melaju ke babak 16 besar.