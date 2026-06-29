Kapten Brasil, Marquinhos, menanggapi sindiran 'sombong' terhadap Neymar dari bintang Jepang menjelang laga krusial Piala Dunia

Marquinhos yakin bahwa respons terbaik terhadap segala pertanyaan teknis atau fisik adalah dengan menampilkan performa terbaik Brasil. Dalam wawancara dengan Caze TV, Marquinhos mengungkapkan bahwa timnya menyadari kritik tersebut dan menggunakannya sebagai motivasi menjelang babak gugur.

"Baguslah mereka terus berbicara untuk memotivasi tim kami. Kami sudah berada di Amerika Serikat selama sebulan, berlatih dengan penuh kerendahan hati. Kami serahkan pembicaraan itu kepada lawan-lawan kami, biarkan mereka terus berbicara banyak untuk memotivasi kami," kata sang bek.