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Kapten baru Tottenham? Spurs diberi tahu apa yang ‘tidak mereka butuhkan’ dari kapten berikutnya saat Toby Alderweireld menjelaskan kualitas yang harus dimiliki penerus Cristian Romero
Romero mengakhiri masa lima tahun di Spurs
Romero, pemain internasional Argentina yang menjuarai Piala Dunia, setelah lima tahun di London utara, sangat santer dikaitkan dengan raksasa Serie A, Inter. Atletico Madrid juga disebut meminati bek tengah tanpa kompromi tersebut.
Tottenham tampaknya bersedia mendengarkan tawaran untuk pemain berusia 28 tahun itu, yang sudah mencatatkan 156 penampilan bagi mereka. Pemain Amerika Selatan yang sulit ditebak itu ditunjuk sebagai kapten di Tottenham Hotspur Stadium menjelang musim 2025-26.
Ia tidak melalui masa terbaik, karena Tottenham kembali finis di posisi ke-17 Premier League untuk musim kedua secara beruntun. Romero juga menuai kritik pada akhir musim saat pulang ke tanah airnya, meski ia memang kembali untuk menyaksikan kemenangan krusial atas Everton dari tribune.
- Getty
Apakah Van de Ven layak menjadi kapten di Tottenham?
Jika ia pindah pada bursa transfer saat ini, apakah ban kapten bisa diberikan kepada partner bek tengahnya, Van de Ven? Saat ditanya apakah pemain asal Belanda itu layak menjadi sosok berikutnya, Alderweireld, yang berbicara bekerja sama dengan Hajper, mengatakan kepada GOAL: “Micky van de Ven menurut saya tampak seperti sosok yang baik dan itu penting, tetapi kapten haruslah seseorang yang ingin bertahan di Tottenham Hotspur.
“Dia harus tegas bahwa dia ada di sini untuk bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Tunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah sosok yang bisa dipercaya. Itulah yang mereka butuhkan. Kami tidak membutuhkan seseorang yang menjadi kapten tetapi mungkin berpikir untuk pergi.”
Kapten Spurs berikutnya: Siapa yang harus mengenakan ban kapten?
Jika Van de Ven bukan yang terdepan dalam antrean, lalu siapa? Ketika ditanya apakah Maddison dan Kulusevski, yang kembali menonjol setelah absen jangka panjang karena cedera, termasuk dalam kelompok itu, mantan bek Spurs Alderweireld menambahkan soal sebuah keputusan penting: “Menurut saya, orang banyak membicarakan kapten dan apa yang perlu mereka lakukan, tetapi terkadang ada yang saya sebut kapten alibi. Mereka adalah sosok yang menjadikan status kapten sebagai sebuah pertunjukan, mengayunkan tangan, banyak berteriak, dan banyak menunjuk.
“Bagi saya, kapten adalah pemain yang bisa diandalkan untuk tampil baik. Mereka selalu memberi nilai tujuh atau delapan dari 10. Mereka tidak memberikan penampilan dengan nilai tiga atau empat dari 10. Bagaimana seseorang bisa memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan jika dia juga tampil buruk?
“Hal pertama yang Anda butuhkan, apa pun posisi Anda di lapangan, adalah tampil baik dan tampil konsisten pada level yang bagus, lalu juga membantu rekan-rekan setim Anda. Anda perlu berbicara dengan mereka dan mengenal mereka karena tim tidak hanya membutuhkan kapten di lapangan, tetapi juga di luar lapangan.
“Ketika saya menjadi kapten di Royal Antwerp, jika seseorang sedang kesulitan menghadapi sesuatu, saya berbicara dengannya. Itulah mengapa terkadang Anda juga perlu punya usia yang lebih matang agar memiliki naluri dan perasaan yang tepat tentang apa yang terjadi di sekitar Anda. Anda harus bisa memberi tahu beberapa pemain untuk tenang dan bahwa waktu mereka akan datang jika mereka tidak bermain, serta bekerja keras demi kesempatan.
“Menjadi kapten lebih dari sekadar berteriak dan menunjukkan kepada orang-orang, lihat saya, saya sangat sibuk. Anda harus tampil baik dan membantu, bahkan jauh dari kamera. Di situlah Anda membuktikan bahwa Anda adalah kapten yang baik, ketika Anda tidak sedang disorot kamera.”
- Getty/GOAL
Bisnis transfer & hitung mundur menuju laga pembuka musim 2026-27
Tottenham sedang dalam proses menuntaskan rangkaian pramusim mereka, dengan dana besar telah digelontorkan pada bursa transfer musim panas saat pemain seperti Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke, dan Andy Robertson disambut di London utara.
Roberto De Zerbi sedang mempersiapkan musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala, setelah mengawasi perjuangan sukses untuk bertahan, dan ia akan menghitung mundur hari menuju pertemuan dengan Brentford pada 22 Agustus, dengan kemungkinan kapten baru sudah ditunjuk secara resmi pada saat itu.
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