Kapten baru Tottenham? Spurs diberi tahu apa yang ‘tidak mereka butuhkan’ dari kapten berikutnya saat Toby Alderweireld menjelaskan kualitas yang harus dimiliki penerus Cristian Romero

Jika Van de Ven bukan yang terdepan dalam antrean, lalu siapa? Ketika ditanya apakah Maddison dan Kulusevski, yang kembali menonjol setelah absen jangka panjang karena cedera, termasuk dalam kelompok itu, mantan bek Spurs Alderweireld menambahkan soal sebuah keputusan penting: “Menurut saya, orang banyak membicarakan kapten dan apa yang perlu mereka lakukan, tetapi terkadang ada yang saya sebut kapten alibi. Mereka adalah sosok yang menjadikan status kapten sebagai sebuah pertunjukan, mengayunkan tangan, banyak berteriak, dan banyak menunjuk.

“Bagi saya, kapten adalah pemain yang bisa diandalkan untuk tampil baik. Mereka selalu memberi nilai tujuh atau delapan dari 10. Mereka tidak memberikan penampilan dengan nilai tiga atau empat dari 10. Bagaimana seseorang bisa memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan jika dia juga tampil buruk?

“Hal pertama yang Anda butuhkan, apa pun posisi Anda di lapangan, adalah tampil baik dan tampil konsisten pada level yang bagus, lalu juga membantu rekan-rekan setim Anda. Anda perlu berbicara dengan mereka dan mengenal mereka karena tim tidak hanya membutuhkan kapten di lapangan, tetapi juga di luar lapangan.

“Ketika saya menjadi kapten di Royal Antwerp, jika seseorang sedang kesulitan menghadapi sesuatu, saya berbicara dengannya. Itulah mengapa terkadang Anda juga perlu punya usia yang lebih matang agar memiliki naluri dan perasaan yang tepat tentang apa yang terjadi di sekitar Anda. Anda harus bisa memberi tahu beberapa pemain untuk tenang dan bahwa waktu mereka akan datang jika mereka tidak bermain, serta bekerja keras demi kesempatan.

“Menjadi kapten lebih dari sekadar berteriak dan menunjukkan kepada orang-orang, lihat saya, saya sangat sibuk. Anda harus tampil baik dan membantu, bahkan jauh dari kamera. Di situlah Anda membuktikan bahwa Anda adalah kapten yang baik, ketika Anda tidak sedang disorot kamera.”