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Kapten Barcelona Raphinha mengonfirmasi keinginannya untuk menandatangani kontrak baru dan pensiun di Camp Nou
Awal sensasional musim ini memperkuat komitmen Raphinha
Setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi intens mengenai masa depannya, Raphinha dengan tegas menepis semua rumor kepergian dengan menegaskan niatnya untuk tetap bersama Barcelona untuk masa mendatang. Penyerang itu mengungkapkan bahwa ia ingin segera duduk bersama jajaran petinggi klub untuk membahas kontrak baru.
Raphinha ditunjuk sebagai kapten utama oleh pelatih Hansi Flick musim ini, dan tanggung jawab tambahan itu tampaknya telah mengangkat performanya di atas lapangan. Pemain tersebut saat ini memimpin daftar pencetak gol di Spanyol dengan sembilan gol, membuktikan nilai besarnya bagi tim yang memulai kampanye domestik dengan cara yang spektakuler.
- AFP
Pembicaraan perpanjangan kontrak di depan mata
Kesepakatan Raphinha dengan Barcelona saat ini berlaku hingga musim panas 2028, tetapi direktur olahraga Deco sudah mengindikasikan bahwa klub memiliki rencana untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang. Raphinha menyambut ajakan untuk bernegosiasi itu, dengan menjelaskan pemikiran awalnya saat ia sebelumnya mengikat masa depannya dengan raksasa Spanyol tersebut.
"Saya memperpanjang kontrak hingga 2028 dengan pemikiran bahwa, pada saat itu, saya akan berusia 30 atau 31 tahun dan saya tidak tahu bagaimana kondisi saya nantinya," kata Raphinha kepada RAC1. Sang pemain mengakui bahwa kondisi fisiknya yang luar biasa dan performa briliannya telah sepenuhnya mengubah perspektifnya terkait berapa tahun lagi yang masih ia miliki di level tertinggi sepak bola Eropa.
Pensiun di Camp Nou adalah impian terbesar
Raphinha merasa benar-benar sudah nyetel di bawah arahan Hansi Flick dan yakin ia bisa mempertahankan performa luar biasanya selama beberapa musim lagi. Penyerang produktif itu ingin membalas kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan mendedikasikan sisa karier bermainnya untuk Barcelona.
Menegaskan keinginannya untuk menghindari transfer apa pun di masa depan, Raphinha dengan percaya diri menyatakan: "Namun, melihat bagaimana saya memulai musim ini, saya paham bahwa saya masih punya cukup kemampuan untuk bertahan beberapa tahun lagi. Jadi, ya, saya akan senang untuk memperpanjang kontrak saya sedikit dan mengakhiri karier saya di sini tanpa harus pergi ke tempat lain." Hat-trick terbarunya melawan Racing Santander menegaskan dengan tepat mengapa Barcelona sangat ingin mempertahankannya.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona dan Raphinha?
Raphinha akan kembali beraksi di kompetisi domestik pada Sabtu saat Barcelona menghadapi Sevilla di Ramon Sanchez-Pizjuan. Sang kapten akan bertekad menambah catatan impresifnya yang sudah mencapai sembilan gol liga dan menjaga momentumnya. Setelah laga itu, fokus akan beralih ke pertandingan-pertandingan penting berikutnya di Liga Champions UEFA, tempat Raphinha baru-baru ini mencetak dua gol dalam kemenangan brilian 5-1 atas Feyenoord.
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