Setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi intens mengenai masa depannya, Raphinha dengan tegas menepis semua rumor kepergian dengan menegaskan niatnya untuk tetap bersama Barcelona untuk masa mendatang. Penyerang itu mengungkapkan bahwa ia ingin segera duduk bersama jajaran petinggi klub untuk membahas kontrak baru.

Raphinha ditunjuk sebagai kapten utama oleh pelatih Hansi Flick musim ini, dan tanggung jawab tambahan itu tampaknya telah mengangkat performanya di atas lapangan. Pemain tersebut saat ini memimpin daftar pencetak gol di Spanyol dengan sembilan gol, membuktikan nilai besarnya bagi tim yang memulai kampanye domestik dengan cara yang spektakuler.