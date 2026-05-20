Kapten Barcelona masa depan? Pau Cubarsi mengungkapkan impiannya untuk menjadi pemimpin, sementara sang bek 'sepenuhnya berkomitmen' pada filosofi Hansi Flick
Menjadi pemimpin Blaugrana
Barcelona memiliki calon kapten masa depan di barisan mereka, karena Cubarsi membayangkan dirinya akan memegang peran kepemimpinan di Spotify Camp Nou. Sejak resmi bergabung dengan tim utama pada Januari 2024, remaja ini telah mencatatkan 128 penampilan di semua kompetisi.
Dalam wawancara dengan Catalunya Radio, ia menjelaskan ambisi jangka panjangnya untuk tumbuh menjadi salah satu figur utama yang vokal di klub. "Saya berusia 19 tahun dan masih memiliki jalan panjang, tetapi saya harus mengumpulkan pengalaman dan seiring waktu hal itu juga akan membantu saya mencoba mengambil peran sebagai pemimpin, karena bek, bersama dengan kiper, melihat seluruh lapangan dan penting untuk berkembang dalam hal itu," jelas Cubarsi.
Mendukung garis pertahanan tinggi yang diterapkan manajer
Meskipun skema taktis Flick menuai sorotan karena sifatnya yang berani mengambil risiko, Cubarsi menegaskan bahwa para pemain sangat mendukung visinya. Pemain inti yang tak tergantikan ini telah mencatatkan 48 penampilan di empat kompetisi musim ini. Sebuah momen sulit terjadi ketika kartu merah yang diterimanya saat melawan Atlético Madrid berperan besar dalam tersingkirnya klub dari perempat final Liga Champions.
Namun, ia memandang risiko sistem tersebut sebagai kurva pembelajaran. "Filosofi manajer adalah ini dan kami akan memperjuangkannya sampai akhir, kami telah memenangkan banyak gelar dengan bermain seperti ini... ketika fokus, hasilnya sangat baik, seperti yang telah kita lihat," katanya.
Merefleksikan insiden melawan tim asuhan Diego Simeone, ia menambahkan: "Selalu ada cara untuk melakukannya dengan lebih baik, termasuk bermain dengan pertahanan yang maju, tetapi itu adalah tindakan yang terjadi dan dalam seperseribu detik Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan atau tidak, ini adalah pengalaman belajar yang akan sangat berguna bagi saya di masa depan."
Belajar dari para pemain senior dan mengejar kejayaan di Eropa
Blaugrana baru-baru ini meraih kesuksesan di kancah domestik, yang semakin memperkaya koleksi trofi Cubarsi yang sudah mengesankan. Peraih medali emas Olimpiade ini telah mengoleksi dua gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan dua Piala Super Spanyol sejak ia menembus tim utama.
Namun, ia mengakui bahwa skuadnya masih haus akan prestasi lebih. "Ini adalah dua gelar liga berturut-turut yang mengakui level spektakuler yang telah Anda tunjukkan sepanjang musim dan memberi tahu Anda bahwa Anda bekerja dengan baik, tetapi kami masih memiliki duri-duri di Liga Champions dan Piala," katanya.
Kenaikan pesatnya didukung oleh para pemain berpengalaman, dengan ia menyebut mantan rekan setimnya, Inigo Martinez. "Inigo membantu saya dan saya belajar banyak darinya, dan sekarang saya mencoba menerapkan semua itu untuk menjadi pemain sepak bola yang lebih baik," aku Cubarsi.
Dia juga menepis rumor yang mengaitkan Alessandro Bastoni dari Inter dengan klub tersebut, sambil menyoroti performa luar biasa dari Ronald Araujo, Jules Kounde, dan Andreas Christensen.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi bek remaja ini?
Cubarsi sepenuhnya fokus untuk menutup musim ini dengan penampilan gemilang melawan Valencia sebelum mengalihkan perhatiannya ke Piala Dunia yang akan datang. Dengan turnamen besar yang semakin dekat, bek tengah ini bertekad untuk memukau pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, dan mengamankan posisi starter untuk negaranya. "Starter? Saya berusaha memberikan segalanya dalam setiap perebutan bola agar pelatih percaya pada saya. Kami akan berusaha tampil maksimal di Piala Dunia ini," pungkasnya.