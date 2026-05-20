Kapten Barcelona masa depan? Pau Cubarsi mengungkapkan impiannya untuk menjadi pemimpin, sementara sang bek 'sepenuhnya berkomitmen' pada filosofi Hansi Flick

Meskipun skema taktis Flick menuai sorotan karena sifatnya yang berani mengambil risiko, Cubarsi menegaskan bahwa para pemain sangat mendukung visinya. Pemain inti yang tak tergantikan ini telah mencatatkan 48 penampilan di empat kompetisi musim ini. Sebuah momen sulit terjadi ketika kartu merah yang diterimanya saat melawan Atlético Madrid berperan besar dalam tersingkirnya klub dari perempat final Liga Champions.

Namun, ia memandang risiko sistem tersebut sebagai kurva pembelajaran. "Filosofi manajer adalah ini dan kami akan memperjuangkannya sampai akhir, kami telah memenangkan banyak gelar dengan bermain seperti ini... ketika fokus, hasilnya sangat baik, seperti yang telah kita lihat," katanya.

Merefleksikan insiden melawan tim asuhan Diego Simeone, ia menambahkan: "Selalu ada cara untuk melakukannya dengan lebih baik, termasuk bermain dengan pertahanan yang maju, tetapi itu adalah tindakan yang terjadi dan dalam seperseribu detik Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan atau tidak, ini adalah pengalaman belajar yang akan sangat berguna bagi saya di masa depan."