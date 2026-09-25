ZUMA Press Wire
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Kapten Atletico Madrid Femenino, Lola Gallardo, bergabung dengan OnlyFans untuk menawarkan akses eksklusif ke kehidupannya di dalam dan luar lapangan
Kiper amankan usaha konten digital
Kapten tim putri Atletico dan penjaga gawang itu telah menjalin kemitraan resmi dengan platform digital OnlyFans untuk menyediakan konten eksklusif di balik layar yang mendokumentasikan program latihan dan persiapan hari pertandingan. Memiliki rekam jejak elite, pemenang Trofi Zamora 2024 itu sebelumnya mengangkat Liga Champions Wanita bersama Lyon pada 2020 dan telah mewakili Spanyol di lima turnamen internasional besar. Di samping aktivitas olahraga, kanal berlangganan tersebut akan menawarkan gambaran autentik tentang kehidupan pribadinya saat ia bersiap menyambut anak pertamanya bersama istrinya, Cristina Vicente.
- Focus Images
Penjaga gawang soroti hubungan dengan komunitas
Berbicara saat meluncurkan kolaborasi tersebut, penjaga gawang berpengalaman itu memaparkan ambisinya untuk menjembatani kesenjangan antara para suporter dan sepakbola wanita melalui cerita personal yang autentik.
Merinci motivasi di balik keputusannya bergabung dengan platform tersebut, Gallardo menjelaskan, seperti dikutip dari Marca: "Sepakbola wanita berkembang pesat dalam hal popularitas, dan ini adalah masa yang sangat menarik untuk menjadi bagian dari olahraga ini. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendekatkan para penggemar kepada para pemain dan kisah-kisah di balik olahraga ini. Itulah mengapa saya sangat senang bergabung dengan OnlyFans."
Membahas bagaimana mendokumentasikan kampanyenya selaras dengan ambisi jangka panjang di Eropa, ia menambahkan: "Platform saya menawarkan ruang lain bagi para suporter untuk mengikuti perjalanan saya sepanjang musim, mengenal saya di luar lapangan, dan terhubung dengan dunia sepakbola wanita yang lebih luas. Saya akan menawarkan gambaran tentang hidup saya sebagai pemain, dengan menatap Liga Champions 2027-28, sambil merayakan komunitas di sekitar olahraga ini."
Para atlet merangkul kanal media alternatif
Langkah pemain berusia 33 tahun itu memperluas gelombang atlet elite global yang kian berkembang dan beralih ke kanal digital direct-to-consumer untuk berinteraksi dengan basis penggemar mereka. Figur ternama dari berbagai disiplin, termasuk petinju Shannon Courtenay dan Shauna Browne, petenis Chloe Paquet, serta petarung MMA Shauna Bannon, telah membangun kanal serupa. Platform-platform ini memungkinkan para bintang olahraga perempuan membagikan minat pribadi mereka, seperti memasak, padel, dan kehidupan keluarga, sepenuhnya bebas dari batasan media siaran tradisional.
- Alterphotos
Laga domestik yang sulit menuntut fokus
Di luar proyek digital barunya yang baru diumumkan, Gallardo menghadapi tugas mendesak di atas lapangan setelah sudah kebobolan enam gol dalam empat pertandingan pembuka Liga F. Tim asuhan David Gonzalez berada di peringkat kedelapan klasemen dengan enam poin setelah awal yang tidak meyakinkan di kompetisi domestik. Laga tandang berat melawan Athletic Club pada Minggu, 27 September menuntut ketangguhan defensif segera dari sang kapten untuk menghentikan inkonsistensi di awal musim dan menjaga jarak dengan para pemuncak klasemen.
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