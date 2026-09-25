Kapten Atletico Madrid Femenino, Lola Gallardo, bergabung dengan OnlyFans untuk menawarkan akses eksklusif ke kehidupannya di dalam dan luar lapangan

Berbicara saat meluncurkan kolaborasi tersebut, penjaga gawang berpengalaman itu memaparkan ambisinya untuk menjembatani kesenjangan antara para suporter dan sepakbola wanita melalui cerita personal yang autentik.

Merinci motivasi di balik keputusannya bergabung dengan platform tersebut, Gallardo menjelaskan, seperti dikutip dari Marca: "Sepakbola wanita berkembang pesat dalam hal popularitas, dan ini adalah masa yang sangat menarik untuk menjadi bagian dari olahraga ini. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendekatkan para penggemar kepada para pemain dan kisah-kisah di balik olahraga ini. Itulah mengapa saya sangat senang bergabung dengan OnlyFans."

Membahas bagaimana mendokumentasikan kampanyenya selaras dengan ambisi jangka panjang di Eropa, ia menambahkan: "Platform saya menawarkan ruang lain bagi para suporter untuk mengikuti perjalanan saya sepanjang musim, mengenal saya di luar lapangan, dan terhubung dengan dunia sepakbola wanita yang lebih luas. Saya akan menawarkan gambaran tentang hidup saya sebagai pemain, dengan menatap Liga Champions 2027-28, sambil merayakan komunitas di sekitar olahraga ini."