Kapten Arsenal, Martin Odegaard, memberikan penghormatan kepada Marquinhos yang 'sopan' atas gesturnya terhadap Gabriel setelah kegagalan penalti yang krusial di final Liga Champions

Penantian panjang Arsenal untuk meraih gelar Liga Champions terus berlanjut setelah kekalahan tipis dan menyakitkan dari PSG. Tim asuhan Mikel Arteta tampak berada di jalur yang tepat ketika Kai Havertz membuka skor, menempatkan tim asal London Utara itu dalam posisi unggul untuk akhirnya mengangkat trofi yang telah lama mereka idam-idamkan.

Namun, juara Prancis itu membalas di babak kedua, dengan Ousmane Dembele menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan akhirnya ke adu penalti yang menegangkan. Ketegangan memuncak ketika bek asal Brasil, Gabriel, maju dan gagal mengeksekusi tendangan penaltinya, momen yang secara efektif menentukan nasib Arsenal dan menyerahkan gelar juara kepada PSG.