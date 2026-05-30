Kapten Arsenal, Martin Odegaard, memberikan penghormatan kepada Marquinhos yang 'sopan' atas gesturnya terhadap Gabriel setelah kegagalan penalti yang krusial di final Liga Champions
Kekecewaan bagi The Gunners di ajang Eropa
Penantian panjang Arsenal untuk meraih gelar Liga Champions terus berlanjut setelah kekalahan tipis dan menyakitkan dari PSG. Tim asuhan Mikel Arteta tampak berada di jalur yang tepat ketika Kai Havertz membuka skor, menempatkan tim asal London Utara itu dalam posisi unggul untuk akhirnya mengangkat trofi yang telah lama mereka idam-idamkan.
Namun, juara Prancis itu membalas di babak kedua, dengan Ousmane Dembele menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan akhirnya ke adu penalti yang menegangkan. Ketegangan memuncak ketika bek asal Brasil, Gabriel, maju dan gagal mengeksekusi tendangan penaltinya, momen yang secara efektif menentukan nasib Arsenal dan menyerahkan gelar juara kepada PSG.
Marquinhos menunjukkan kelasnya sebagai pemain berpengalaman
Segera setelah peluang emas yang terbuang itu, kapten PSG Marquinhos terlihat melewati kerumunan rekan-rekannya yang sedang merayakan dengan meriah untuk menghibur rekan senegaranya, Gabriel. Itu adalah momen empati yang tulus antara dua bek kelas dunia, dan hal itu tidak luput dari perhatian kapten Arsenal.
Saat berbicara tentang interaksi tersebut, Odegaard memuji sang veteran PSG, mengakui rasa hormat yang dimilikinya di dunia sepak bola. "Dia seorang gentleman. Dia mungkin salah satu pemain paling berpengalaman yang masih aktif saat ini," kata Odegaard, yang jelas terharu oleh gestur tersebut meskipun kekalahan terasa pahit.
Pengalaman bersama di panggung besar
Odegaard meyakini bahwa reaksi Marquinhos muncul karena ia telah mengalami pasang surut kompetisi elit Eropa. Sebagai pemain andalan PSG dalam berbagai penampilan gemilang di kompetisi tersebut, Marquinhos memahami beban psikologis yang dapat ditimbulkan oleh sebuah kesalahan besar bagi seorang pemain.
Gelandang serang asal Norwegia ini menyoroti sudut pandang tersebut saat membahas tindakan kapten PSG tersebut. Odegaard menambahkan: "Dia sudah mengalami kedua sisi dari final seperti ini, dan dia tahu apa yang sedang kami alami saat ini."
Rice mendukung rekan-rekan setimnya yang sedang patah hati
Declan Rice langsung membela Eberechi Eze dan Gabriel setelah keduanya gagal mengeksekusi penalti di final Liga Champions. Dalam wawancara dengan TNT Sports, gelandang tersebut menekankan peran penting keduanya bagi kesuksesan Arsenal musim ini, dengan mengatakan: "Sangat kecewa. Gagal mengeksekusi penalti di final Liga Champions bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi kami tetap mendukung mereka. Lihatlah, hal seperti itu biasa terjadi dalam sepak bola. Mereka bukanlah pemain terakhir yang gagal mengeksekusi penalti di final. Semua orang pernah gagal mengeksekusi penalti. Tanpa mereka berdua musim ini, kami tidak akan memenangkan Liga Premier. Ini memang kejam, tapi kami mengambil sisi positifnya."