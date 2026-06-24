Manchester United semakin mendekati tahap pembangunan markas baru mereka yang canggih setelah mengumumkan kesepakatan besar untuk membeli lahan yang sangat penting bagi proyek tersebut, menurut Manchester Evening News. Klub tersebut telah berhasil memperoleh sebidang tanah berbentuk segitiga seluas 25 acre dari Indurent, yang terletak hanya 350 meter dari lokasi Old Trafford saat ini. Akuisisi ini berarti Manchester United kini menguasai sebagian besar lahan yang diperlukan untuk memulai proyek konstruksi ambisius tersebut.

Langkah ini diambil setelah negosiasi sebelumnya dengan Freightliner mengenai lokasi alternatif untuk depo kereta api dilaporkan menemui jalan buntu. Meskipun pembicaraan tersebut terhenti karena penilaian nilai tanah yang dilaporkan mencapai £350 juta, kesepakatan dengan Indurent memberikan ruang yang dibutuhkan Setan Merah untuk melanjutkan proyek ini. Klub tetap yakin bahwa kebutuhan lahan yang tersisa akan terpenuhi tanpa komplikasi lebih lanjut saat mereka memasuki fase perencanaan berikutnya.