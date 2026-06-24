AFP
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Kapan stadion baru Man Utd akan dibuka? Tanggal yang ‘realistis’ telah ditetapkan untuk stadion berkapasitas 100.000 tempat duduk yang akan menampung para penggemar, seiring dengan berlanjutnya proyek senilai £2 miliar yang digagas oleh Red Devils
Terobosan besar dalam proses pembebasan lahan
Manchester United semakin mendekati tahap pembangunan markas baru mereka yang canggih setelah mengumumkan kesepakatan besar untuk membeli lahan yang sangat penting bagi proyek tersebut, menurut Manchester Evening News. Klub tersebut telah berhasil memperoleh sebidang tanah berbentuk segitiga seluas 25 acre dari Indurent, yang terletak hanya 350 meter dari lokasi Old Trafford saat ini. Akuisisi ini berarti Manchester United kini menguasai sebagian besar lahan yang diperlukan untuk memulai proyek konstruksi ambisius tersebut.
Langkah ini diambil setelah negosiasi sebelumnya dengan Freightliner mengenai lokasi alternatif untuk depo kereta api dilaporkan menemui jalan buntu. Meskipun pembicaraan tersebut terhenti karena penilaian nilai tanah yang dilaporkan mencapai £350 juta, kesepakatan dengan Indurent memberikan ruang yang dibutuhkan Setan Merah untuk melanjutkan proyek ini. Klub tetap yakin bahwa kebutuhan lahan yang tersisa akan terpenuhi tanpa komplikasi lebih lanjut saat mereka memasuki fase perencanaan berikutnya.
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Jadwal yang realistis untuk venue berkapasitas 100.000 tempat duduk
Meskipun para penggemar United sangat menantikan dimulainya pengerjaan, klub telah menyesuaikan perkiraan waktu penyelesaiannya. Meskipun target awal tahun 2030 sempat dibahas, jadwal semula tersebut kini dianggap tidak realistis. Sebagai gantinya, klub memperkirakan proses konstruksi akan memakan waktu sekitar lima tahun sejak pekerjaan secara resmi dimulai di lokasi.
Tanggal pembukaan yang lebih realistis untuk proyek senilai £2 miliar ini kini ditetapkan sebelum tahun 2035. Jadwal ini sejalan dengan ambisi strategis klub untuk menjadi venue global terkemuka, di mana United berencana mengajukan diri sebagai stadion tuan rumah untuk Piala Dunia Wanita FIFA 2035. Proyek ini diharapkan menjadi pusat perhatian dunia olahraga Inggris, sekaligus memberikan alternatif modern bagi Wembley untuk acara-acara internasional besar.
Pekerjaan desain dilanjutkan bersama Foster + Partners
Setelah lahan penting tersebut berhasil diperoleh, pekerjaan desain stadion telah mendapat lampu hijau untuk dilanjutkan kembali. Proses arsitektur sempat ditunda sementara klub menyelesaikan detail lingkungan dan logistik terkait lokasi tersebut. Kantor arsitek ternama Foster + Partners mengawasi proses desain ini, dengan tugas menciptakan venue yang menghormati sejarah klub sekaligus menawarkan fasilitas modern terbaik di dunia.
Visi untuk stadion ini mencakup kapasitas 100.000 kursi, yang akan menjadikannya stadion klub terbesar di Inggris Raya. Peningkatan kapasitas yang sangat besar ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan tiket global yang sangat tinggi dan secara signifikan meningkatkan pendapatan pada hari pertandingan, sehingga membantu klub bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, baik secara profesional maupun finansial.
- Getty Images Sport
Pernyataan resmi dari tim pengembang
Setelah pembelian lahan yang sukses, jajaran pimpinan United mengungkapkan kepuasan mereka atas kemajuan yang telah dicapai. Collette Roche, CEO pengembangan stadion baru, menekankan pentingnya tonggak sejarah ini bagi masa depan jangka panjang klub dan revitalisasi kawasan Manchester setempat.
Roche menyatakan: "Berita hari ini menyoroti kemajuan yang kami capai dalam mewujudkan markas baru kelas dunia bagi Manchester United dan merupakan tonggak penting saat kami memasuki fase pengembangan berikutnya."