"Kapan sih Magic Musiala ini kembali?" - Vincent Kompany masih menanti jawabannya di FC Bayern

Di Bundesliga, ia mulai mencetak gol sebagai pemain rotasi untuk Gnabry yang saat itu hanya diistirahatkan; di perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, ia memberikan kontribusi penting dari bangku cadangan; dan setelah Gnabry cedera, ia tiba-tiba kembali menjadi pemain inti. Enam poin dalam tujuh pertandingan. Musiala tampak gigih dan bugar, sementara umpan-umpannya semakin brilian dan dribelnya semakin lincah.

"Ini kebetulan bahwa cedera Serge terjadi sekarang dan Jamal tidak lagi jauh dari level terbaiknya," kata Pelatih Vincent Kompany saat itu. "Secara fisik, dia sudah sangat dekat dengan level terbaiknya. Berlari, menekan, memenangkan duel—dia bisa melakukannya sekarang. Hanya ada satu pertanyaan: Kapan si 'Magic Musiala' ini kembali? Jamal dalam masa kejayaannya. Jika kebebasan total itu kembali suatu saat nanti, dan itu pasti akan terjadi, maka kamu akan memiliki versi yang lebih matang dari Jamal Musiala. Dan sebagai pelatih, saya menantikannya."

Sebagai lawan besar berikutnya, Dewa Sepak Bola menghadirkan PSG bagi FC Bayern di semifinal Liga Champions, justru PSG! Tim yang sama di mana Musiala mengalami patah tulang betis saat tersingkir di Piala Dunia Klub musim panas lalu. Justru melawan PSG, dia tiba-tiba kembali menjadi starter dan sangat penting. Waktu yang tepat untuk kembalinya "Magic Musiala". Ini seharusnya menjadi salah satu kisah yang (Anda pasti sudah menebaknya!) tentu saja HANYA ditulis oleh sepak bola.