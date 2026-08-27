Berbicara menjelang laga tengah pekan, Flick mengonfirmasi niatnya untuk mengintegrasikan jimat barunya secara bertahap. "Rencananya adalah dia bermain beberapa menit," kata sang pelatih kepada para wartawan mengenai debut Rodri yang sudah di depan mata di Camp Nou.

Pelatih Barcelona itu menekankan kontrol yang akan dibawa mantan bintang City tersebut.

"Kami juga memiliki Marc Bernal di posisi itu. Rodri punya lebih banyak pengalaman; dia adalah pemimpin yang jelas," jelas Flick. "Bersama Pedri, dia akan memungkinkan kami mengontrol bola dan lawan. Itu sangat penting. Kami kehilangan penguasaan bola saat melawan Elche. Rodri adalah salah satu yang terbaik. Kami akan menikmati melihat mereka bermain bersama."

Membahas absennya Gavi, Flick memberikan kabar yang menenangkan mengenai jadwal pemulihan sang pemain muda. "Dia baik-baik saja, jauh lebih baik daripada setelah pertandingan," ujarnya. "Kami harus menunggu sepekan agar dia kembali."



