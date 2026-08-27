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Kapan Rodri akan menjalani debutnya bersama Barcelona? Hansi Flick memaparkan rencana jelas untuk mantan bintang Man City itu jelang laga melawan Athletic Club
Rodri bersiap untuk membungkuk
Rodri dijadwalkan menjalani penampilan pertamanya untuk Barcelona pada laga La Liga melawan Athletic Club, Kamis. Meski sudah bergabung dalam latihan setelah transfer besarnya dari Manchester City, gelandang itu absen pada kemenangan Barcelona di laga pembuka musim melawan Elche.
Sementara pemain Spanyol itu bersiap melakoni debutnya, Flick harus menghadapi kemunduran di lini tengah. Gavi akan absen saat tim Basque itu bertandang setelah mengalami masalah ringan pada lutut dalam kemenangan akhir pekan lalu, yang membuatnya tidak bisa langsung bermain.
- AFP
Flick mengungkap cetak biru taktik
Berbicara menjelang laga tengah pekan, Flick mengonfirmasi niatnya untuk mengintegrasikan jimat barunya secara bertahap. "Rencananya adalah dia bermain beberapa menit," kata sang pelatih kepada para wartawan mengenai debut Rodri yang sudah di depan mata di Camp Nou.
Pelatih Barcelona itu menekankan kontrol yang akan dibawa mantan bintang City tersebut.
"Kami juga memiliki Marc Bernal di posisi itu. Rodri punya lebih banyak pengalaman; dia adalah pemimpin yang jelas," jelas Flick. "Bersama Pedri, dia akan memungkinkan kami mengontrol bola dan lawan. Itu sangat penting. Kami kehilangan penguasaan bola saat melawan Elche. Rodri adalah salah satu yang terbaik. Kami akan menikmati melihat mereka bermain bersama."
Membahas absennya Gavi, Flick memberikan kabar yang menenangkan mengenai jadwal pemulihan sang pemain muda. "Dia baik-baik saja, jauh lebih baik daripada setelah pertandingan," ujarnya. "Kami harus menunggu sepekan agar dia kembali."
Tribut Piala Dunia dibatalkan
Pertandingan Kamis berlangsung di tengah latar belakang gejolak politik, yang memaksa Barcelona membatalkan tribut prapertandingan yang telah direncanakan untuk delapan pemenang Piala Dunia Spanyol mereka. Keputusan itu diambil menyusul insiden yang mengkhawatirkan saat kemenangan telak 5-0 atas Elche pada Minggu, ketika polisi nasional diduga menyerang suporter tandang dan menyita bendera Estelada pro-kemerdekaan.
Presiden klub Joan Laporta mengecam respons keras pihak berwenang dan membela kebebasan berekspresi para suporter. "Upacara untuk menghormati para juara dunia tidak akan berlangsung karena tidak digelar dalam konteks yang paling tepat," konfirmasi Laporta.
Menuntut sanksi bagi petugas yang terlibat, Laporta menambahkan: "Kami mengecam dan menolak tindakan tidak proporsional dari petugas polisi nasional yang menyerang fans Barca karena membawa Estelada sebelum pertandingan melawan Elche. Kami berharap hukuman yang tepat akan membantu memastikan bahwa warga Catalan dan fans Barca dapat membawa bendera itu tanpa takut mengalami kekerasan fisik."
- Getty Images Sport
Menjaga momentum di kompetisi domestik
Barcelona kini akan berupaya membangun momentum dari awal dominan mereka di kampanye La Liga musim ini. Mengintegrasikan pengatur permainan seperti Rodri akan sangat krusial untuk memperbaiki kelengahan dalam penguasaan bola yang diidentifikasi Flick saat melawan Elche, terutama menghadapi sistem pressing Athletic Club yang secara historis sangat intens.
Setelah laga Kamis itu, raksasa Catalan tersebut akan menghadapi jadwal padat. Mereka tetap berada di Camp Nou untuk menjamu Rayo Vallecano pada Senin, sebuah laga di mana Flick berharap Rodri yang sepenuhnya bugar bisa mengatur tempo dan Gavi yang sedang memulihkan kondisi semakin dekat untuk kembali.
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