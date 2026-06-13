Kapan Neymar akan memulai perjalanannya di Piala Dunia? Kabar terbaru mengenai cedera bintang Brasil tersebut saat tim asuhan Carlo Ancelotti bersiap menghadapi Maroko

Brasil akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Maroko tanpa Neymar setelah Ancelotti memastikan bahwa sang penyerang belum cukup fit untuk kembali bermain. Bintang Santos tersebut telah absen sejak awal pemusatan latihan prakompetisi Selecao akibat cedera betis. Para pendukung sempat berharap Neymar bisa pulih tepat waktu untuk laga pembuka, namun Ancelotti mengakhiri segala spekulasi tersebut dalam konferensi pers prapertandingannya.

Brasil kini menghadapi salah satu ujian terberat di grup mereka tanpa kehadiran pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka. Cedera tersebut didiagnosis sebagai cedera betis tingkat dua, sehingga Neymar menjalani program pemulihan individu sementara anggota skuad lainnya bersiap untuk pertandingan pertama mereka di turnamen ini.