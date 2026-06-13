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Kapan Neymar akan memulai perjalanannya di Piala Dunia? Kabar terbaru mengenai cedera bintang Brasil tersebut saat tim asuhan Carlo Ancelotti bersiap menghadapi Maroko
Brasil mendapat pukulan telak terkait Neymar menjelang laga melawan Maroko
Brasil akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Maroko tanpa Neymar setelah Ancelotti memastikan bahwa sang penyerang belum cukup fit untuk kembali bermain. Bintang Santos tersebut telah absen sejak awal pemusatan latihan prakompetisi Selecao akibat cedera betis. Para pendukung sempat berharap Neymar bisa pulih tepat waktu untuk laga pembuka, namun Ancelotti mengakhiri segala spekulasi tersebut dalam konferensi pers prapertandingannya.
Brasil kini menghadapi salah satu ujian terberat di grup mereka tanpa kehadiran pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka. Cedera tersebut didiagnosis sebagai cedera betis tingkat dua, sehingga Neymar menjalani program pemulihan individu sementara anggota skuad lainnya bersiap untuk pertandingan pertama mereka di turnamen ini.
- Daily Star
Ancelotti menjelaskan situasi Neymar
Menjelang pertandingan melawan Maroko, Ancelotti memberikan kabar terbaru mengenai proses pemulihan Neymar. Pelatih asal Italia itu juga menjelaskan alasannya tidak mengganti penyerang yang cedera tersebut dalam skuad Piala Dunia, meskipun memiliki opsi untuk memanggil pemain pengganti yang dalam kondisi fit.
"Neymar sedang bekerja sangat keras untuk pulih secepat mungkin," kata Ancelotti dalam konferensi pers. "Harapannya, ia bisa kembali bergabung dengan tim [latihan] minggu depan.
"Ketika kami memanggil Neymar, kami melakukannya bukan hanya karena kualitas teknisnya, yang tak terbantahkan. Tetapi juga karena pengalamannya, serta teladan yang bisa ia berikan bagi para pemain muda di tim."
Kekhawatiran terkait kebugaran terus meningkat
Meskipun Brasil tetap optimis mengenai pemulihan Neymar, UOL melaporkan bahwa ada kekhawatiran ia mungkin absen tidak hanya pada pertandingan melawan Maroko. Penilaian medis awal memperkirakan masa pemulihan selama dua hingga tiga minggu, yang berpotensi membuatnya bisa tampil pada pertandingan kedua Brasil di fase grup melawan Haiti pada 20 Juni. Namun, ketajaman permainan menjadi masalah utama selama masa rehabilitasinya.
Neymar belum bermain dalam pertandingan kompetitif sejak 17 Mei, dan staf pelatih Brasil enggan memaksanya kembali bermain mengingat riwayat masalah cedera berulang yang dialaminya. Akibatnya, perannya di babak penyisihan grup masih belum pasti.
- Getty Images Sport
Brasil mempertimbangkan antara kehati-hatian jangka pendek dan keuntungan jangka panjang
Brasil kini harus menjalani fase awal turnamen ini tanpa salah satu pemain paling berpengalamannya. Maroko menjadi ujian pertama yang harus dihadapi, sementara tim medis terus memantau perkembangan Neymar dengan cermat.
Prioritas tampaknya adalah memastikan sang penyerang benar-benar fit untuk tahap-tahap akhir kompetisi, daripada mengambil risiko dengan memaksanya kembali terlalu dini. Apakah Neymar bisa bermain dalam laga melawan Haiti atau baru kembali di tahap selanjutnya dalam turnamen ini tetap menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang dihadapi Brasil saat kampanye Piala Dunia mereka dimulai.