Kapan Lionel Messi akan kembali ke Inter Miami? Bisakah Robert Lewandowski membawa perubahan bagi Chicago Fire? Lima pertanyaan menjelang kembalinya MLS setelah jeda Piala Dunia

MLS dan para penggemarnya telah bertahun-tahun menantikan Piala Dunia 2026 sebagai momen ketika beberapa pemain bintang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) mungkin akhirnya mulai kembali ke tanah air. Sejauh ini, gelombang kedatangan yang dinantikan pasca-turnamen tersebut belum benar-benar terwujud.

NYCFC dilaporkan sangat tertarik pada Christian Pulisic, yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya yang dijamin bersama Milan. Namun, klub Italia tersebut juga memiliki opsi untuk mempertahankannya hingga 2028 dan dilaporkan telah menegaskan bahwa ia tidak dijual. Pada usia 27 tahun, dan dengan masih banyak karier sepak bola Eropa level tinggi yang menantinya, tampaknya belum ada alasan olahraga yang jelas bagi Pulisic untuk pindah saat ini.

Sementara itu, Weston McKennie secara efektif mengeliminasi dirinya dari perbincangan tersebut dengan menandatangani kontrak baru bersama Juventus hingga 2030. Tidak ada “domino” besar lainnya yang jatuh juga. Terlepas dari semua pembicaraan bahwa Piala Dunia menjadi titik kembalinya para pemain generasi ini ke tanah air, sebagian besar pemain USMNT yang sudah mapan dan berbasis di Eropa tampaknya nyaman tetap berada di tempat mereka saat ini.

Namun, ada beberapa pergerakan di lapisan pemain cadangan. Orlando City dilaporkan sedang menyelesaikan kembalinya Dike, seorang penyerang USMNT yang jarang dimainkan namun pernah menjadi bintang di MLS sebelum meninggalkan klub tersebut untuk bergabung dengan West Brom pada 2022. Cedera berulang kali mengganggu empat setengah tahun kariernya di Inggris, dan kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya mungkin adalah hal yang tepat yang ia butuhkan untuk memulai kembali kariernya. Ini bukanlah jenis perekrutan pemain Amerika yang spektakuler seperti yang mungkin dibayangkan MLS setelah Piala Dunia, tetapi tetap merupakan langkah yang masuk akal baik bagi pemain maupun klub.

Masih ada waktu bagi hal itu untuk berubah. Jendela transfer sekunder MLS baru dibuka minggu ini dan akan tetap terbuka hingga 2 September, sementara aktivitas transfer di seluruh Eropa juga mulai meningkat. Lebih banyak kesepakatan akan dibahas, dan mungkin salah satu nama besar bisa dibujuk. Namun, untuk saat ini, kembalinya pemain USMNT yang dinanti-nantikan itu masih lebih bersifat teori daripada kenyataan.