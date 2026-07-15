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MLS returns GFXGOAL
Thomas Hindle

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Kapan Lionel Messi akan kembali ke Inter Miami? Bisakah Robert Lewandowski membawa perubahan bagi Chicago Fire? Lima pertanyaan menjelang kembalinya MLS setelah jeda Piala Dunia

FEATURES
Inter Miami CF
Chicago
L. Messi
R. Lewandowski

MLS kembali beraksi setelah jeda Piala Dunia, dengan Lionel Messi yang masih menghadapi ketidakpastian terkait jadwal kembalinya, kedatangan Robert Lewandowski dan Antoine Griezmann, serta Nashville SC yang memimpin klasemen.

Kami tidak melupakanmu, MLS. Ya, liga ini memang harus menepi selama Piala Dunia. Meskipun kasta tertinggi sepak bola Amerika kini sudah benar-benar menjadi bagian dari arus utama, Piala Dunia tetaplah yang teratas.

Nah, ajang besar itu hampir berakhir. Dengan kedua semifinal Piala Dunia telah ditentukan — dan final semakin dekat — perhatian kita bisa kembali tertuju pada MLS. Musim ini berjalan sangat baik sebelum jeda Piala Dunia. San Jose Earthquakes dan Vancouver Whitecaps tampil gemilang di wilayah barat. Nashville dan Inter Miami juga menarik perhatian di wilayah timur.

Kini, ada dua megabintang global—Antoine Griezmann dan Robert Lewandowski—yang bergabung dengan liga yang sudah dipenuhi bintang (dan kabarnya masih ada lagi yang akan datang). Jika digabungkan, beberapa bulan terakhir musim ini seharusnya akan sangat menarik.


GOAL mengulas lima pertanyaan terbesar menjelang dimulainya kembali MLS...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty

    Kapan Lionel Messi akan kembali beraksi?

    Lionel Messi memang memecahkan hampir semua rekor yang mungkin di MLS musim lalu. Itu adalah musim individu terbaik yang pernah disaksikan liga ini, tanpa terkecuali. Dia juga tak menunjukkan tanda-tanda melambat di tahun 2026, dengan mencetak 12 gol dan delapan assist dalam 14 penampilan bersama Herons. Penampilannya di Piala Dunia juga luar biasa, memimpin perburuan Sepatu Emas dengan delapan gol serta menambahkan empat assist.

    Pertanyaannya sekarang adalah kapan Miami akan melihatnya lagi. Kemenangan Argentina di semifinal atas Inggris berarti Messi akan bermain di final Piala Dunia lagi, sehingga memperpanjang musim panas yang sudah padat ini hingga batas maksimalnya. Klub biasanya memberi pemain beberapa minggu — dan terkadang hingga sebulan — untuk pulih setelah turnamen sebesar ini, terutama para pemain senior yang telah menanggung beban kerja yang begitu berat.

    Hal itu bisa membuat Miami kehilangan pemain terpentingnya selama sebagian besar periode krusial akhir musim MLS. Musim ini memang berjalan tidak stabil di Florida Selatan, dengan Javier Mascherano mengundurkan diri kurang dari dua bulan setelah musim dimulai dan Guillermo Hoyos didatangkan untuk menggantikannya. Hoyos memiliki hubungan dekat dengan Messi, namun masih relatif kurang dikenal sebagai manajer. Meski demikian, Miami saat ini berada di peringkat kedua di Konferensi Timur dan tetap berada dalam posisi yang baik untuk bersaing.

    Namun, segalanya berpusat pada Messi. Miami harus mampu mengatasi absennya Messi, memberinya waktu yang cukup untuk pulih, dan menahan godaan untuk memaksanya kembali terlalu cepat. Jika ia kembali dalam kondisi sehat dan segar, Herons seharusnya menjadi salah satu favorit untuk merebut MLS Cup. Jika Piala Dunia menimbulkan dampak fisik atau emosional yang berkepanjangan, sisa musim Miami bisa menjadi jauh lebih rumit.

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  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Bagaimana Antoine Griezmann akan beradaptasi?

    Antoine Griezmann sudah bertahun-tahun ingin bermain di MLS. Jarang ada pesepakbola yang begitu jujur mengenai ambisi karier masa depannya, tetapi kecintaan Griezmann terhadap Amerika Serikat sudah banyak diberitakan, dan dengan bergabung bersama Orlando City, keinginannya pun terwujud. Ia mencetak gol dalam laga persahabatan pertamanya bersama klub tersebut, dan sejauh ini tampak sangat menikmati waktunya di sana.



    Namun, ada perbedaan antara pertandingan persahabatan dan pertandingan resmi. Dan faktanya, Orlando City memang tampil sangat buruk sepanjang musim ini. Meski demikian, dengan kabar bahwa Daryl Dike telah resmi bergabung, tampaknya keadaan di Florida mulai berubah. Pertanyaannya adalah: bisakah Griezmann langsung tampil gemilang?

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Apakah Robert Lewandowski bisa mencetak banyak gol?

    Upaya Chicago Fire untuk mendatangkan Robert Lewandowski berlangsung selama berbulan-bulan. Begitu jelas bahwa striker veteran tersebut tidak akan ditawari kontrak baru oleh Barcelona, Fire pun mulai meyakinkan pemain asal Polandia bertubuh besar itu bahwa MLS—dan Chicago—harus menjadi tujuan berikutnya.

    Angka-angka menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak hal yang bisa diberikan. Lewandowski mengakhiri kariernya di Barcelona dengan 119 gol dalam 191 penampilan, termasuk 42 gol dalam 52 pertandingan selama musim 2024-25 dan 18 gol lainnya di musim terakhirnya. Ia juga meninggalkan Eropa sebagai pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah Liga Champions, dengan 109 gol, serta lebih dari 700 gol untuk klub dan negaranya. Ia masih mencetak gol di level tertinggi hingga akhir kariernya.

    Kini tibalah bagian yang sedikit lebih rumit. Lewandowski telah menghabiskan beberapa pekan terakhir berlatih di Eropa, namun belum bermain dalam pertandingan kompetitif selama beberapa bulan. Meskipun ia masih jauh di atas level teknis yang dibutuhkan di MLS, tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung beradaptasi. Tak ada yang benar-benar bisa dipastikan di liga ini. Perjalanan yang melelahkan, pertandingan yang bisa kacau, dan, di usia 37 tahun, mungkin ia butuh waktu untuk menemukan kembali ketajamannya.

    Meski begitu, langkah ini seharusnya sudah membuahkan hasil di luar lapangan bahkan sebelum Lewandowski mencetak gol. Chicago memiliki salah satu komunitas Polandia terbesar di luar Polandia, dan kedatangan pemain terbaik sepanjang masa dari negaranya itu seharusnya mampu menarik banyak penonton ke Soldier Field. Bagi klub yang masih berusaha membangun kembali reputasinya sebagai salah satu daya tarik olahraga utama kota ini, hal itu hampir sama pentingnya dengan apa yang ia lakukan di kotak penalti.

    Chicago sudah memiliki lini serang yang cukup bagus sebelum kedatangan Lewandowski. Bisakah ia beradaptasi dengan cepat, mengubahnya menjadi yang terbaik di MLS, dan membuat Fire terasa seperti pesaing yang sesungguhnya?

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Siapa saja — jika ada — bintang-bintang USMNT yang akan pindah klub?

    MLS dan para penggemarnya telah bertahun-tahun menantikan Piala Dunia 2026 sebagai momen ketika beberapa pemain bintang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) mungkin akhirnya mulai kembali ke tanah air. Sejauh ini, gelombang kedatangan yang dinantikan pasca-turnamen tersebut belum benar-benar terwujud.

    NYCFC dilaporkan sangat tertarik pada Christian Pulisic, yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya yang dijamin bersama Milan. Namun, klub Italia tersebut juga memiliki opsi untuk mempertahankannya hingga 2028 dan dilaporkan telah menegaskan bahwa ia tidak dijual. Pada usia 27 tahun, dan dengan masih banyak karier sepak bola Eropa level tinggi yang menantinya, tampaknya belum ada alasan olahraga yang jelas bagi Pulisic untuk pindah saat ini.

    Sementara itu, Weston McKennie secara efektif mengeliminasi dirinya dari perbincangan tersebut dengan menandatangani kontrak baru bersama Juventus hingga 2030. Tidak ada “domino” besar lainnya yang jatuh juga. Terlepas dari semua pembicaraan bahwa Piala Dunia menjadi titik kembalinya para pemain generasi ini ke tanah air, sebagian besar pemain USMNT yang sudah mapan dan berbasis di Eropa tampaknya nyaman tetap berada di tempat mereka saat ini.

    Namun, ada beberapa pergerakan di lapisan pemain cadangan. Orlando City dilaporkan sedang menyelesaikan kembalinya Dike, seorang penyerang USMNT yang jarang dimainkan namun pernah menjadi bintang di MLS sebelum meninggalkan klub tersebut untuk bergabung dengan West Brom pada 2022. Cedera berulang kali mengganggu empat setengah tahun kariernya di Inggris, dan kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya mungkin adalah hal yang tepat yang ia butuhkan untuk memulai kembali kariernya. Ini bukanlah jenis perekrutan pemain Amerika yang spektakuler seperti yang mungkin dibayangkan MLS setelah Piala Dunia, tetapi tetap merupakan langkah yang masuk akal baik bagi pemain maupun klub.

    Masih ada waktu bagi hal itu untuk berubah. Jendela transfer sekunder MLS baru dibuka minggu ini dan akan tetap terbuka hingga 2 September, sementara aktivitas transfer di seluruh Eropa juga mulai meningkat. Lebih banyak kesepakatan akan dibahas, dan mungkin salah satu nama besar bisa dibujuk. Namun, untuk saat ini, kembalinya pemain USMNT yang dinanti-nantikan itu masih lebih bersifat teori daripada kenyataan.

  • Sam SurridgeGetty

    Apakah Nashville SC tim yang layak diperhitungkan?

    Tak ada tim yang mampu menandingi Nashville di awal musim ini. Tim asuhan B.J. Callaghan benar-benar mendominasi liga dalam 14 pertandingan pertamanya, hanya kalah sekali dan kebobolan 11 gol saja. Kedatangan Cristian Espinoza di sayap kanan sudah terlihat sebagai salah satu rekrutan terbaik di bursa transfer musim panas, sementara Sam Surridge dan Hany Mukhtar sama-sama telah kembali ke performa terbaik mereka.

    Namun, meski kembali dari jeda Piala Dunia dengan menduduki puncak klasemen MLS, Nashville tidak menganggap ini sebagai tim yang sudah sempurna. Klub ini sedang menyelesaikan kesepakatan untuk pemain sayap asal Tunisia, Elias Saad, yang akan bergabung dari klub Bundesliga FC Augsburg, serta gelandang asal Senegal berusia 21 tahun, Famara Camara.

    Kedua rekrutan ini tidak secara langsung mengubah wajah tim, tetapi bukan itu intinya. Nashville sudah memiliki bintang-bintang dan struktur yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan. Yang mereka butuhkan kini adalah kedalaman skuad yang lebih baik, sedikit unsur kejutan, dan cukup banyak pemain segar untuk bertahan di paruh kedua musim yang diprediksi akan sangat melelahkan.

    Bagi tim yang telah memantapkan diri sebagai panutan di liga, inilah tepatnya seperti apa jendela transfer yang baik seharusnya: mengidentifikasi beberapa titik lemah yang tersisa, memperkuatnya, dan menjadikan tim yang sudah sangat bagus ini semakin sulit untuk dikejar.

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