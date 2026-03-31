Kapan Jesse Lingard akan melakukan debutnya bersama Corinthians? Kabar terbaru tentang mantan bintang Man Utd yang 'rendah hati' ini saat ia berusaha membuat mantan pelatih Brasil, Dorival Junior, terkesan
Membuat dampak di São Paulo
Sejak tiba di pusat latihan Joaquim Grava pada awal Maret, Lingard telah menjalani program latihan intensif selama 29 hari untuk mengembalikan performa terbaiknya. Gelandang veteran ini bergabung dengan klub raksasa Brasil tersebut melalui kontrak jangka pendek hingga akhir tahun, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, setelah hengkang dari FC Seoul pada Januari. Meskipun memiliki latar belakang yang terkenal, staf klub terkesan dengan komitmennya dalam beradaptasi dengan budaya sepak bola lokal. Integrasinya ke dalam skuad berjalan lancar, dan tim teknis kini yakin bahwa ia telah siap secara fisik untuk berkontribusi pada upaya tim utama.
Pendekatan 'rendah hati' dalam pelatihan
Menurut ESPN, mantan pemain Manchester United itu telah membuktikan dirinya sebagai seorang profesional yang berkomitmen dan berusaha beradaptasi secepat mungkin agar bisa dipanggil ke tim, dengan sumber-sumber menggambarkan kepribadiannya sebagai "rendah hati" dan "sangat mudah bergaul". Lingard dikabarkan telah berhasil memenangkan rasa hormat dari mantan pelatih Brasil, Dorival Junior, dan staf kepelatihannya.
Awal musim 2026 yang kurang memuaskan bagi Corinthians
Harapan terhadap debut Lingard sangat tinggi, mengingat Corinthians saat ini terpuruk di peringkat ke-11 Serie A Brasil. Dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari delapan pertandingan pembuka—yang terdiri dari dua kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan—tim ini kesulitan menemukan inspirasi kreatif di sepertiga akhir lapangan. Corinthians memandang kedatangan pemain sekelas Lingard, yang memiliki pengalaman bermain di level Eropa, sebagai langkah krusial untuk menyuntikkan pengalaman kelas atas yang sangat dibutuhkan ke dalam skuad.
Uji coba Maracana
Lingard berpeluang untuk melakukan debutnya di Maracana melawan Fluminense pada 1 April, yang akan menjadi awal dari rangkaian pertandingan krusial yang mencakup laga kandang melawan Internacional pada 5 April dan lawatan ke markas Club Atlético Platense dalam ajang Copa Libertadores pada 9 April. Jadwal yang padat ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kesiapan fisik dan fleksibilitas taktis sang pemain asal Inggris tersebut, saat ia berupaya mengamankan masa depannya dalam jangka panjang di bawah asuhan Dorival.