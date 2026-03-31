Kapan Jesse Lingard akan melakukan debutnya bersama Corinthians? Kabar terbaru tentang mantan bintang Man Utd yang 'rendah hati' ini saat ia berusaha membuat mantan pelatih Brasil, Dorival Junior, terkesan

Sejak tiba di pusat latihan Joaquim Grava pada awal Maret, Lingard telah menjalani program latihan intensif selama 29 hari untuk mengembalikan performa terbaiknya. Gelandang veteran ini bergabung dengan klub raksasa Brasil tersebut melalui kontrak jangka pendek hingga akhir tahun, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, setelah hengkang dari FC Seoul pada Januari. Meskipun memiliki latar belakang yang terkenal, staf klub terkesan dengan komitmennya dalam beradaptasi dengan budaya sepak bola lokal. Integrasinya ke dalam skuad berjalan lancar, dan tim teknis kini yakin bahwa ia telah siap secara fisik untuk berkontribusi pada upaya tim utama.