Kapan Hayden Hackney, Pemain Terbaik Championship Musim Ini, akan menjadi “pemain reguler” di Everton? Mantan penyerang Everton menilai transfer senilai £24 juta
Hackney gagal meraih promosi bersama Middlesbrough
Hackney, yang berasal dari kawasan timur laut Inggris, telah diminati banyak klub selama beberapa bulan sebelum menuntaskan kepindahannya ke Merseyside dengan biaya transfer besar. Ia tampil gemilang di divisi kedua sepak bola Inggris dan berharap bisa naik ke kasta tertinggi bersama klub yang didukungnya sejak kecil.
Namun, cedera yang datang pada saat yang tidak tepat menghalanginya memberikan kontribusi seperti yang diharapkan dalam upaya Boro meraih promosi pada musim 2025/26. Ia tampil selama 20 menit sebagai pemain pengganti dan menangis setelah Boro menelan kekalahan menyakitkan dari Hull City di final play-off di Stadion Wembley.
Setelah Middlesbrough gagal meraih promosi dengan cara yang begitu menyakitkan, Hackney tampaknya pasti meninggalkan Stadion Riverside pada bursa transfer terakhir. Sejumlah klub memasukkannya ke dalam daftar incaran, tetapi Everton akhirnya memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang paling diburu itu.
Sang pengatur serangan berbakat secara bertahap beradaptasi dengan Premier League. Sejauh ini, ia baru sekali menjadi starter di kompetisi tersebut, yakni saat menghadapi Crystal Palace pada 22 Agustus. Sejak itu, ia enam kali tampil sebagai pemain pengganti. Namun, ia mencetak gol pertamanya untuk Everton dalam kemenangan 3-1 atas Newcastle di Carabao Cup, yang membawa tim asuhan David Moyes ke perempat-final kompetisi tersebut.
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Pengatur serangan berbakat diprediksi mendapat peran reguler di Everton
Ketika ditanya apakah terbatasnya peran Hackney mengejutkannya, mengingat betapa pesat reputasinya meningkat di Middlesbrough, Beckford, yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, tempat untuk menemukan situs taruhan terbaik di Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Ya dan tidak. Ya, karena apa yang mampu dia capai musim lalu. Perkembangannya luar biasa. Dia punya begitu banyak bakat dan masa depan yang sangat cerah selama tetap bugar, terus belajar, dan terus berkembang.
“Namun, di sisi lain, saya tidak terlalu terkejut karena lompatan dari League One ke Championship lalu ke Premier League sangat besar. Di klub seperti Everton pun, yang memiliki DNA tersendiri, Anda harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami DNA itu sebelum bisa langsung diterjunkan ke situasi yang menuntut.
“Saya pernah bekerja dengan pelatih, David Moyes. Dia ingin memastikan Anda memahami rencananya terlebih dahulu. Entah Anda akan bermain satu pertandingan, lima pertandingan, atau semua pertandingan, dia ingin Anda memahami bahwa yang terpenting, Anda harus bekerja lebih keras daripada siapa pun. Anda melakukan apa yang kami instruksikan, tetap disiplin, lalu mendapat kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan.
“Saya tidak akan terkejut jika setelah 10, 12, atau 15 pertandingan, kita mulai jauh lebih sering melihatnya bermain dan dia kemudian mulai lebih rutin tampil. Namun, semua itu bermula dari memahami peran dan ekspektasi terlebih dahulu.”
Dibling kesulitan memberi dampak setelah transfer bernilai besar
Everton mendapatkan sosok kreatif lain dengan potensi besar ketika memboyong Tyler Dibling dari Southampton seharga £42 juta ($56 juta) pada 2025. Ia masih menanti gol pertamanya untuk Everton dan hanya tampil 17 kali sepanjang musim perdananya bersama klub barunya.
Winger lincah berusia 20 tahun itu masih punya waktu, terlebih semakin banyak pertanyaan muncul mengenai keterlibatan Jack Grealish ke depan, tetapi perkembangannya agak terhambat.
Ketika ditanya soal situasi itu, sementara Hackney berusaha menghindari nasib serupa, Beckford menambahkan: “Ada kalanya ia merasa kesulitan. Ada ekspektasi dan tekanan yang menyertai saat membela Everton. Ini klub yang sangat besar, dan sejumlah pemain hebat pernah membelanya sebelum kami.
“Agak sulit bagi saya untuk menyetujui ungkapan bahwa perkembangannya terhambat. Bukan berarti saya tidak setuju. Menurut saya, ia sedang belajar sambil menjalani perannya, dan terkadang Anda harus mundur selangkah dalam proses itu agar bisa memahaminya sepenuhnya. Dari situlah kemajuan datang. Menurut saya, itulah fase yang sedang ia jalani saat ini.”
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Jadwal Everton 2026-27: Berikutnya bertandang ke Newcastle
Dibling juga menjadi starter saat Everton menang atas Newcastle di ajang piala dan berharap kembali memainkan peran penting ketika anak asuh Moyes menghadapi lawan yang sama di St James’ Park dalam laga Liga Primer pada Senin. Hackney juga berupaya mendapatkan lebih banyak menit bermain.
Everton memasuki laga itu di posisi ke-14 klasemen setelah hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Primer. Namun, kemenangan bisa membawa mereka naik hingga posisi ketujuh, dengan persaingan antartim di liga yang sangat kompetitif ini masih begitu rapat.
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