Kapan Hayden Hackney, Pemain Terbaik Championship Musim Ini, akan menjadi “pemain reguler” di Everton? Mantan penyerang Everton menilai transfer senilai £24 juta

Hackney, yang berasal dari kawasan timur laut Inggris, telah diminati banyak klub selama beberapa bulan sebelum menuntaskan kepindahannya ke Merseyside dengan biaya transfer besar. Ia tampil gemilang di divisi kedua sepak bola Inggris dan berharap bisa naik ke kasta tertinggi bersama klub yang didukungnya sejak kecil.

Namun, cedera yang datang pada saat yang tidak tepat menghalanginya memberikan kontribusi seperti yang diharapkan dalam upaya Boro meraih promosi pada musim 2025/26. Ia tampil selama 20 menit sebagai pemain pengganti dan menangis setelah Boro menelan kekalahan menyakitkan dari Hull City di final play-off di Stadion Wembley.

Setelah Middlesbrough gagal meraih promosi dengan cara yang begitu menyakitkan, Hackney tampaknya pasti meninggalkan Stadion Riverside pada bursa transfer terakhir. Sejumlah klub memasukkannya ke dalam daftar incaran, tetapi Everton akhirnya memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang paling diburu itu.

Sang pengatur serangan berbakat secara bertahap beradaptasi dengan Premier League. Sejauh ini, ia baru sekali menjadi starter di kompetisi tersebut, yakni saat menghadapi Crystal Palace pada 22 Agustus. Sejak itu, ia enam kali tampil sebagai pemain pengganti. Namun, ia mencetak gol pertamanya untuk Everton dalam kemenangan 3-1 atas Newcastle di Carabao Cup, yang membawa tim asuhan David Moyes ke perempat-final kompetisi tersebut.