Kapan daftar pemain final Piala Dunia 2026 diumumkan? Penjelasan mengenai aturan, tanggal, dan batasan penting dari FIFA

Negara-negara yang berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 wajib menyerahkan daftar skuad final beranggotakan 26 pemain paling lambat pada Senin, 1 Juni. Meskipun beberapa asosiasi diperkirakan akan mengumumkan susunan pemain mereka lebih awal, tanggal tersebut menandai batas waktu resmi untuk penyerahan dokumen kepada badan pengatur sepak bola dunia.

FIFA kemudian akan mempublikasikan daftar skuad yang telah dikonfirmasi untuk semua 48 negara peserta pada Selasa, 2 Juni. Hingga daftar resmi tersebut dirilis, pengumuman skuad yang dibuat secara independen oleh asosiasi nasional tetap harus diverifikasi oleh FIFA. Tim diperbolehkan memilih antara 23 hingga 26 pemain untuk turnamen ini, dengan setidaknya tiga penjaga gawang yang wajib ada dalam setiap skuad. FIFA mempertahankan format skuad yang diperluas yang diperkenalkan pada siklus sebelumnya seiring dengan berkembangnya kompetisi yang mencakup lebih banyak tim dan pertandingan.