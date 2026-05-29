Kapan daftar pemain final Piala Dunia 2026 diumumkan? Penjelasan mengenai aturan, tanggal, dan batasan penting dari FIFA
FIFA mengonfirmasi batas waktu pengumuman skuad dan peraturan daftar pemain
Negara-negara yang berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 wajib menyerahkan daftar skuad final beranggotakan 26 pemain paling lambat pada Senin, 1 Juni. Meskipun beberapa asosiasi diperkirakan akan mengumumkan susunan pemain mereka lebih awal, tanggal tersebut menandai batas waktu resmi untuk penyerahan dokumen kepada badan pengatur sepak bola dunia.
FIFA kemudian akan mempublikasikan daftar skuad yang telah dikonfirmasi untuk semua 48 negara peserta pada Selasa, 2 Juni. Hingga daftar resmi tersebut dirilis, pengumuman skuad yang dibuat secara independen oleh asosiasi nasional tetap harus diverifikasi oleh FIFA. Tim diperbolehkan memilih antara 23 hingga 26 pemain untuk turnamen ini, dengan setidaknya tiga penjaga gawang yang wajib ada dalam setiap skuad. FIFA mempertahankan format skuad yang diperluas yang diperkenalkan pada siklus sebelumnya seiring dengan berkembangnya kompetisi yang mencakup lebih banyak tim dan pertandingan.
Bagaimana sistem skuad FIFA akan beroperasi
Namun, saat ini setiap negara telah menyerahkan daftar panjang sementara sebelum skuad akhir dikonfirmasi, sesuai dengan ketentuan FIFA. Daftar tersebut harus berisi antara 35 hingga 55 pemain, termasuk minimal empat penjaga gawang.
Hanya pemain yang tercantum dalam daftar sementara tersebut yang nantinya dapat ditambahkan ke skuad final sebagai pengganti akibat cedera. Setelah batas waktu akhir berlalu, perubahan hanya diperbolehkan dalam kasus cedera atau penyakit serius. Penggantian tersebut dapat dilakukan hingga 24 jam sebelum pertandingan pembuka tim. Setelah itu, pemain lapangan tidak dapat lagi diganti sesuai peraturan FIFA.
Mengapa perluasan skuad itu penting
Keputusan untuk mempertahankan skuad beranggotakan 26 pemain mencerminkan meningkatnya tuntutan fisik akibat format turnamen yang diperluas. Dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak dan jumlah negara peserta yang lebih besar, para manajer diharapkan memprioritaskan kedalaman dan fleksibilitas dalam pemilihan pemain mereka.
Sebagian besar negara besar diperkirakan akan menggunakan seluruh 26 tempat yang tersedia daripada hanya menunjuk skuad minimal 23 pemain. FIFA juga mempertahankan ketentuan khusus untuk penjaga gawang. Berbeda dengan pemain lapangan, penjaga gawang dapat diganti pada tahap mana pun dalam turnamen jika terjadi cedera serius atau sakit, memastikan tim tidak kehabisan opsi yang diakui di posisi tersebut.
Persiapan terakhir menjelang dimulainya turnamen
Perhatian kini akan beralih ke pengumuman skuad resmi dari negara-negara peserta sebelum FIFA mengonfirmasi daftar lengkapnya pada 2 Juni. Para manajer dihadapkan pada keputusan seleksi yang krusial saat mereka menyeimbangkan performa, kebugaran, dan kedalaman skuad menjelang turnamen.
Setelah skuad final disetujui, tim akan memiliki fleksibilitas terbatas untuk melakukan perubahan. Hal ini menambah pentingnya daftar sementara dan meningkatkan tekanan pada para pemain untuk tetap bugar sebelum kompetisi dimulai.