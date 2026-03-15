Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kapan Cristiano Ronaldo akan kembali? Al-Nassr membagikan kabar terbaru mengenai cedera bintang Portugal tersebut
Yesus mengonfirmasi tanggal kembalinya duo bintang tersebut
Saat berbicara kepada media setelah mengalahkan Al-Khaleej, Jesus menegaskan bahwa para penggemar harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat keduanya kembali beraksi di lapangan. "Ronaldo dan Mane diperkirakan akan kembali setelah jeda internasional. Semua orang tahu bahwa mereka adalah pemain hebat, mereka akan absen untuk sementara waktu. Mane merasakan sakit beberapa hari yang lalu dan kami memutuskan untuk tidak memainkannya, dia akan pulih setelah jeda," jelas sang pelatih.
- Getty Images
Mengelola skuad di tengah persaingan perebutan gelar
Klub yang berbasis di Riyadh ini saat ini harus bermain tanpa kedua bintang utamanya di titik krusial musim ini. Al-Nassr saat ini berada di puncak klasemen Liga Pro Saudi dengan 67 poin, unggul tiga poin atas rivalnya Al Hilal. Dengan liga yang akan dilanjutkan pada awal April, Jesus fokus memastikan para pencetak gol utamanya berada dalam kondisi 100% untuk fase akhir musim ini.
Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa jeda internasional yang akan datang terasa pahit manis mengingat performa gemilang timnya. "Kemenangan melawan tim yang bagus. Kami memiliki delapan pertandingan final untuk menjadi juara. Sayangnya bagi kami, liga akan berhenti saat kami sedang dalam performa terbaik dan meraih hasil," kata Jesus, menyoroti momentum yang telah dibangun timnya.
Felix mencapai prestasi 'bersejarah'
Di tengah absennya Ronaldo, rekan setimnya di timnas Portugal, Joao Felix, menjadi sorotan utama dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0 tersebut, sehingga total golnya musim ini mencapai angka mengesankan 21 gol. Jesus langsung memuji kebangkitan sang penyerang serta catatan statistiknya sejak pindah ke liga utama Arab Saudi, sambil mencatat bahwa sang pemain kini mencapai level yang belum pernah ia raih saat bermain di liga domestik Eropa.
"Joao Felix telah mencapai angka-angka bersejarah yang belum pernah ia raih di klub-klub tempat ia bermain sebelumnya," kata Jesus kepada wartawan. "Ini menunjukkan adanya kerja individu yang berbeda, selain kerja sama tim yang hebat." Komentar sang manajer mengisyaratkan bahwa program latihan khusus di Al-Nassr telah memungkinkan mantan pemain Atletico Madrid itu untuk memaksimalkan potensi klinisnya.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Al-Nassr?
Kembalinya para pemain kunci seperti Ronaldo dan Mané akan menjadi faktor penentu bagi Al-Nassr. Kepemimpinan dan pengalaman Ronaldo, ditambah dengan kecepatan serta ancaman serangan Mané, bisa menjadi penentu saat Al-Nassr menjalani delapan pertandingan terakhir musim ini ketika liga dilanjutkan pada bulan April.
Al-Nassr akan memulai fase krusial ini dengan pertandingan yang tampaknya relatif mudah di atas kertas, saat mereka menjamu tim juru kunci Al-Najma di Liga Pro Saudi.
Iklan