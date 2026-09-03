Kapan Bradley Barcola akan menjalani debutnya untuk Liverpool? Andoni Iraola memberikan kabar terbaru soal kondisinya setelah mengamankan winger senilai £123 juta dari PSG

Berbicara kepada media, Iraola tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah berhasil mendapatkan target serangan utamanya. "Kami sangat senang dengan Bradley," kata pria Spanyol itu. "Dia adalah prioritas kami, bisa dibilang, untuk merekrut pemain yang sangat, sangat bagus di posisi itu."

Bos Liverpool itu sangat terkesan dengan keinginan sang penyerang untuk bergabung dengan proyek tersebut, seraya menambahkan: "Dia datang dengan mentalitas yang tepat. Yang saya suka darinya adalah dia sangat menginginkan Liverpool. Dia hanya ingin datang ke sini dan saya pikir itu adalah pertanda awal yang bagus, juga dengan dirinya sebagai pemain seperti sekarang dan hal-hal yang telah dia menangkan."

Membahas kondisi fisik sang winger, Iraola mengonfirmasi bahwa debut saat menghadapi Ipswich sangat mungkin terjadi. "Dia datang dengan keinginan untuk membantu kami. Saya sangat senang dengannya dan dia berlatih dengan baik bersama kami," ujarnya. "Jika semuanya berjalan baik dalam latihan hari ini, dia pasti akan tersedia untuk pertandingan besok."

Saat didesak apakah Barcola mungkin benar-benar akan menjadi starter dalam pertandingan itu, Iraola tetap berhati-hati tetapi optimistis. "Saya melihat dia dalam kondisi yang bagus. Dia telah berlatih bersama kami dalam sesi-sesi latihan," tambahnya. "Memang benar dia belum mendapat menit bermain di pramusim, tetapi dia berlatih normal bersama grup. Itu adalah keputusan yang harus kami buat. Saya pikir dia dalam kondisi yang bagus, tetapi kami harus mempertimbangkan bahwa dia belum mendapatkan menit bermain."