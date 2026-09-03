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Kapan Bradley Barcola akan menjalani debutnya untuk Liverpool? Andoni Iraola memberikan kabar terbaru soal kondisinya setelah mengamankan winger senilai £123 juta dari PSG
Kedatangan senilai £123 juta
Liverpool akhirnya mengakhiri saga transfer musim panas yang berlarut-larut dengan mengamankan Barcola dari PSG seharga £123 juta tepat sebelum tenggat waktu. Investasi besar ini datang ketika manajer baru Iraola mencari kemenangan kompetitif pertamanya, setelah memulai masa tugasnya di bangku cadangan Liverpool dengan hasil imbang beruntun melawan Newcastle dan Nottingham Forest.
Terlepas dari banderol mahal tersebut, ketajaman pertandingan masih menjadi sedikit kekhawatiran. Winger Prancis berusia 23 tahun itu dibekukan di PSG, gagal masuk skuad pertandingan satu kali pun musim ini dan mencatat nol menit selama pramusim mereka. Namun, kini ia berpeluang tampil dalam lawatan Jumat ke Portman Road.
- Liverpool - X.com
Iraola memuji rekrutan 'prioritas'
Berbicara kepada media, Iraola tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah berhasil mendapatkan target serangan utamanya. "Kami sangat senang dengan Bradley," kata pria Spanyol itu. "Dia adalah prioritas kami, bisa dibilang, untuk merekrut pemain yang sangat, sangat bagus di posisi itu."
Bos Liverpool itu sangat terkesan dengan keinginan sang penyerang untuk bergabung dengan proyek tersebut, seraya menambahkan: "Dia datang dengan mentalitas yang tepat. Yang saya suka darinya adalah dia sangat menginginkan Liverpool. Dia hanya ingin datang ke sini dan saya pikir itu adalah pertanda awal yang bagus, juga dengan dirinya sebagai pemain seperti sekarang dan hal-hal yang telah dia menangkan."
Membahas kondisi fisik sang winger, Iraola mengonfirmasi bahwa debut saat menghadapi Ipswich sangat mungkin terjadi. "Dia datang dengan keinginan untuk membantu kami. Saya sangat senang dengannya dan dia berlatih dengan baik bersama kami," ujarnya. "Jika semuanya berjalan baik dalam latihan hari ini, dia pasti akan tersedia untuk pertandingan besok."
Saat didesak apakah Barcola mungkin benar-benar akan menjadi starter dalam pertandingan itu, Iraola tetap berhati-hati tetapi optimistis. "Saya melihat dia dalam kondisi yang bagus. Dia telah berlatih bersama kami dalam sesi-sesi latihan," tambahnya. "Memang benar dia belum mendapat menit bermain di pramusim, tetapi dia berlatih normal bersama grup. Itu adalah keputusan yang harus kami buat. Saya pikir dia dalam kondisi yang bagus, tetapi kami harus mempertimbangkan bahwa dia belum mendapatkan menit bermain."
Menilai bursa transfer musim panas
Kedatangan Barcola yang menjadi sorotan menutup periode perekrutan yang sibuk bagi klub Merseyside itu. Iraola mengungkapkan kepuasan secara keseluruhan terhadap bursa transfer yang juga membuat Jeremy Jacquet dan Victor Munoz bergabung dengan klub, sementara Ronald Araujo datang dengan status pinjaman dari Barcelona meskipun ada yang mempertanyakan kegagalan klub merekrut gelandang bertahan atau bek kanan.
Masuknya talenta-talenta sayap mungkin menghadirkan tantangan langsung bagi para prospek muda, dengan Iraola memberikan jawaban singkat "tidak" ketika ditanya soal kabar terbaru mengenai kontrak profesional pertama untuk Rio Ngumoha yang berusia 18 tahun.
Namun, dorongan besar bagi skuad adalah keberhasilan mempertahankan Cody Gakpo, yang menarik minat pada akhir bursa transfer dari Manchester City dan Tottenham Hotspur. "Dia sangat memahami situasi di pasar, kami terus berbicara satu sama lain," ujar Iraola. "Dia berlatih dengan sangat baik dan saya berharap kami bisa mempertahankannya di level yang sama. Saya senang bisa mempertahankan Cody karena dia pemain yang berharga."
- Getty Images Sport
Lampu Jumat malam di Ipswich
Semua mata kini tertuju ke Portman Road saat Liverpool berusaha memulai kampanye mereka melawan Ipswich. Mengamankan tiga poin menjadi hal yang sangat penting bagi Iraola untuk meredakan tekanan sejak awal setelah start yang lesu di musim domestik.
Baik Barcola dimainkan sejak peluit pertama maupun diturunkan dari bangku cadangan, kehadirannya menjanjikan suntikan kecepatan dan permainan langsung yang sangat dibutuhkan ke lini depan yang ingin menemukan ritme kemenangan mereka.
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