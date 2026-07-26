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Kapan bek senilai £60 juta, Jeremy Jacquet, akan melakukan debutnya bersama Liverpool? Andoni Iraola memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugarannya setelah Joe Gomez mengalami cedera dalam laga persahabatan melawan Sunderland
Iraola memaparkan kronologi debut Jacquet
Para pendukung Liverpool sangat antusias untuk melihat pemain seharga £60 juta itu mengenakan seragam merah ikonik, namun Iraola menekankan perlunya kesabaran terkait proses adaptasi pemain asal Prancis tersebut. Jacquet sedang membangun kebugarannya setelah lama absen dari lapangan, dan staf pelatih bertekad untuk tidak terburu-buru dalam proses transisinya ke skuad tim utama selama tur intensif di Amerika.
Berbicara mengenai keputusan untuk tidak memasukkan bek tengah tersebut ke dalam skuad pertandingan melawan Sunderland, Iraola menjelaskan rencana debutnya. "Untuk Jeremy, kami memutuskan untuk tidak memaksanya," kata pelatih asal Spanyol itu kepada situs web resmi klub. "Dia sudah berbulan-bulan tidak bermain karena cedera bahu. Jadi, saya pikir kami akan bersikap sabar terhadapnya. Dia kemungkinan besar akan bermain pada pertandingan terakhir tur AS ini dan akan mendapat kesempatan bermain."
- Propaganda Photo
Cedera Gomez merusak kemenangan Nashville
Meskipun sorotan tertuju pada para pemain baru, sore itu berubah menjadi momen yang tidak menyenangkan bagi pemain berpengalaman Joe Gomez. Bek serba bisa yang telah menjadi andalan di Anfield selama bertahun-tahun ini terpaksa meninggalkan lapangan dalam insiden yang digambarkan Iraola sebagai hal paling negatif pada hari itu. Cedera ini terjadi pada waktu yang tidak tepat, saat skuad sedang berusaha membangun kekompakan di bawah kepemimpinan baru.
Iraola tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kemunduran ini, sambil mencatat bahwa tim telah tampil baik dalam sesi latihan menjelang pertandingan. "Mungkin berita terburuknya adalah cedera yang dialami Joe," aku Iraola. "Kami senang karena kami bisa menjalani semua sesi latihan tanpa kehilangan pemain mana pun. Sayangnya bagi kami, kami langsung kehilangan Joe... Memang benar kami sempat merasa senang, tapi kini kami telah kehilangan satu pemain."
Perasaan campur aduk setelah pertandingan seru dengan enam gol
Terlepas dari kekhawatiran terkait cedera, The Reds menunjukkan banyak sentuhan menyerang yang apik dalam pertandingan pertama tur mereka. Gol-gol dari Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa, dan Lewis Koumas memastikan awal yang menang di leg Nashville. Namun, penampilan tersebut tidak luput dari kekurangan, sebagaimana ditekankan manajer yang menyoroti kurangnya ketajaman dan intensitas di tengah kondisi cuaca yang lembap.
Iraola mengatakan: "Menurut saya, kedua babak itu berbeda. Terutama, mereka jauh lebih kuat di babak pertama. Kami seolah-olah menyeimbangkan kedua tim, dan Anda bisa merasakan perbedaannya. Tentu saja ada banyak hal yang perlu diperbaiki, ini kan hari pertama. Anda bisa merasakan kaki-kaki yang berat, para pemain baru saja berlatih. Jadi, kami kurang segar."
- AFP
Jacquet menikmati sambutan hangat dan dukungan para penggemar
Sementara para penggemar menanti debutnya di lapangan, Jacquet benar-benar menikmati proses adaptasinya terhadap kehidupan di Liverpool. Setelah bergabung dengan skuad untuk tur Amerika Serikat yang dimulai di Chicago, bek ini beradaptasi dengan lancar di balik layar.
"Sungguh bagus, semuanya berjalan sangat lancar sejak saya tiba di sini," kata Jacquet mengenai minggu-minggu pertamanya. "Saya rasa ini merupakan kehormatan sejati dan sumber kebanggaan yang besar untuk mengenakan seragam merah ini. Saya pernah mengenakan seragam merah sebelumnya, dan di sini saya akan mengenakan yang kedua, jadi saya benar-benar sangat bahagia."
Pemain asal Prancis ini juga dengan cepat menyesuaikan diri dengan dinamika ruang ganti. "Mereka menyambut saya dengan sangat hangat, dan saya semakin mengenal mereka setiap harinya," tambahnya. Jacquet mengungkapkan bahwa ia sering menghabiskan waktu bersama Trey Nyoni, Giovanni Leoni, dan Hugo Ekitike, sambil bercanda bahwa Jeremie Frimpong "sedang gila".
Selain rekan-rekan setimnya, pemain yang didatangkan seharga £60 juta ini sudah merasakan sambutan hangat dari para pendukung setia Anfield. “Saya telah menerima banyak pesan dari para penggemar, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka,” kata Jacquet. “Ini adalah sesuatu yang sangat saya hargai, karena saya sudah menerima cukup banyak pesan bahkan sebelum saya tiba di klub.”
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