Kapan bek senilai £60 juta, Jeremy Jacquet, akan melakukan debutnya bersama Liverpool? Andoni Iraola memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugarannya setelah Joe Gomez mengalami cedera dalam laga persahabatan melawan Sunderland

Sementara para penggemar menanti debutnya di lapangan, Jacquet benar-benar menikmati proses adaptasinya terhadap kehidupan di Liverpool. Setelah bergabung dengan skuad untuk tur Amerika Serikat yang dimulai di Chicago, bek ini beradaptasi dengan lancar di balik layar.

"Sungguh bagus, semuanya berjalan sangat lancar sejak saya tiba di sini," kata Jacquet mengenai minggu-minggu pertamanya. "Saya rasa ini merupakan kehormatan sejati dan sumber kebanggaan yang besar untuk mengenakan seragam merah ini. Saya pernah mengenakan seragam merah sebelumnya, dan di sini saya akan mengenakan yang kedua, jadi saya benar-benar sangat bahagia."

Pemain asal Prancis ini juga dengan cepat menyesuaikan diri dengan dinamika ruang ganti. "Mereka menyambut saya dengan sangat hangat, dan saya semakin mengenal mereka setiap harinya," tambahnya. Jacquet mengungkapkan bahwa ia sering menghabiskan waktu bersama Trey Nyoni, Giovanni Leoni, dan Hugo Ekitike, sambil bercanda bahwa Jeremie Frimpong "sedang gila".

Selain rekan-rekan setimnya, pemain yang didatangkan seharga £60 juta ini sudah merasakan sambutan hangat dari para pendukung setia Anfield. “Saya telah menerima banyak pesan dari para penggemar, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka,” kata Jacquet. “Ini adalah sesuatu yang sangat saya hargai, karena saya sudah menerima cukup banyak pesan bahkan sebelum saya tiba di klub.”