Kapan Arsenal akan mengajukan tawaran terbaru mereka untuk ‘gelandang idaman’ Bruno Guimaraes - disertai pembaruan mengenai rencana transfer The Gunners

Arsenal bersiap untuk mempercepat upaya mereka dalam memboyong kapten Newcastle, Guimaraes, dengan pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa negosiasi baru antara kedua klub diperkirakan akan dimulai pekan depan.

Pemain internasional Brasil ini telah menjadi salah satu prioritas utama Arteta dalam bursa transfer musim panas ini, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Arsenal sedang mempersiapkan tawaran sebesar £70 juta untuk menguji tekad Newcastle dan memastikan kesepakatan untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Romano juga mengatakan bahwa persyaratan pribadi telah disepakati antara Arsenal dan Guimaraes, yang berarti fokus kini beralih ke upaya mencapai kesepakatan dengan Newcastle.



