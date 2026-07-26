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Bruno GuimaraesGetty
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Kapan Arsenal akan mengajukan tawaran terbaru mereka untuk ‘gelandang idaman’ Bruno Guimaraes - disertai pembaruan mengenai rencana transfer The Gunners

Transfers
B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle United
Premier League

Arsenal siap meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan kapten Newcastle United, Bruno Guimaraes, setelah Mikel Arteta menilai pemain asal Brasil itu sebagai tambahan yang ideal untuk lini tengah timnya. The Gunners dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran besar senilai £70 juta untuk menguji keteguhan The Magpies, sementara kesepakatan mengenai gaji dan kontrak pribadi telah tercapai menjelang pekan krusial negosiasi.

  • Arsenal bersiap untuk memperkuat upaya mereka dalam memburu Guimaraes

    Arsenal bersiap untuk mempercepat upaya mereka dalam memboyong kapten Newcastle, Guimaraes, dengan pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa negosiasi baru antara kedua klub diperkirakan akan dimulai pekan depan.

    Pemain internasional Brasil ini telah menjadi salah satu prioritas utama Arteta dalam bursa transfer musim panas ini, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Arsenal sedang mempersiapkan tawaran sebesar £70 juta untuk menguji tekad Newcastle dan memastikan kesepakatan untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Romano juga mengatakan bahwa persyaratan pribadi telah disepakati antara Arsenal dan Guimaraes, yang berarti fokus kini beralih ke upaya mencapai kesepakatan dengan Newcastle.


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    Rencana transfer The Gunners diuraikan

    Dalam siaran di saluran YouTube-nya, Romano menjelaskan bahwa Arsenal siap melanjutkan negosiasi setelah menetapkan Guimaraes sebagai target utama. "Arsenal menginginkan Bruno. Mikel Arteta menganggap Bruno sebagai prioritas utama. Jadi, Arsenal diperkirakan akan kembali melakukan negosiasi langsung dengan Newcastle mulai minggu depan," katanya. "Mikel Arteta berupaya keras untuk mendatangkan Bruno Guimaraes karena ia menganggap Bruno Guimaraes sebagai gelandang yang sempurna untuk proyek Arsenal."

    Memberikan informasi terbaru mengenai sikap Guimaraes, Romano menambahkan: "Pemain tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal. Jadi, Arsenal dan Bruno Guimaraes telah mencapai kesepakatan. Namun saat ini, Bruno sangat antusias. Arsenal sudah siap, tinggal menunggu kesepakatan dengan Newcastle."

    Dia menyimpulkan: "Arsenal tidak menyerah. Arsenal siap berjuang keras untuk mendapatkan Bruno Guimaraes. Jadi, ini akan menjadi momen krusial dalam negosiasi ini."


  • Beredar kabar mengenai bintang Real Madrid, Vinicius Junior

    Meskipun upaya merekrut Guimaraes tetap menjadi fokus utama, kabar spekulatif yang berani mengenai bintang Real Madrid, Vinicius Junior, telah memicu kegemparan di kalangan suporter Arsenal. Mendatangkan pemain asal Brasil itu dari Bernabeu menghadirkan hambatan finansial yang sangat besar, dengan Los Blancos dilaporkan mematok harga €160 juta untuk pemain andalan mereka guna menghalangi calon peminat. Jika transfer besar-besaran ini benar-benar terjadi, klub raksasa Spanyol tersebut dilaporkan telah mengidentifikasi Yan Diomande dari RB Leipzig sebagai rencana cadangan.

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    Hari-hari krusial menanti di bursa transfer

    Perhatian kini beralih ke negosiasi antara Arsenal dan Newcastle. Meskipun kabarnya persyaratan pribadi telah disepakati, kedua klub masih harus mencapai kesepakatan sebelum transfer dapat diselesaikan. Jika The Gunners dapat segera menyelesaikan kesepakatan tersebut, keberhasilan merekrut target utama mereka akan menjadi pernyataan niat yang sangat kuat menjelang musim baru bagi sang juara bertahan. Arsenal sangat menyadari keinginan sang pemain untuk pindah dan akan berupaya memastikan kesepakatan tersebut tidak terhambat dalam beberapa hari krusial ke depan.

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