Kapan Alexander Isak yang dibeli seharga £125 juta akan mencapai ‘performa terbaiknya’ bersama Liverpool? Arne Slot membahas ‘skenario’ ideal bagi striker pencetak tiga gol tersebut

Saat berbicara kepada media, Slot memaparkan harapannya terkait perkembangan jangka panjang Isak, dengan menyiratkan bahwa jadwal internasional yang padat justru dapat membantu proses pemulihannya. Pelatih asal Belanda itu meyakini bahwa menemukan ritme yang konsisten adalah kunci untuk melihat kembali penampilan pemain yang pernah mendominasi di St James’ Park.

"Piala Dunia tidak akan menghalanginya," ungkap Slot. "Skenario terbaik, meski tidak 100%, adalah pramusim yang sangat baik selama enam minggu yang akan menjadi persiapan yang sangat baik, tetapi jika ia tampil bagus di Piala Dunia dan bermain dalam banyak pertandingan, itu akan sangat membantu."

"Biasanya tempo di level internasional lebih lambat daripada di Liga Premier, tapi saya senang dia sudah kembali. Dia sudah berbulan-bulan tidak berlatih bersama tim. Di tengah musim ketika semua orang lain dalam kondisi prima, tidak mudah untuk kembali, tapi kami melihat kemajuan. Saya tidak tahu kapan level terbaiknya akan tercapai, tapi saya berharap bagi kami dan dirinya, itu akan segera terjadi."