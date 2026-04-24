Kapan Alexander Isak yang dibeli seharga £125 juta akan mencapai ‘performa terbaiknya’ bersama Liverpool? Arne Slot membahas ‘skenario’ ideal bagi striker pencetak tiga gol tersebut
Slot meminta kesabaran terkait penampilan Isak yang memecahkan rekor
Pelatih kepala Liverpool telah menanggapi sorotan yang semakin meningkat seputar Isak, dengan menegaskan bahwa striker asal Swedia itu membutuhkan pramusim penuh untuk akhirnya mencapai "performa terbaiknya" dalam seragam The Reds. Pemain berusia 26 tahun itu, yang didatangkan dengan rekor transfer Inggris sebesar £125 juta pada Agustus lalu, telah menjalani tahun pertama yang sulit di Merseyside, termasuk absen selama empat bulan akibat patah kaki.
Terlepas dari harga yang mahal, Isak hanya mencetak tiga gol musim ini karena ia kesulitan menemukan ritme dalam skema taktis Slot. Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa "skenario terbaik" melibatkan proses adaptasi secara bertahap, menyadari bahwa sang penyerang telah bermain dalam "mode bertahan" daripada beroperasi pada kapasitas fisik puncaknya setelah menjalani rehabilitasi yang panjang.
Jadwal musim panas bisa membuka peluang "skenario terbaik" bagi pemain asal Swedia itu
Saat berbicara kepada media, Slot memaparkan harapannya terkait perkembangan jangka panjang Isak, dengan menyiratkan bahwa jadwal internasional yang padat justru dapat membantu proses pemulihannya. Pelatih asal Belanda itu meyakini bahwa menemukan ritme yang konsisten adalah kunci untuk melihat kembali penampilan pemain yang pernah mendominasi di St James’ Park.
"Piala Dunia tidak akan menghalanginya," ungkap Slot. "Skenario terbaik, meski tidak 100%, adalah pramusim yang sangat baik selama enam minggu yang akan menjadi persiapan yang sangat baik, tetapi jika ia tampil bagus di Piala Dunia dan bermain dalam banyak pertandingan, itu akan sangat membantu."
"Biasanya tempo di level internasional lebih lambat daripada di Liga Premier, tapi saya senang dia sudah kembali. Dia sudah berbulan-bulan tidak berlatih bersama tim. Di tengah musim ketika semua orang lain dalam kondisi prima, tidak mudah untuk kembali, tapi kami melihat kemajuan. Saya tidak tahu kapan level terbaiknya akan tercapai, tapi saya berharap bagi kami dan dirinya, itu akan segera terjadi."
Slot yakin Salah akan kembali menemukan sentuhan golnya
Selain itu, Slot juga membahas produktivitas Mohamed Salah, yang baru mencetak tujuh gol di Liga Premier musim ini. Meskipun gol sulit diraih musim ini, sang manajer mencatat bahwa meski ada sedikit penurunan dalam menciptakan peluang, masalah utamanya adalah kurangnya ketajaman di depan gawang dibandingkan dengan musim lalu yang sangat produktif bagi Liverpool.
"Sangat penting bagi kami untuk memiliki penyerang yang mencetak gol," tambah Slot. "Kesuksesan musim lalu adalah karena banyak penyerang yang mencetak banyak gol, musim ini kami tidak mencetak sebanyak itu. Ada sedikit penurunan dalam menciptakan peluang, tetapi tidak sebanyak yang Anda harapkan dalam hal mencetak gol."
"Seperti yang sering dikatakan Mo, selalu ada bagian dalam musim di mana bola jatuh ke kaki Anda dan Anda tidak perlu melakukan banyak hal untuk mencetak gol, dan di bagian lain Anda melakukan banyak hal tapi tetap tidak berhasil. Biasanya keadaan kembali normal, dan normal bagi Mo di Liverpool adalah mencetak gol."
Pertandingan sengit di kandang semakin mendekat di tengah krisis cedera yang semakin parah
Liverpool akan menjamu Crystal Palace pada Sabtu sore dengan menghadapi dilema besar dalam pemilihan pemain, karena hingga 11 pemain berpotensi absen. Slot sedang menunggu hasil tes kebugaran terakhir untuk beberapa bintang tim utama, sementara kiper pilihan ketiga Freddie Woodman diperkirakan akan menjadi starter menyusul cedera yang dialami Alisson Becker dan Giorgi Mamardashvili. Isak kemungkinan akan diturunkan karena ia terus menambah menit bermainnya, meskipun Slot telah memperingatkan para penggemar untuk tidak mengharapkan penampilan penuh selama 90 menit untuk saat ini.