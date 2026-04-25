"Kantorku ada di sana... tapi tak ada yang mengetuk!" - Antonio Conte menjelaskan mengapa ia merasa kesal atas tindakan terbaru Romelu Lukaku

Kemitraan legendaris antara Conte dan Lukaku tampaknya semakin memanas di Napoli. Setelah kemenangan telak 4-0 atas Cremonese pada Jumat lalu, Conte memanfaatkan konferensi pers pasca-pertandingan untuk menegur striker berusia 32 tahun itu karena tidak mampir ke kantornya saat berkunjung ke fasilitas latihan klub baru-baru ini.

Lukaku, yang absen karena cedera hamstring jangka panjang, telah diberi izin untuk menjalani rehabilitasi di Belgia. Namun, setelah kembali ke Italia untuk bertemu dengan direksi klub, Conte memastikan bahwa Lukaku tidak datang menemuinya. Pelatih asal Italia itu, yang telah menjadi salah satu pendukung terbesar Lukaku sepanjang kariernya, mengakui bahwa ketidakhadiran tersebut "sangat mengecewakannya".