"Kantorku ada di sana... tapi tak ada yang mengetuk!" - Antonio Conte menjelaskan mengapa ia merasa kesal atas tindakan terbaru Romelu Lukaku
Conte mengkritik keras perilaku Lukaku di lapangan latihan
Kemitraan legendaris antara Conte dan Lukaku tampaknya semakin memanas di Napoli. Setelah kemenangan telak 4-0 atas Cremonese pada Jumat lalu, Conte memanfaatkan konferensi pers pasca-pertandingan untuk menegur striker berusia 32 tahun itu karena tidak mampir ke kantornya saat berkunjung ke fasilitas latihan klub baru-baru ini.
Lukaku, yang absen karena cedera hamstring jangka panjang, telah diberi izin untuk menjalani rehabilitasi di Belgia. Namun, setelah kembali ke Italia untuk bertemu dengan direksi klub, Conte memastikan bahwa Lukaku tidak datang menemuinya. Pelatih asal Italia itu, yang telah menjadi salah satu pendukung terbesar Lukaku sepanjang kariernya, mengakui bahwa ketidakhadiran tersebut "sangat mengecewakannya".
Conte mengungkapkan kekecewaannya atas keheningan tersebut
Conte tidak segan-segan berbicara blak-blakan ketika ditanya apakah ia telah melakukan pembicaraan tatap muka dengan penyerang andalannya. Sementara Lukaku bertemu dengan para anggota dewan direksi Napoli, sang manajer justru harus menunggu sapaan yang tak kunjung datang, sehingga ia pun meluapkan kekecewaannya di depan publik.
"Saya tahu salah satu direktur kami berbicara dengannya, dia datang ke tempat latihan, kantor saya ada di sana… tapi tidak ada yang mengetuk pintu - dan itu benar-benar mengecewakan saya karena saya mengharapkan sapaan, pesan, atau sesuatu," kata Conte kepada wartawan. "Dalam situasi seperti ini, pelatih berusaha memahami semua orang, tapi tidak ada yang berusaha memahami pelatih."
Musim yang diwarnai cedera
Di lapangan, cedera otot paha belakang yang berulang dan dialaminya sejak Agustus telah membatasi penampilan Lukaku menjadi hanya tujuh kali musim ini, dengan pertandingan terakhirnya berlangsung pada awal Maret. Meskipun terjadi ketegangan dengan Conte, Lukaku dilaporkan sedang berlatih dengan intensitas tinggi untuk membuktikan kebugarannya. Dengan kontraknya di Stadio Diego Armando Maradona yang akan berakhir pada akhir musim depan, sang penyerang sangat bertekad untuk menyelamatkan musimnya dan mengamankan tempat di skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026.
Nasib impian Piala Dunia kini berada di ujung tanduk
Minggu-minggu terakhir musim Serie A akan menjadi perlombaan melawan waktu bagi Lukaku. Ia tidak hanya harus memperbaiki hubungan dengan Conte, tetapi juga membuktikan kepada tim nasional Belgia bahwa ia sudah siap bertanding untuk turnamen musim panas ini di Amerika Utara.
Pembicaraan positif telah berlangsung antara Lukaku dan petinggi Napoli pekan ini, namun kritik terbuka dari sang manajer menunjukkan bahwa "pembicaraan pribadi" kemungkinan besar diperlukan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Saat Partenopei berupaya menutup musim dengan kuat, semua mata akan tertuju pada apakah striker veteran ini dapat memberikan dampak terakhir sebelum jendela transfer musim panas dibuka.