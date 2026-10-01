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'Kanker dalam sepak bola' - pembocor Football Leaks Rui Pinto melancarkan serangan sensasional terhadap presiden FIFA Gianni Infantino terkait tuduhan FFP Manchester City dan PSG
Pinto kembali memanaskan klaim manipulasi FFP
Manchester City dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Premier League selama periode sembilan tahun, sebuah putusan yang berasal langsung dari data yang dibagikan Pinto kepada publik pada 2018. Meski kesalahan klub telah ditetapkan, kasus ini masih berlangsung karena sanksi belum diputuskan, dan klub Etihad itu memiliki waktu hingga 2 Oktober untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kini, peretas asal Portugal berusia 37 tahun itu menggunakan platform media sosial X untuk kembali menegaskan tuduhan sebelumnya. Ia mengklaim bahwa Infantino, saat menjabat sebagai sekretaris jenderal UEFA, secara aktif melindungi City dan Paris Saint-Germain dari hukuman berat di level Eropa.
Laporan yang pertama kali diterbitkan oleh Der Spiegel menyebut kedua klub yang didukung negara itu secara artifisial menggelembungkan nilai kesepakatan sponsor untuk mematuhi regulasi Financial Fair Play (FFP). Saat menghadapi potensi larangan tampil di Liga Champions pada 2014, Infantino diduga melewati prosedur yang semestinya untuk menengahi kesepakatan penyelesaian yang lunak atas nama mereka.
- Getty Images
'Kanker bagi sepak bola'
Pinto tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap petinggi FIFA saat ini, dengan melancarkan serangan pribadi yang pedas kepada pria 56 tahun itu.
"Pada 2014, ada seorang pria yang sudah mengetahui penyimpangan yang melibatkan Manchester City," tulis Pinto pada Rabu. "Gianni Infantino yang terkenal buruk itu, saat itu menjabat sebagai sekjen UEFA, menyalahgunakan wewenangnya, membagikan dokumen rahasia dan, singkatnya, mengakali kamar investigasi, melakukan segala cara yang ia bisa untuk memastikan bahwa Manchester City dan PSG hanya menerima denda, sehingga terhindar dari penyelidikan yang lebih mendalam yang bisa berujung pada larangan tampil di Liga Champions.
"Semua detail ini juga diungkap melalui Football Leaks. Mengingat tindakannya saat menjadi sekjen UEFA dan, yang lebih baru, sebagai presiden FIFA, saya hanya bisa mengatakan, menurut pendapat sederhana saya, bahwa Gianni Infantino telah menjadi kanker dalam sepakbola dan seharusnya tidak punya tempat dalam masa depan olahraga ini."
Tekanan yang meningkat dan bantahan tegas
Saat klaim-klaim ini pertama kali mencuat, UEFA membela tindakan Infantino, dengan menyatakan bahwa hal itu berada dalam kewenangannya untuk memberikan "bantuan guna membantu menemukan solusi" bagi badan-badan penyelidik. Infantino juga menepis kritik tersebut, dengan berargumen bahwa perannya mencakup "melakukan diskusi, melakukan percakapan, bertukar dokumen" dan membela tindakannya sebagai sesuatu yang sepenuhnya profesional.
PSG juga dengan tegas menolak tuduhan tersebut pada saat itu. Raksasa Prancis itu menegaskan bahwa mereka "selalu bertindak dengan kepatuhan penuh terhadap hukum dan peraturan" serta menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu klub yang paling banyak diaudit dalam sejarah sepak bola.
Terlepas dari bantahan tegas tersebut, Infantino menghadapi sorotan yang kian besar dari berbagai arah. Asosiasi Sepak Bola Swiss (SFV) baru-baru ini menarik dukungannya, dengan mengutip kekhawatiran soal "kepemimpinan, tata kelola, transparansi, dan proses pengambilan keputusan" setelah penilaian ulang secara menyeluruh terhadap kontroversi terbaru.
- AFP
Tenggat yang kian mendekat bagi City dan FIFA
Bagi Manchester City, fokus terdekat adalah tenggat waktu 2 Oktober untuk mengajukan banding atas putusan bersalah Premier League. Dengan hukuman mereka yang belum difinalkan, dominasi domestik jangka panjang klub itu bisa sepenuhnya bergantung pada sanksi yang akan segera dijatuhkan dan hasil dari proses banding.
Sementara itu, Infantino sedang bersiap untuk maju dalam masa jabatan keempat sebagai presiden FIFA pada Maret 2027. Dengan para pejabat Eropa tidak puas dengan gaya kepemimpinannya dan inisiatif-inisiatif sebelumnya, para penantang potensial punya waktu hingga 18 November untuk maju dan meluncurkan kampanye resmi guna menggulingkannya.
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