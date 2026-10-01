Manchester City dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Premier League selama periode sembilan tahun, sebuah putusan yang berasal langsung dari data yang dibagikan Pinto kepada publik pada 2018. Meski kesalahan klub telah ditetapkan, kasus ini masih berlangsung karena sanksi belum diputuskan, dan klub Etihad itu memiliki waktu hingga 2 Oktober untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kini, peretas asal Portugal berusia 37 tahun itu menggunakan platform media sosial X untuk kembali menegaskan tuduhan sebelumnya. Ia mengklaim bahwa Infantino, saat menjabat sebagai sekretaris jenderal UEFA, secara aktif melindungi City dan Paris Saint-Germain dari hukuman berat di level Eropa.

Laporan yang pertama kali diterbitkan oleh Der Spiegel menyebut kedua klub yang didukung negara itu secara artifisial menggelembungkan nilai kesepakatan sponsor untuk mematuhi regulasi Financial Fair Play (FFP). Saat menghadapi potensi larangan tampil di Liga Champions pada 2014, Infantino diduga melewati prosedur yang semestinya untuk menengahi kesepakatan penyelesaian yang lunak atas nama mereka.



