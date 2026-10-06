Pada matchday keempat Grup 3 League A Nations League, Inggris menang kandang atas Republik Ceko dengan skor telak 3-0. Timnas Inggris langsung tampil menyerang, tetapi keunggulan baru datang lewat gol bunuh diri luar biasa dari Coufal (27'). Setelah itu, Harry Kane memastikan kemenangan tim nasional asuhan Thomas Tuchel: 2-0 pada menit ke-40 dan gol keduanya pada menit ke-57, untuk benar-benar menutup laga.





Di klasemen, Inggris berada di posisi kedua dengan 9 poin, di belakang Spanyol, yang memimpin dengan catatan sempurna 12 poin setelah menang 2-1 di kandang Kroasia. Di bawahnya ada Kroasia dengan 3 poin dan Republik Ceko dengan 0 poin.