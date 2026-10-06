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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Kane semakin layak meraih Ballon d'Or: membawa Inggris meraih kemenangan dengan deretan rekor

England
H. Kane
England vs Czechia
Czechia
UEFA Nations League A

Dua gol bagi sang penyerang tengah dalam penampilannya yang ke-125 bersama Inggris

Pada matchday keempat Grup 3 League A Nations League, Inggris menang kandang atas Republik Ceko dengan skor telak 3-0. Timnas Inggris langsung tampil menyerang, tetapi keunggulan baru datang lewat gol bunuh diri luar biasa dari Coufal (27'). Setelah itu, Harry Kane memastikan kemenangan tim nasional asuhan Thomas Tuchel: 2-0 pada menit ke-40 dan gol keduanya pada menit ke-57, untuk benar-benar menutup laga.


Di klasemen, Inggris berada di posisi kedua dengan 9 poin, di belakang Spanyol, yang memimpin dengan catatan sempurna 12 poin setelah menang 2-1 di kandang Kroasia. Di bawahnya ada Kroasia dengan 3 poin dan Republik Ceko dengan 0 poin.

  • Angka-angka Kane

    Tokoh utama pada malam ini tentu saja adalah Kane yang berusia 33 tahun, yang menyamai legenda lain sepakbola Inggris, kiper Peter Shilton, dengan catatan rekor 125 penampilan bersama timnas Inggris. Dalam 125 pertandingan tersebut, Kane telah mencetak, berkat dwigolnya malam ini, 91 gol untuk Inggris. Satu lagi penampilan hebat dari penyerang tengah Inggris dan Bayern Munchen itu, yang memperkuat pencalonannya untuk memenangi Ballon d'Or 2026.


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