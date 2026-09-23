Kane di posisi terdepan, lalu Yamal dan Mbappe. Kvaratskhelia cuma di urutan kelima: odds Ballon d'Or

Tahun ini ada hal baru yang melampaui lapangan: untuk pertama kalinya dalam tujuh puluh tahun sejarahnya, seremoni ini akan meninggalkan Paris. Upacara edisi ke-70 akan digelar pada 26 Oktober 2026 di London, tidak lagi di Théâtre du Châtelet, Paris seperti tradisinya. Pilihan ibu kota Inggris itu bukan kebetulan: ini adalah sebuah penghormatan untuk Stanley Matthews, pesepakbola yang pada 1956 memenangi edisi pertama penghargaan tersebut. Sebuah cara bagi France Football dan UEFA untuk merayakan ulang tahun bulat trofi itu dengan secara simbolis kembali ke asal-usulnya. Ballon d'Or menilai performa sepanjang tahun kalender 2025-2026, jadi musim yang baru saja berakhir di liga-liga utama Eropa punya bobot sebesar Piala Dunia, yang secara historis merupakan ajang yang mampu membalikkan prediksi hanya dalam hitungan beberapa pekan.







