Perebutan Ballon d'Or 2026 telah memasuki fase paling panasnya: ajang penghargaan individu terbesar dalam sepak bola dunia, yang diberikan setiap tahun oleh France Football, media olahraga legendaris Prancis yang didirikan pada 1946, sejak 2024 diselenggarakan bekerja sama dengan UEFA, memberi penghargaan kepada pemain terbaik tahun kalender berdasarkan kecemerlangan individu, performa bersama timnya, dan pengaruh yang ia berikan pada permainan.
Kane di posisi terdepan, lalu Yamal dan Mbappe. Kvaratskhelia cuma di urutan kelima: odds Ballon d'Or
Tahun ini ada hal baru yang melampaui lapangan: untuk pertama kalinya dalam tujuh puluh tahun sejarahnya, seremoni ini akan meninggalkan Paris. Upacara edisi ke-70 akan digelar pada 26 Oktober 2026 di London, tidak lagi di Théâtre du Châtelet, Paris seperti tradisinya. Pilihan ibu kota Inggris itu bukan kebetulan: ini adalah sebuah penghormatan untuk Stanley Matthews, pesepakbola yang pada 1956 memenangi edisi pertama penghargaan tersebut. Sebuah cara bagi France Football dan UEFA untuk merayakan ulang tahun bulat trofi itu dengan secara simbolis kembali ke asal-usulnya. Ballon d'Or menilai performa sepanjang tahun kalender 2025-2026, jadi musim yang baru saja berakhir di liga-liga utama Eropa punya bobot sebesar Piala Dunia, yang secara historis merupakan ajang yang mampu membalikkan prediksi hanya dalam hitungan beberapa pekan.
Hingga Juni, papan odds menceritakan kisah yang sangat berbeda dibandingkan saat ini: Mbappe, Haaland, dan Yamal berada di depan semua nama lain, dengan Messi dianggap sebagai outsider romantis dengan odds bahkan mencapai 50 kali lipat taruhan. Lalu Amerika Serikat datang, dan Piala Dunia melakukan apa yang selalu dilakukannya, menulis ulang hierarki. Dengan dimulainya liga-liga utama yang kini sudah di ambang pintu, bookmaker telah memperbarui odds pemenang Ballon d'Or 2026. Setelah kesuksesan Ousmane Dembele pada edisi sebelumnya, dua favorit utama untuk tahun ini, menurut para operator, adalah Harry Kane dan Lamine Yamal.
Kuota Ballon d'Or dari bookmaker utama menggambarkan duel yang sangat seimbang antara Lamine Yamal dan Harry Kane untuk edisi 2026 dari penghargaan individu bergengsi tersebut. Operator yang dianalisis menempatkan penyerang Inggris itu sebagai favorit utama, berkat musim yang dipenuhi gol dan Piala Dunia yang dijalaninya di level sangat tinggi bersama Timnas Inggris. Namun, pasar masih belum menunjukkan pemenang yang sudah pasti: persaingan tetap sangat terbuka dan bisa tetap berada dalam keseimbangan hingga trofi itu diberikan.
Saat ini penyerang Inggris itu menikmati sedikit keunggulan dalam penilaian para operator. Di belakang mereka tetap ada Kylian Mbappé, yang ditawarkan antara 6,00 dan 7,50. Meski Prancis gagal menjuarai Piala Dunia, talenta Prancis itu tetap dianggap sebagai salah satu profil yang paling difavoritkan untuk meraih sukses akhir. Dalam kelompok para pengejar utama juga ada Rodri, dengan odds di kisaran 5,00, dan Lionel Messi, yang dinilai antara 7,50 dan 10,00. Sementara itu, sisa pesaing lainnya berada lebih jauh: pemenang bertahan Ousmane Dembélé ada di antara 18,00 dan 35,00, sementara Khvicha Kvaratskhelia ditawarkan rata-rata pada 12,00, Fabian Ruiz antara 15,00 dan 25,00, dan Jude Bellingham antara 35,00 dan 50,00. Lebih tertinggal lagi Erling Haaland, yang odds 50,00 menempatkannya saat ini sebagai outsider.
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