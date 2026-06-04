Kandidat yang diincar menjadi pengganti Arne Slot: FC Liverpool telah menemukan pelatih baru

"Saya sangat senang. Liverpool adalah salah satu klub terbesar di dunia. Tidak perlu banyak hal untuk membuat seseorang tertarik," kata Iraola dalam siaran pers klub: "Liverpool adalah Liverpool."

Pendahulunya, Slot, yang mengambil alih Liverpool pada musim panas 2024 sebagai pengganti Jürgen Klopp dan membawa klub tersebut meraih gelar juara ke-20, harus hengkang setelah finis di posisi kelima pada musim keduanya.

Bayer Leverkusen juga sempat tertarik pada Iraola. Namun, mengingat minat yang semakin kuat dari Anfield Road, klub Bundesliga itu pun berubah haluan dan pada hari Kamis juga memperkenalkan pemain Spanyol Carles Martínez (FC Toulouse) sebagai pengganti Kasper Hjulmand.

Mantan pemain profesional Iraola (dua kali membela tim nasional Spanyol) meraih kesuksesan besar di Bournemouth dengan sumber daya yang relatif terbatas. Dengan permainan sepak bola yang cepat dan menarik, AFC finis di peringkat keenam Liga Premier - hanya tiga poin dan satu peringkat di belakang Liverpool.