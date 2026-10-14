Menurut The Sun, manajer Brighton & Hove Albion Fabian Hurzeler telah diidentifikasi sebagai kandidat paling menonjol dari Liga Primer untuk menangani Manchester United jika klub memutuskan memecat Michael Carrick. Meski United saat ini masih mendukung Carrick setelah awal yang sulit dengan empat kekalahan dalam sembilan pertandingan, pelatih berusia 45 tahun itu dianggap sebagai favorit untuk menjadi manajer pertama di kasta tertinggi yang dipecat musim ini.

Hurzeler tampil mengesankan sejak berkiprah di sepakbola Inggris, membawa Brighton finis di peringkat kedelapan dalam dua musim berturut-turut dan memiliki rekor bagus saat menghadapi United.

Pelatih asal Jerman berusia 33 tahun itu sebelumnya disebut sebagai sosok yang layak menjadi pelatih jangka panjang, bersama Andoni Iraola dan Oliver Glasner.