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“Kandidat paling menonjol!” Pelatih Brighton Fabian Hurzeler diincar sebagai manajer Manchester United berikutnya
Hurzeler mencuat sebagai kandidat terdepan untuk Old Trafford
Menurut The Sun, manajer Brighton & Hove Albion Fabian Hurzeler telah diidentifikasi sebagai kandidat paling menonjol dari Liga Primer untuk menangani Manchester United jika klub memutuskan memecat Michael Carrick. Meski United saat ini masih mendukung Carrick setelah awal yang sulit dengan empat kekalahan dalam sembilan pertandingan, pelatih berusia 45 tahun itu dianggap sebagai favorit untuk menjadi manajer pertama di kasta tertinggi yang dipecat musim ini.
Hurzeler tampil mengesankan sejak berkiprah di sepakbola Inggris, membawa Brighton finis di peringkat kedelapan dalam dua musim berturut-turut dan memiliki rekor bagus saat menghadapi United.
Pelatih asal Jerman berusia 33 tahun itu sebelumnya disebut sebagai sosok yang layak menjadi pelatih jangka panjang, bersama Andoni Iraola dan Oliver Glasner.
- Getty Images Sport
Brighton bersiap menghadapi pendekatan, kompensasi membayangi
Mendatangkan Hurzeler akan menuntut komitmen finansial besar dari Manchester United, mengingat sang manajer menandatangani perpanjangan kontrak pada Juni yang berlaku hingga 2029. Pemilik Brighton, Tony Bloom, baru-baru ini menyatakan bahwa klubnya sepenuhnya siap menghadapi segala kemungkinan jika tim lain mendekati manajer mereka.
Kepergian pelatih dari Amex Stadium ke klub Liga Primer Inggris sebelumnya, seperti kepindahan Graham Potter ke Chelsea, melibatkan paket kompensasi bernilai jutaan pound sterling.
United sebelumnya tidak memilih kandidat pelatih lain seperti Iraola dan Glasner sebelum menunjuk Carrick secara permanen setelah memastikan lolos ke Liga Champions.
Antonio Conte dan opsi alternatif dievaluasi
Manchester United juga memantau pelatih lain yang tersedia, termasuk mantan pelatih Chelsea dan Tottenham, Antonio Conte. Sejumlah sumber menyebut Conte ingin kembali melatih di sepakbola Inggris setelah membawa Napoli menjuarai Serie A, meski belum ada pertemuan resmi.
Nama lain yang sebelumnya dipertimbangkan petinggi klub adalah pelatih asal Inggris Raya, Kieran McKenna dan Eddie Howe.
Namun, ambisi utama klub untuk menjuarai Premier League pada 2028, bertepatan dengan peringatan 150 tahun berdirinya klub, membuat kemungkinan pergantian pelatih di tengah musim menjadi lebih rumit.
- AFP
Carrick berjuang menstabilkan keadaan di tengah tekanan yang kian meningkat
Untuk saat ini, Carrick tetap memimpin dari bangku cadangan saat United bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang. Namun, jadwal yang berat menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan. Dengan Brighton terus tampil melampaui ekspektasi di bawah Hurzeler, spekulasi mengenai arah kepelatihan jangka panjang di Old Trafford diperkirakan akan berlanjut.
Dewan direksi United menghadapi keputusan penting dalam upaya menyeimbangkan hasil dalam waktu dekat dengan kerangka waktu strategi jangka panjang mereka.
Langkah apa pun untuk mendekati Hurzeler akan sangat bergantung pada apakah pimpinan United memutuskan untuk memberhentikan staf pelatih mereka saat ini.
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