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Yan Diomande NXGN GFXGOAL

Diterjemahkan oleh

Kanan dan Kiri: Diomande, Dua Sayap dalam Satu Pemain dan Senjata Mematikan dalam Taktik Mourinho

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Mourinho
RB Leipzig
Spanyol
Italia
Côte d’Ivoire
Brasil
Portugal
Jerman

Bintang asal Pantai Gading ini berbeda dalam karakteristik teknisnya dari Vinicius Junior

Real Madrid menemukan sosok pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, sebagai kartu truf yang selama ini hilang di lini serang mereka. Pemain yang sebelumnya membela Leganes ini bergabung dengan Leipzig setahun lalu dengan nilai 20 juta euro, dan memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan bintang Los Blancos, Vinicius Junior.

Real Madrid kini berada di ambang mendatangkan bintang berusia 19 tahun asal Pantai Gading itu dari Leipzig dengan nilai 115-120 juta euro.

Real Madrid memperkuat skuad mereka dengan sejumlah transfer sebelum musim baru dimulai, menyusul kegagalan mereka meraih gelar dalam dua musim terakhir. Karena itu, mereka pertama-tama merekrut pelatih Jose Mourinho, lalu merampungkan empat transfer, yakni Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva. Diomande pun menjadi transfer kelima yang dinantikan.


  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Perbedaan antara Diomande dan Vinicius

    Surat kabar "Marca" menganalisis kelebihan Diomande, dengan menyebutkan bahwa pemain asal Pantai Gading itu tidak dikenal seperti Vinicius, sebagai seorang winger yang menonjol karena ketenangannya atau kepiawaiannya dalam menghubungkan antarlini.

    Diomande menonjol dengan pengaruh vertikalnya yang kuat, ia tajam dan akurat, serta memiliki akselerasi kilat: pada Piala Dunia terakhir, kecepatan maksimalnya mencapai 34,7 km/jam, meski masih jauh dari kecepatan pemain Prancis Kylian Mbappe, penyerang Los Blancos, yang mencapai 37,6 km/jam.

    Diomande memiliki keterampilan menggiring bola yang luar biasa, ia berhasil menyelesaikan hampir dua kali lipat jumlah dribel (118 dari 213) dibandingkan pemain dengan jumlah dribel sukses tertinggi kedua musim lalu di Liga Jerman, Michael Olise (65 dari 149).

    Namun, yang membedakan Diomande dari Vinicius adalah keberagaman posisinya. Pemain asal Pantai Gading yang berkaki kanan itu mahir bermain di kedua sisi sayap, meski demikian, musim lalu bersama Leipzig ia bermain jauh lebih banyak menit sebagai winger kanan (1.591 menit) dibandingkan sebagai winger kiri (478 menit).

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomande di sebelah kanan

    Surat kabar Spanyol itu melakukan perbandingan antara penampilan Diomande di sisi kanan dan penampilannya di sisi kiri, untuk menentukan di mana ia bermain lebih baik.

    Di sisi kanan, biasanya ia menerima bola di kakinya, dalam jangkauan luas, menempel pada garis pinggir, dan mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati, menerima bola, menarik penjaganya, menilai situasi, dan jika tidak yakin, ia mencoba lagi.

    Perilaku yang dominan ketika bermain dengan kaki naturalnya adalah mencari ruang di sayap, mencapai garis gawang, lalu mengoper bola ke belakang. Dalam kondisi ini, baik dalam posisi diam maupun berlari, mereka biasanya mengungguli para pemain bertahan mereka dengan kekuatan fisik (kekuatan/perubahan kecepatan) lebih dari sekadar menggiring bola.

    Penetrasi diagonalnya ke arah tengah tidak seakurat penetrasi pemain yang secara alami kidal, seperti Olise, dan ini adalah hal yang dapat dimaklumi. Dalam kasus Diomande, kaki kirinya, meski ia mencetak beberapa gol musim lalu dengan mengalihkan bola ke kaki satunya pada detik-detik terakhir di tepi kotak penalti, dianggap lebih sebagai alat ketimbang senjata. Meski demikian, ia cenderung menggunakannya dalam penetrasi-penetrasi panjang berkelok untuk melewati lawan.

    Kekuatan menakutkan yang ia hasilkan adalah bahwa bahkan tanpa menyempurnakan pergerakannya ke arah tengah, ia telah menemukan "jalan keluar" melawan pertahanan dalam yang menutup jalan keluarnya dari luar: menarik lawan untuk menyerang bagian depan atau sisi lemah dengan umpan silang.

    Angka-angka menunjukkan bahwa Diomande, yang bermain di sayap kanan, menghasilkan lebih banyak peluang di setiap 90 menit. Ia lebih banyak menggiring bola (4,41 berbanding 3,23), lebih banyak menyelesaikan umpan silang (0,91 berbanding 0,67), lebih banyak mengumpan ke dalam kotak penalti (2,21 berbanding 1,48), serta memiliki jangkauan tembakan yang lebih tinggi (1,7 berbanding 1,48) dan gol yang diharapkan yang lebih tinggi (0,21 berbanding 0,16). Meski begitu, ia juga mencatatkan jumlah kehilangan bola yang lebih banyak (2,21 berbanding 1,48).


  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomande di sebelah kiri

    Namun tampaknya pemain yang sebelumnya membela Leganes ini menunjukkan penampilan yang lebih berani dan lebih lepas saat bermain di sayap kiri, dengan mengandalkan kaki terlemahnya. Ia masih menerima bola di sisi lapangan, tetapi tidak sesering sebelumnya, dan statistik membuktikan hal itu, karena ia mencatatkan jumlah sentuhan yang lebih banyak di dalam kotak penalti lawan (7,8 berbanding 6,51).

    Di sisi kiri, ia tidak lagi terlalu berfokus menyerang dari sayap atau mengalahkan lawannya semata-mata dengan kekuatan. Keterampilan kaki kanannya memungkinkannya untuk menusuk ke dalam, baik untuk menembak maupun mengirim umpan silang, yang memberinya kepercayaan diri lebih besar untuk menerapkan gaya bermain langsung, dan hal itu tercermin pada keyakinannya dalam menggunakan keterampilan menggiring bolanya.

    Ada dua hal yang patut dicatat. Di sayap kiri, kontribusinya meningkat, baik dalam gol yang diharapkan (1,17 berbanding 0,84) maupun umpan kunci yang diharapkan (0,43 berbanding 0,21).

    Dengan kata lain, di sayap kanan ia menciptakan lebih banyak peluang (menggiring melewati bek, umpan silang, dan pengulangan serangan spontan), sementara di sayap kiri ia menjadi pemain yang berpengaruh, yang berupaya menciptakan kekacauan di lapangan.

    Di sayap kiri, meski menit bermainnya sedikit, sebuah pola muncul secara berulang: memanfaatkan ruang kosong tanpa bola. Dalam pengertian ini, Diomande mengubah kebutuhan menjadi keunggulan. Ia sering kali menemukan ruang sempit untuk menerima bola, dan sering kali membelakangi gawang atau dijegal, sehingga ia berusaha mengatasi hal itu dengan mengoper bola dengan cepat kepada rekannya (umpan satu-dua) lalu melesat ke belakang lini pertahanan. Di sana, dengan kecepatannya dan ruang yang tersedia di depannya, ia menjadi mustahil untuk dihentikan.

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  • RB Leipzig v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    Perilaku defensif

    Gaya bertahan dan penempatan posisinya tidak banyak berbeda, baik ketika bermain di sisi kanan maupun kiri. Ia menonjol berkat keaktifannya dan dukungan efektifnya dalam menekan setelah kehilangan bola.

    Bukan suatu kebetulan bahwa ia adalah penyerang Bundesliga - di antara para pemain yang telah bermain minimal 1000 menit - dengan jumlah perebutan bola terbanyak (148). Tidak hanya itu, ia juga menempati peringkat kedua dalam jumlah intersep umpan (16) dan peringkat keempat dalam jumlah tekel sukses (19).

    Dalam situasi bola mati, ia cenderung mengambil peran yang lebih reaktif, di mana ia cukup menutup posisinya. Meski begitu, ia cepat merespons begitu bola berhasil direbut kembali.

    Adapun dalam serangan balik, ia biasanya menempati posisi di tengah, dan menjadi sangat berbahaya berkat kemampuannya menggiring bola, terutama saat ia melaju dan menyerbu ruang di belakang pertahanan tanpa bola.

    Serangan balik merupakan taktik yang lazim digunakan Real Madrid pada periode pertama Jose Mourinho, dan kini, Diomande mungkin memiliki kemampuan untuk melaju ke ruang-ruang kosong yang dulu dinikmati Cristiano Ronaldo dan Di Maria. Pertanyaannya sekarang: apakah ia akan melakukannya di sisi kiri atau kanan?

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