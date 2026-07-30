Kanan dan Kiri: Diomande, Dua Sayap dalam Satu Pemain dan Senjata Mematikan dalam Taktik Mourinho

Surat kabar Spanyol itu melakukan perbandingan antara penampilan Diomande di sisi kanan dan penampilannya di sisi kiri, untuk menentukan di mana ia bermain lebih baik.

Di sisi kanan, biasanya ia menerima bola di kakinya, dalam jangkauan luas, menempel pada garis pinggir, dan mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati, menerima bola, menarik penjaganya, menilai situasi, dan jika tidak yakin, ia mencoba lagi.

Perilaku yang dominan ketika bermain dengan kaki naturalnya adalah mencari ruang di sayap, mencapai garis gawang, lalu mengoper bola ke belakang. Dalam kondisi ini, baik dalam posisi diam maupun berlari, mereka biasanya mengungguli para pemain bertahan mereka dengan kekuatan fisik (kekuatan/perubahan kecepatan) lebih dari sekadar menggiring bola.

Penetrasi diagonalnya ke arah tengah tidak seakurat penetrasi pemain yang secara alami kidal, seperti Olise, dan ini adalah hal yang dapat dimaklumi. Dalam kasus Diomande, kaki kirinya, meski ia mencetak beberapa gol musim lalu dengan mengalihkan bola ke kaki satunya pada detik-detik terakhir di tepi kotak penalti, dianggap lebih sebagai alat ketimbang senjata. Meski demikian, ia cenderung menggunakannya dalam penetrasi-penetrasi panjang berkelok untuk melewati lawan.

Kekuatan menakutkan yang ia hasilkan adalah bahwa bahkan tanpa menyempurnakan pergerakannya ke arah tengah, ia telah menemukan "jalan keluar" melawan pertahanan dalam yang menutup jalan keluarnya dari luar: menarik lawan untuk menyerang bagian depan atau sisi lemah dengan umpan silang.

Angka-angka menunjukkan bahwa Diomande, yang bermain di sayap kanan, menghasilkan lebih banyak peluang di setiap 90 menit. Ia lebih banyak menggiring bola (4,41 berbanding 3,23), lebih banyak menyelesaikan umpan silang (0,91 berbanding 0,67), lebih banyak mengumpan ke dalam kotak penalti (2,21 berbanding 1,48), serta memiliki jangkauan tembakan yang lebih tinggi (1,7 berbanding 1,48) dan gol yang diharapkan yang lebih tinggi (0,21 berbanding 0,16). Meski begitu, ia juga mencatatkan jumlah kehilangan bola yang lebih banyak (2,21 berbanding 1,48).



