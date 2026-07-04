Kanada vs Maroko, Penilaian CM
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Kanada vs Maroko, penilaian CM: David ada di lapangan tapi tak terlihat. Brahim Diaz tampil gemilang, Bounou dan Hakimi jadi pemain terbaik
KANADA
Crepeau 6: Maroko jarang melepaskan tembakan. Ia berhasil menghalau serangan Rahimi, namun tak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi Ounahi dan Rahimi
Johnston 5,5: gagal mencetak gol dari tendangan sudut saat dibiarkan sendirian, mencoba membantu para penyerang tetapi tidak memberikan dampak
Bombito 5: sering terlambat, pertama saat menghadapi Saibari dan kemudian saat menghadapi Rahimi
De Fougerolles 4,5: gol pertama Ounahi bermula dari pelanggarannya yang ceroboh terhadap lawan yang berada di belakangnya dan sama sekali tidak berbahaya; gol kedua berasal dari kesalahannya dalam mengatur serangan
Laryea 5,5: memprovokasi Hakimi dan mendapat kartu kuning, berjuang namun kurang terlihat (79’ David sv)
Buchanan 5,5: diharapkan memberikan ide dan dribel, namun ia justru membiarkannya menjadi milik Villarreal. Di akhir pertandingan, ia tampil cemerlang dengan tendangan kanan yang hebat, namun mantan kiper Sevilla itu berhasil menepisnya menjadi tendangan sudut (87’ Osorio sv)
Ali Ahmed 6,5: berlari seolah mewakili dua orang. Salah satu momen ikoniknya adalah saat ia mengejar Hakimi melintasi seluruh lapangan, menghentikannya, lalu langsung berlari kencang ke setengah lapangan lawan (79’ Shaffelburg sv)
Eustaquio 6,5: selalu yang terakhir menyerah, terus berusaha hingga akhir, dan di akhir pertandingan berhasil mendapatkan tendangan bebas yang berpotensi menjadi peluang emas
Sigur 6: bekerja keras. Ia tampil sangat baik di babak pertama, namun, seperti semua rekan setimnya, performanya menurun di babak kedua (87' Nelson sv)
David 5: Begitu pertandingan dimulai, ia langsung melewatkan momen pada peluang bagus. Ia menghabiskan pertandingan dengan mengejar bola, berkorban—termasuk mendapat kartu kuning—namun tak pernah melepaskan tembakan. Ia mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusi tendangan bebas berbahaya dari tepi kotak penalti, namun bola melambung tinggi
Oluwaseyi 5,5: hanya bersinar di awal pertandingan ketika, dengan permainan hebat dan pergerakan layaknya penyerang tengah berpengalaman, ia membuat Meksiko ketar-ketir dan hanya dihentikan oleh Bounou seperti biasa. Kemudian ia menghilang dari pertandingan (63' Larin 5,5: masuk dengan semangat tinggi tetapi, selain mendapat kartu kuning, tidak melakukan hal luar biasa)
Pelatih Marsch 5,5: babak pertama yang penuh karakter dan membangkitkan harapan tuan rumah, namun babak kedua berjalan dengan ritme yang melambat dan diwarnai banyak kesalahan. Kekalahan ini terlalu telak, namun perbedaan kualitas antara kedua tim nasional sangat jelas dan terlihat pada menit-menit akhir
MAROKO
Bounou 7: menggagalkan tembakan David dan kemudian, saat menghadapi Oluwaseyi, ia tampil gemilang dengan penyelamatan hebat menggunakan kakinya. Di babak kedua, ia kembali melakukan beberapa penyelamatan penting dalam beberapa kesempatan. Seperti empat tahun lalu, ia termasuk di antara kiper terbaik di turnamen ini, bintang sejati Maroko bersama Hakimi
Hakimi 7: Awalnya tampil kurang meyakinkan, gugup seperti rekan-rekannya, seolah-olah merasakan beban sebagai tim favorit di babak 16 besar. Kemudian ia memecah kebuntuan dengan assist dari posisi gelandang serang dan sejak saat itu kembali tampil gemilang
Diop 5,5: mendapat kartu kuning di awal pertandingan dan harus mengendalikan diri selama 90 menit penuh, dan ia berhasil melakukannya (87’ Saadane sv)
Halal 5,5: seperti Diop, ia mendapat kartu kuning karena kesalahan yang tidak perlu. Dengan pengalaman, kepribadian, dan beberapa trik cerdik, ia berhasil selamat
Mazraoui 6,5: pengalaman sebagai pemain top, solid di lini belakang dan turut berperan dalam mendukung serangan
Bouaddi 5,5: penampilan lain yang lebih banyak berjuang daripada mengendalikan permainan (63' Amrabat 6: ini adalah pertandingan di mana ia perlu menunjukkan kekuatan, spesialisasinya, dan itu terlihat)
El Aynaoui 6: penampilannya kurang baik dibandingkan penampilan lainnya di Piala Dunia. Ia kesulitan menghadapi ritme permainan Kanada yang, pada babak pertama, berhasil mencetak dua gol
Brahim Diaz 7,5: kilasan-kilasan kelas murni. Ia membungkam kritik: memang benar, ia belum mencetak gol, tetapi hari ini pun namanya tercatat dalam daftar assist dengan dua umpan, yang ketiga dan keempatnya di Piala Dunia, sebuah rekor bagi Afrika
Ounahi 7,5: nyaris diusir saat, setelah sebelumnya mendapat kartu kuning, ia menjatuhkan lawan dalam serangan balik. Wasit Oliver memaafkannya, namun ia tak bisa berbuat banyak melawan Kanada, yang mencetak dua gol berkelas. Tendangan bebas yang tak terbendung dan tendangan kaki kanan ke sudut gawang dalam serangan balik—ia kembali menjadi pemain top seperti empat tahun lalu (87' El Mourabet sv)
El Khannouss 5,5: yang paling kurang bersinar di antara para bintang yang mendukung penyerang (63' Talbi 6: masuk dengan penampilan positif)
Saibari sv: harus keluar lapangan setelah dua puluh menit karena cedera otot (22’ Rahimi 7,5: masuk dengan baik ke dalam permainan melalui tendangan kaki kanan yang dibelokkan dan diblok oleh Crepeau. Ia kemudian melakukan pekerjaan kotor, dengan sundulan hebat yang juga membentur mistar gawang. Dan di akhir pertandingan, ia pun mencetak gol)
Pelatih Ouahbi 6,5: timnya kini tampil dan bermain layaknya tim besar. Pendekatan hari ini memang tidak optimal, namun mereka tetap meraih hasil dengan mudah. Namun, mulai pertandingan berikutnya, mereka perlu meningkatkan performa untuk kembali ke semifinal
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