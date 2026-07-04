Kanada vs Maroko, penilaian CM: David ada di lapangan tapi tak terlihat. Brahim Diaz tampil gemilang, Bounou dan Hakimi jadi pemain terbaik

Crepeau 6: Maroko jarang melepaskan tembakan. Ia berhasil menghalau serangan Rahimi, namun tak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi Ounahi dan Rahimi

Johnston 5,5: gagal mencetak gol dari tendangan sudut saat dibiarkan sendirian, mencoba membantu para penyerang tetapi tidak memberikan dampak

Bombito 5: sering terlambat, pertama saat menghadapi Saibari dan kemudian saat menghadapi Rahimi

De Fougerolles 4,5: gol pertama Ounahi bermula dari pelanggarannya yang ceroboh terhadap lawan yang berada di belakangnya dan sama sekali tidak berbahaya; gol kedua berasal dari kesalahannya dalam mengatur serangan

Laryea 5,5: memprovokasi Hakimi dan mendapat kartu kuning, berjuang namun kurang terlihat (79’ David sv)

Buchanan 5,5: diharapkan memberikan ide dan dribel, namun ia justru membiarkannya menjadi milik Villarreal. Di akhir pertandingan, ia tampil cemerlang dengan tendangan kanan yang hebat, namun mantan kiper Sevilla itu berhasil menepisnya menjadi tendangan sudut (87’ Osorio sv)

Ali Ahmed 6,5: berlari seolah mewakili dua orang. Salah satu momen ikoniknya adalah saat ia mengejar Hakimi melintasi seluruh lapangan, menghentikannya, lalu langsung berlari kencang ke setengah lapangan lawan (79’ Shaffelburg sv)

Eustaquio 6,5: selalu yang terakhir menyerah, terus berusaha hingga akhir, dan di akhir pertandingan berhasil mendapatkan tendangan bebas yang berpotensi menjadi peluang emas

Sigur 6: bekerja keras. Ia tampil sangat baik di babak pertama, namun, seperti semua rekan setimnya, performanya menurun di babak kedua (87' Nelson sv)

David 5: Begitu pertandingan dimulai, ia langsung melewatkan momen pada peluang bagus. Ia menghabiskan pertandingan dengan mengejar bola, berkorban—termasuk mendapat kartu kuning—namun tak pernah melepaskan tembakan. Ia mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusi tendangan bebas berbahaya dari tepi kotak penalti, namun bola melambung tinggi

Oluwaseyi 5,5: hanya bersinar di awal pertandingan ketika, dengan permainan hebat dan pergerakan layaknya penyerang tengah berpengalaman, ia membuat Meksiko ketar-ketir dan hanya dihentikan oleh Bounou seperti biasa. Kemudian ia menghilang dari pertandingan (63' Larin 5,5: masuk dengan semangat tinggi tetapi, selain mendapat kartu kuning, tidak melakukan hal luar biasa)

Pelatih Marsch 5,5: babak pertama yang penuh karakter dan membangkitkan harapan tuan rumah, namun babak kedua berjalan dengan ritme yang melambat dan diwarnai banyak kesalahan. Kekalahan ini terlalu telak, namun perbedaan kualitas antara kedua tim nasional sangat jelas dan terlihat pada menit-menit akhir