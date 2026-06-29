Hattrick yang dicetaknya melawan Qatar yang malang dalam kemenangan telak (6-0) tim Kanada asuhan Jesse Marsch pada 19 Juni lalu – yang merupakan pertandingan kedua fase grup – tidak cukup untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran terkait performa penyerang Juventus, Jonathan David. Kemarin, dalam pertandingan babak 16 besar pertama Piala Dunia 2026 melawan Afrika Selatan, ia kembali tampil sebagai tokoh utama, namun penampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi.
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Kanada, Troy Deeney mengkritik Jonathan David dari Juventus: "Pertandingan seolah-olah berlalu begitu saja baginya; di beberapa momen, seolah-olah dia bahkan tidak berada di lapangan"
KRITIK TAJAM DARI DEENEY
Meskipun memiliki beberapa peluang bagus, ia tetap gagal mencetak gol—sama seperti yang terjadi pada laga perdana melawan Bosnia dan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Swiss—mantan pemain Lille ini pun mendapat kritik pedas dari Troy Deeney (mantan penyerang Watford dan Birmingham City, di antara klub-klub lainnya), pakar sepak bola untuk acara CBS Golazo. Inilah kata-katanya: “Sudah terlalu sering saya melihat Jonathan David dan pertandingan seolah-olah berlalu begitu saja di depannya. Dengan bakat dan kualitas yang dimilikinya, ada momen-momen panjang dalam pertandingan di mana Anda bahkan tidak menyadari bahwa dia ada di lapangan.”
APAKAH DIA BERISIKO KEHILANGAN PEKERJAANNYA?
Pendapat Troy Deeney mengenai Jonathan David diakhiri dengan kalimat berikut: “Kini, saat Kanada terus melaju di kompetisi ini – setelah mengalahkan Afrika Selatan di babak final, mereka akan menghadapi pemenang antara Belanda dan Maroko di babak 16 besar – wajar jika Marsch mempertimbangkan cara mengatasi situasi ini. Mungkin sebaiknya Cyle Larin diturunkan sebagai starter.” Pada musim pertamanya di Italia, Jonathan David mencatatkan 46 penampilan, 8 gol, dan 5 assist, namun tidak pernah sepenuhnya meyakinkan Luciano Spalletti, yang pada akhir musim sering lebih memilih Dusan Vlahovic, yang absen selama beberapa bulan akibat cedera otot serius.