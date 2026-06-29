Kanada, Troy Deeney mengkritik Jonathan David dari Juventus: "Pertandingan seolah-olah berlalu begitu saja baginya; di beberapa momen, seolah-olah dia bahkan tidak berada di lapangan"

Meskipun memiliki beberapa peluang bagus, ia tetap gagal mencetak gol—sama seperti yang terjadi pada laga perdana melawan Bosnia dan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Swiss—mantan pemain Lille ini pun mendapat kritik pedas dari Troy Deeney (mantan penyerang Watford dan Birmingham City, di antara klub-klub lainnya), pakar sepak bola untuk acara CBS Golazo. Inilah kata-katanya: “Sudah terlalu sering saya melihat Jonathan David dan pertandingan seolah-olah berlalu begitu saja di depannya. Dengan bakat dan kualitas yang dimilikinya, ada momen-momen panjang dalam pertandingan di mana Anda bahkan tidak menyadari bahwa dia ada di lapangan.”