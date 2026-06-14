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Kanada dituduh mengabaikan 'hukum internasional' terkait larangan terhadap Thomas Partey, sementara pemerintah Ghana bertekad untuk melawan keputusan tersebut
Pemerintah Ghana mengecam perlakuan yang 'tidak adil'
Kementerian Luar Negeri Ghana telah melontarkan kecaman keras kepada pihak berwenang Kanada, dengan menyebut keputusan untuk melarang Partey masuk ke negara tersebut sebagai "sembrono dan sangat tidak adil." Mantan pemain Arsenal itu ditolak masuk pada hari Jumat, sehingga keikutsertaannya dalam pertandingan pembuka Ghana di Piala Dunia melawan Panama menjadi sangat diragukan. Perselisihan ini berpusat pada fakta bahwa Partey telah didakwa atas tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual oleh Kepolisian Metropolitan London.
Sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu oleh kementerian tersebut berbunyi: "Pemerintah Republik Ghana menyatakan keberatan yang kuat atas keputusan Kanada yang sewenang-wenang dan sangat tidak adil. Meskipun menghormati hak kedaulatan Kanada untuk menegakkan undang-undang imigrasinya, Ghana menganggap bahwa mengandalkan tuduhan yang belum terbukti tanpa adanya keputusan pengadilan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, Ghana sedang melakukan upaya diplomatik aktif dengan pihak berwenang Kanada yang relevan mengenai masalah ini."
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Tekanan diplomatik semakin meningkat terkait penolakan visa
Pihak berwenang Ghana menolak untuk mundur, dengan alasan bahwa penolakan visa berdasarkan tuduhan yang belum terbukti akan menciptakan preseden hukum yang berbahaya. Menteri Olahraga Kofi Adams secara terbuka membela pria berusia 33 tahun tersebut, dengan menyatakan bahwa Kanada telah melampaui batas kewenangannya. Menurut Channel One TV, Adams mengatakan: "Jika ada warga Ghana yang dirugikan di mana pun, kami tidak akan tinggal diam. Melalui saluran yang tepat, kami telah berkomunikasi dengan pihak berwenang yang berkompeten dan meminta mereka untuk menggunakan semua proses guna meninjau dan memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keputusan tersebut yang menurut kami bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional, yang mana Ghana dan Kanada sama-sama menjadi pihak di dalamnya. Kami berpendapat bahwa sudah sepantasnya pihak berwenang yang berkompeten meninjau kembali keputusan ini. Kami telah membawa masalah ini ke tingkat tersebut, dan kami berharap serta berdoa agar mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan."
Kanada dan FIFA membela larangan masuk tersebut
Meskipun ada tekanan diplomatik dari Accra, pihak berwenang Kanada tetap teguh pada pendiriannya. Seorang juru bicara dari Imigrasi, Pengungsi, dan Kewarganegaraan Kanada menjelaskan bahwa negara tersebut mempertahankan pendekatan yang konsisten terkait keamanan perbatasan dan kelayakan hukum. Kantor Menteri Lena Diab mengklarifikasi kepada ESPN bahwa penolakan visa tersebut dibenarkan berdasarkan penilaian terhadap individu tersebut berdasarkan "fakta yang tersedia dan hukum yang berlaku."
Pendekatan yang ketat ini juga mendapat dukungan dari badan pengatur sepak bola dunia. FIFA telah menegaskan kembali hak Kanada untuk menentukan kebijakan visanya sendiri dan memutuskan siapa yang diizinkan masuk ke negara tersebut selama turnamen berlangsung. Namun, hal ini tidak banyak membantu menenangkan Adams, yang percaya bahwa alasan penolakan tersebut "lemah" mengingat Partey masih bekerja dan tinggal dengan bebas di Inggris sambil menunggu persidangan.
- AFP
Ketidakpastian membayangi perjalanan Ghana di Piala Dunia
Timnas Ghana dijadwalkan menghadapi Panama pada Rabu, namun perselisihan hukum tersebut telah membayangi persiapan mereka. Meskipun Partey saat ini tidak dapat bermain dalam laga di Kanada, ia tetap bersama skuad di Amerika Serikat, tempat Ghana akan menjalani pertandingan Grup L berikutnya melawan Inggris di Boston dan Kroasia di Philadelphia pada akhir bulan ini.
Situasi ini bisa menjadi semakin rumit jika Ghana melaju lebih jauh dalam turnamen ini. Jika raksasa Afrika ini finis sebagai runner-up di grup mereka, mereka dijadwalkan kembali ke Toronto untuk pertandingan sistem gugur pada 2 Juli. Pemerintah Ghana terus mendesak Kanada "untuk membatalkan keputusannya demi keadilan dan prinsip-prinsip utama hukum umum," dengan harapan tercapainya terobosan diplomatik sebelum fase krusial kompetisi ini.