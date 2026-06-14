Kanada dituduh mengabaikan 'hukum internasional' terkait larangan terhadap Thomas Partey, sementara pemerintah Ghana bertekad untuk melawan keputusan tersebut

Kementerian Luar Negeri Ghana telah melontarkan kecaman keras kepada pihak berwenang Kanada, dengan menyebut keputusan untuk melarang Partey masuk ke negara tersebut sebagai "sembrono dan sangat tidak adil." Mantan pemain Arsenal itu ditolak masuk pada hari Jumat, sehingga keikutsertaannya dalam pertandingan pembuka Ghana di Piala Dunia melawan Panama menjadi sangat diragukan. Perselisihan ini berpusat pada fakta bahwa Partey telah didakwa atas tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual oleh Kepolisian Metropolitan London.

Sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu oleh kementerian tersebut berbunyi: "Pemerintah Republik Ghana menyatakan keberatan yang kuat atas keputusan Kanada yang sewenang-wenang dan sangat tidak adil. Meskipun menghormati hak kedaulatan Kanada untuk menegakkan undang-undang imigrasinya, Ghana menganggap bahwa mengandalkan tuduhan yang belum terbukti tanpa adanya keputusan pengadilan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, Ghana sedang melakukan upaya diplomatik aktif dengan pihak berwenang Kanada yang relevan mengenai masalah ini."