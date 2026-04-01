Markus Babbel, juara Eropa 1996 dan saat ini menjadi pakar sepak bola di televisi, mendukung agar pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann memasukkan Nicolo Tresoldi ke dalam skuad Piala Dunia. Penyerang tersebut baru-baru ini tampil gemilang bersama tim U-21 Jerman — dan dengan demikian layak mendapat undangan untuk turnamen musim panas mendatang, kata mantan bek tersebut.
"Kamu tidak salah jika membawanya": Markus Babbel mendukung penyerang kejutan dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia
"Kamu tidak salah jika membawanya. "Saya rasa Julian Nagelsmann masih mencari striker klasik," kata Babbel di Pro7 Maxx. Tresoldi dari Club Brugge memiliki "insting yang tahu ke mana bola akan jatuh," katanya, dan dengan demikian ia mengakui bahwa pemain berusia 21 tahun itu memiliki kualitas khas seorang pencetak gol. "Bagi saya, dia adalah striker tengah klasik," tambah Babbel.
Tresoldi baru-baru ini tampil meyakinkan dengan mencetak dua gol saat tim U-21 Jerman mengalahkan Irlandia Utara 3-0 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Namun, ia gagal mencetak gol saat timnya menang 2-0 di Yunani pada hari Selasa.
Nicolo Tresoldi dapat memilih antara Jerman, Italia, dan Argentina
Tresoldi dibesarkan di Italia dan pindah ke Jerman pada usia 13 tahun. Pada usia 18 tahun, ia memperoleh kewarganegaraan Jerman dan langsung menonjol di tim nasional junior Jerman. Hingga saat ini, Tresoldi masih membuka kemungkinan untuk berpindah afiliasi; tim nasional Italia menjadi opsi yang paling mungkin baginya, meskipun ia juga bisa membela Argentina, negara kelahiran ibunya.
Akibat kegagalan Italia di babak playoff Piala Dunia melawan Bosnia, ia kini tidak lagi memiliki opsi untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia jika mendapat undangan ke Squadra Azzurra.
Pelatih Tim Nasional Nagelsmann mengandalkan Havertz, Woltemade, dan Undav
"Tidak selalu mudah untuk mengambil keputusan," kata Direktur Olahraga DFB Rudi Völler saat ditanya mengenai situasi Tresoldi. Mantan penyerang kelas dunia itu menyebut Tresoldi sebagai "masa depan sepak bola Jerman" dan dengan demikian menunjukkan bahwa ia sangat menghargainya.
"Apakah dia sudah cukup siap untuk Piala Dunia, saya tidak bisa mengatakan. Kami memang memiliki penyerang-penyerang yang bagus," tambah Völler.
Dalam tim DFB, Kai Havertz baru-baru ini menjadi starter di lini depan dalam pertandingan uji coba melawan Ghana (2-1). Nick Woltemade dan Deniz Undav diturunkan sebagai pemain pengganti di lini depan. Yang terakhir ini hanya dipandang oleh Julian Nagelsmann sebagai pemain cadangan, yang telah memicu banyak perdebatan.
Statistik Nicolo Tresoldi pada musim 2025/26:
Permainan: 48 Menit bermain: 2626 Gol: 17 Assist: 5