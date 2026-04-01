"Kamu tidak salah jika membawanya. "Saya rasa Julian Nagelsmann masih mencari striker klasik," kata Babbel di Pro7 Maxx. Tresoldi dari Club Brugge memiliki "insting yang tahu ke mana bola akan jatuh," katanya, dan dengan demikian ia mengakui bahwa pemain berusia 21 tahun itu memiliki kualitas khas seorang pencetak gol. "Bagi saya, dia adalah striker tengah klasik," tambah Babbel.

Tresoldi baru-baru ini tampil meyakinkan dengan mencetak dua gol saat tim U-21 Jerman mengalahkan Irlandia Utara 3-0 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Namun, ia gagal mencetak gol saat timnya menang 2-0 di Yunani pada hari Selasa.