"Kamu tidak punya malu" - Joan Laporta menyerang rivalnya terkait klaim Erling Haaland yang telah dibantah, setelah agen bintang Manchester City membantah adanya pembicaraan dengan Barcelona

Di luar bursa transfer, para calon berselisih mengenai struktur internal klub. Font menyerang pengaruh penasihat tidak resmi Alejandro Echevarria dan mengkritik kualifikasi direktur olahraga Deco.

“Deco adalah mitra Alejandro Echevarria, yang menjadi kualifikasi utamanya sebagai direktur olahraga Barcelona. Dia menggantikan putra Johan Cruyff, yang pergi dengan nilai yang rendah, dan Mateu Alemany. Apa yang dia miliki, dia warisi. Kita tidak boleh memiliki fasis di Barcelona [merujuk pada Echevarria].” Font menuduh, menargetkan hubungan politik masa lalu Echevarria.

Laporta dengan cepat membela struktur olahraga klubnya, dengan argumen bahwa pekerjaan Deco sangat penting bagi kesuksesan tim utama. Dia mengklaim bahwa menghilangkan hierarki saat ini akan mengancam keamanan pekerjaan pelatih Hansi Flick dan mengganggu perkembangan skuad muda yang berkembang pesat.

“Font menyangkal kenyataan dan berbohong. Dia adalah teknokrat yang bekerja di balik komputer. Dia ingin menghancurkan segala yang telah kita bangun. Victor Font mendasarkan kampanyenya pada kebohongan. Dia ingin menggantikan Deco dengan tiga orang. Kepergian Deco mengancam keamanan pekerjaan Hansi Flick,” kata Laporta. “Ini menunjukkan ketidakpahaman total tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja. Deco lebih baik daripada Mateu Alemany [pendahulunya]. Alemany tahu tentang sepak bola sebanyak saya. Dia telah membangun skuad, menghidupkan kembali generasi muda pemain. Ada struktur yang sudah terbentuk dan berfungsi.”