"Kamu tidak punya malu" - Joan Laporta menyerang rivalnya terkait klaim Erling Haaland yang telah dibantah, setelah agen bintang Manchester City membantah adanya pembicaraan dengan Barcelona
Ketegangan pemilu memuncak
Pertarungan untuk jabatan presiden Barcelona mencapai titik kritis pada Kamis malam saat Laporta dan Font berhadapan dalam debat final yang disiarkan televisi. Dalam upayanya untuk meraih masa jabatan keempat, Laporta melancarkan serangkaian serangan agresif terhadap Font, menyebutnya sebagai "orang luar yang tidak berpengalaman" yang ide-idenya dapat mengancam momentum olahraga klub di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Ia juga menanggapi klaim Font bahwa Barcelona dapat merekrut Haaland jika ia terpilih sebagai presiden.
Laporta tetap teguh pada rekam jejaknya, membela renovasi Camp Nou yang sedang berlangsung dan gaya kepemimpinannya. Ia menepis Font sebagai "teknokrat" yang terputus dari realitas klub, menegaskan bahwa stabilitas adalah hal terpenting bagi Blaugrana untuk melanjutkan tren positif mereka saat ini.
Kontroversi Haaland
Perdebatan menjadi panas ketika Font mengklaim bahwa dia sedang bernegosiasi mengenai opsi pembelian untuk Haaland saat dia ingin meninggalkan City. Hal ini memicu tanggapan langsung dan lokal dari Laporta, yang merujuk pada pernyataan terbaru dari kubu Haaland untuk membantah klaim tersebut.
“Urusan Haaland itu bohong belaka, yang sudah dibantah. Itu malah balik menyerang dirinya. Kamu tidak punya rasa malu,” Laporta membalas dengan tegas selama siaran.
Presiden incumbent mengandalkan klarifikasi terbaru dari agen Rafaela Pimenta, yang menyatakan tidak ada negosiasi dengan pejabat Barcelona. Pimenta mencatat: "Kami memiliki banyak rasa hormat dan kagum terhadap Barcelona, tetapi tidak ada kontak sama sekali - baik dengan Erling Haaland maupun dengan manajemen Barcelona, terkait target transfer potensial."
Pertarungan untuk jiwa klub
Di luar bursa transfer, para calon berselisih mengenai struktur internal klub. Font menyerang pengaruh penasihat tidak resmi Alejandro Echevarria dan mengkritik kualifikasi direktur olahraga Deco.
“Deco adalah mitra Alejandro Echevarria, yang menjadi kualifikasi utamanya sebagai direktur olahraga Barcelona. Dia menggantikan putra Johan Cruyff, yang pergi dengan nilai yang rendah, dan Mateu Alemany. Apa yang dia miliki, dia warisi. Kita tidak boleh memiliki fasis di Barcelona [merujuk pada Echevarria].” Font menuduh, menargetkan hubungan politik masa lalu Echevarria.
Laporta dengan cepat membela struktur olahraga klubnya, dengan argumen bahwa pekerjaan Deco sangat penting bagi kesuksesan tim utama. Dia mengklaim bahwa menghilangkan hierarki saat ini akan mengancam keamanan pekerjaan pelatih Hansi Flick dan mengganggu perkembangan skuad muda yang berkembang pesat.
“Font menyangkal kenyataan dan berbohong. Dia adalah teknokrat yang bekerja di balik komputer. Dia ingin menghancurkan segala yang telah kita bangun. Victor Font mendasarkan kampanyenya pada kebohongan. Dia ingin menggantikan Deco dengan tiga orang. Kepergian Deco mengancam keamanan pekerjaan Hansi Flick,” kata Laporta. “Ini menunjukkan ketidakpahaman total tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja. Deco lebih baik daripada Mateu Alemany [pendahulunya]. Alemany tahu tentang sepak bola sebanyak saya. Dia telah membangun skuad, menghidupkan kembali generasi muda pemain. Ada struktur yang sudah terbentuk dan berfungsi.”
Hari penentuan di Camp Nou
Para anggota klub akan pergi ke tempat pemungutan suara pada Minggu ini untuk menentukan kepemimpinan untuk tahun-tahun mendatang. Meskipun Laporta tetap menjadi favorit utama, dampak dari perdebatan ini telah menambah lapisan ketidakpastian dalam proses tersebut.
Di lapangan, Barcelona saat ini memimpin klasemen La Liga, setelah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Mereka kini bersiap menghadapi Sevilla pada Minggu ini, sebelum bertanding melawan Newcastle dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions - dengan leg pertama berakhir imbang 1-1.
