Getty
Diterjemahkan oleh
“Kamu tidak boleh kalah 8-2!” - John Terry mengkritik Chelsea habis-habisan atas kekalahan telak mereka dari PSG di Liga Champions
Chelsea tersingkir oleh PSG
Chelsea kalah 5-2 di Parc des Princes pada leg pertama pertandingan tersebut, lalu kembali menelan kekalahan telak 3-0 di Stamford Bridge pada leg kedua. Skor agregat 8-2 ini merupakan kekalahan agregat terburuk yang pernah dialami Chelsea di babak gugur Liga Champions dan diperkirakan akan memicu banyak refleksi di London Barat. Manajer Liam Rosenior mengakui setelah pertandingan bahwa ia ingin timnya menunjukkan semangat juang yang lebih besar.
Ia mengatakan kepada wartawan: "100%. Baru enam menit berlalu dan kami membuat kesalahan lagi, hal itu membuat semangat kami merosot. Saya pikir gol kedua itu dicetak dari jarak 25 yard ke sudut atas gawang. Ketika Anda sudah tertinggal dua gol sedini itu dan tertinggal lima gol secara agregat, ini benar-benar malam yang sangat sulit. Tentu saja kami ingin menunjukkan perlawanan yang lebih dari yang kami tunjukkan. Pujian untuk PSG. Permainan penguasaan bola mereka benar-benar luar biasa dalam pertandingan ini dan secara keseluruhan di dua leg, mereka pantas lolos."
- AFP
Terry juga mengkritik Chelsea, dengan mengatakan: "Sayangnya, itulah akhirnya. Tahu apa yang paling menyakitkan bagiku? Ketinggalan 3-2 saat bertandang ke PSG, padahal kami sebenarnya bermain sangat bagus sepanjang pertandingan, atau setidaknya selama 70 menit. Saya akan bilang 3-2, kami akan menerima itu sepanjang hari saat kembali ke Bridge, saya yakin kami bisa melawan siapa pun untuk membalikkan keadaan, tapi kemudian kami kebobolan gol-gol di menit-menit akhir yang membuat segalanya menjadi sangat sulit.
"Dan kemudian tadi malam [Selasa] kami kebobolan setelah enam menit, jadi soal pertandingan tadi malam, saya bahkan tidak bisa membicarakannya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan detailnya. Saya sangat frustrasi. Tapi melawan tim mana pun, Anda tidak boleh kalah 8-2 dalam dua leg. Maaf, Anda tidak boleh. Saya tidak peduli siapa Anda, tim apa Anda, Anda tidak boleh kalah 8-2, jadi benar-benar frustrasi."
Rosenior menyerukan agar Chelsea tetap tangguh
Rosenior juga meminta timnya untuk menunjukkan ketangguhan pasca kekalahan telak dari PSG agar hasil tersebut tidak berdampak negatif pada sisa musim ini. Ia menambahkan: "Ya, memang harus begitu. Itulah tugas saya. Cara saya melakukannya sama seperti yang selalu kami lakukan. Kami harus tangguh. Kita harus memastikan kita bertandang ke Everton dengan organisasi yang baik, dengan semangat dan intensitas dalam tim kita karena kita ingin tetap berada di kompetisi ini musim depan. Dan jika kita tampil seperti yang saya tahu kita bisa, kita bisa mencapai tujuan itu tanpa kesalahan individu yang sedang kita buat saat ini."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea kini telah menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi, yang berarti Rosenior harus membangkitkan semangat pasukannya menjelang kembalinya mereka ke ajang Liga Premier. The Blues akan menghadapi Everton di Stadion Hill Dickinson pada hari Sabtu dan menyadari bahwa mereka tidak boleh terus-menerus kehilangan poin jika ingin memastikan tiket ke Liga Champions musim depan.
Iklan