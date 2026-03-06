Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Kamu tidak bisa membayangkannya" - Michael Ballack menangis terisak saat mantan bintang Chelsea dan Jerman itu membahas kematian tragis putranya dalam kecelakaan sepeda motor empat roda untuk pertama kalinya
Membuka diri tentang cobaan tersebut
Petugas pemadam kebakaran dan tim medis berusaha untuk menyelamatkan nyawa remaja tersebut, tetapi dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Ballack kini membagikan pengalamannya tentang peristiwa tragis tersebut dalam wawancara emosional dengan Sky di Jerman, menceritakan tentang rasa sakit yang mendalam dan proses beradaptasi dengan kehidupan setelah kehilangan yang begitu mengenaskan.
- Getty Images Sport
Kehancuran akibat kehilangan seorang anak laki-laki
Selama wawancara, Ballack ditanya bagaimana ia menghadapi kehilangan yang menghancurkan selama beberapa tahun terakhir. Setelah jeda yang panjang, mantan bintang Chelsea itu menjawab: "Sangat sulit. Kamu tidak bisa membayangkannya. Bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah proses penekanan. Setiap orang menghadapinya dengan cara yang berbeda. Aku hampir tidak bisa membicarakan dia sama sekali. Aku ingin mengatakan lebih banyak, tapi hal itu membuatku tertekan secara emosional." Ia menambahkan: "Itulah mengapa ini adalah proses penyangkalan, di mana kamu mencoba menghadapinya melalui kehidupan sehari-hari... Tentu saja, kamu kemudian memiliki ketakutan yang lebih besar. Apa lagi yang bisa terjadi?"
Tragedi di Portugal
Menurut Daily Mail, kecelakaan terjadi di sebidang tanah yang tidak rata dekat rumah liburan keluarga, tanpa melibatkan kendaraan lain. Surat kabar harian Portugal, Jornal de Noticias, melalui Daily Mail, menyarankan bahwa Emilio sedang memundurkan quad bike saat kehilangan kendali. Emilio adalah salah satu dari tiga anak laki-laki yang dimiliki Ballack bersama mantan istrinya, Simone Lambe; pasangan tersebut juga memiliki dua anak lain, Louis dan Jordi. Keluarga tersebut sedang menikmati liburan musim panas di wilayah Setubal sebelum kecelakaan mengerikan terjadi di luar properti mereka.
- Getty Images Sport
Sudut pandang baru
Mantan kapten timnas Jerman mengakui bahwa tragedi semacam itu secara mendasar mengubah pandangan seseorang terhadap dunia. Ia mengatakan: "Hidup itu berharga. Bahwa hidup yang kita jalani ini sungguh istimewa. Bahwa keberuntungan dan kesialan juga memainkan peran besar. Takdir... Meskipun banyak pembicaraan tentang takdir, saya secara alami ingin menghadapinya. Hal itu memberi saya kekuatan kembali, tugas ini, dan pada saat yang sama, kesadaran bahwa hidup terus berlanjut."
Iklan