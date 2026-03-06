"Kamu tidak bisa membayangkannya" - Michael Ballack menangis terisak saat mantan bintang Chelsea dan Jerman itu membahas kematian tragis putranya dalam kecelakaan sepeda motor empat roda untuk pertama kalinya

Selama wawancara, Ballack ditanya bagaimana ia menghadapi kehilangan yang menghancurkan selama beberapa tahun terakhir. Setelah jeda yang panjang, mantan bintang Chelsea itu menjawab: "Sangat sulit. Kamu tidak bisa membayangkannya. Bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah proses penekanan. Setiap orang menghadapinya dengan cara yang berbeda. Aku hampir tidak bisa membicarakan dia sama sekali. Aku ingin mengatakan lebih banyak, tapi hal itu membuatku tertekan secara emosional." Ia menambahkan: "Itulah mengapa ini adalah proses penyangkalan, di mana kamu mencoba menghadapinya melalui kehidupan sehari-hari... Tentu saja, kamu kemudian memiliki ketakutan yang lebih besar. Apa lagi yang bisa terjadi?"