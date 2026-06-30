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SaibariChatGPT

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"Kamu tidak akan bisa berjalan, Saybari"... Kisah seorang anak penyandang disabilitas yang berubah menjadi pahlawan Arab

Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup
Canada vs Morocco
Canada
I. Saibari
Belanda
Maroko
Meksiko
Kanada
AS

Ketika rasa sakit berubah menjadi kemuliaan

Setelah Ismail Saibari, bintang tim nasional Maroko, mencetak tendangan penalti penentu yang menyingkirkan Belanda dari babak 32 besar Piala Dunia Rusia, ia langsung berlari ke arah tribun penonton untuk memeluk ibunya di tengah air mata yang bercampur antara kegembiraan dan kenangan bertahun-tahun penuh penderitaan.

Bagi banyak orang, itu hanyalah pelukan antara seorang ibu dan anaknya, tetapi sebenarnya itu adalah akhir dari satu bab dan awal dari bab lain dalam kisah yang dimulai lebih dari dua dekade lalu, saat para dokter memberi tahu orang tuanya bahwa anak mereka mungkin tidak akan bisa berjalan sepanjang hidupnya.

  • Kejutan dan Doa

    Ismail Saybari lahir pada tahun 2001 di kota Terrassa, Spanyol, dari keluarga asal Maroko, namun hari-hari pertamanya tidak sama dengan masa kecil anak-anak pada umumnya, karena para dokter menemukan bahwa ia menderita kelainan bawaan pada kedua kakinya, di mana kakinya melengkung ke dalam secara ekstrem, sehingga mereka memberitahu ayahnya bahwa peluangnya untuk bisa berjalan secara normal tampaknya sangat kecil.

    Sejak saat itu, perjalanan pengobatan yang panjang dan melelahkan pun dimulai; selama proses tersebut, ia mengenakan alat bantu, penyangga logam, dan sepatu medis khusus untuk meluruskan kakinya, sementara keluarganya bolak-balik mengunjungi dokter dan menjalani sesi terapi dengan harapan sang anak berhasil mencapai apa yang tampaknya mustahil.

    Sibari kemudian mengenang bahwa mimpinya pada tahap itu bukanlah menjadi pemain sepak bola, melainkan hanya berharap bisa berjalan seperti anak-anak lainnya.

    Meskipun diagnosisnya sangat berat, ibunya tidak membiarkan keputusasaan merasuki keluarga mereka. Ia percaya bahwa pengobatan saja tidak cukup, dan bahwa doa serta ketekunan dapat mengubah apa yang tampak mustahil—keyakinan yang terus mendampingi putranya hingga ia menjadi salah satu bintang sepak bola Maroko terkemuka.

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  • Kelebihan berat badan!

    Setelah melewati tahap-tahap terberat dalam pengobatan, keluarga tersebut pindah ke Belgia, dan di sanalah hubungan Sibari dengan sepak bola dimulai.

    Ia menunjukkan bakat yang menonjol sejak usia dini, dan bergabung dengan Akademi Anderlecht, salah satu pusat pembinaan bakat terbesar di Eropa, namun perjalanannya tidaklah mulus.

    Ketika ia berusia empat belas tahun, klub memutuskan untuk melepasnya dengan alasan bahwa ia mengalami kelebihan berat badan dan tidak memiliki fisik yang diperlukan untuk mencapai level tertinggi, sebuah momen yang nyaris mengakhiri mimpinya sebelum sempat dimulai.

    Namun, pemuda asal Maroko itu menghadapi kejutan tersebut dengan cara yang berbeda. Alih-alih menyerah, ia menggandakan jam latihannya, meningkatkan kebugaran fisiknya, dan pindah ke Genk, sebelum akhirnya menemukan peluang sesungguhnya bersama PSV Eindhoven di Belanda, di mana namanya mulai menonjol secara bertahap di antara talenta-talenta muda terkemuka di Eropa.

  • Raksasa Bavaria

    Di Eindhoven, segalanya berubah. Sibari terus berkembang dari musim ke musim, bertransformasi dari pemain muda berbakat menjadi salah satu pilar utama tim utama, dan turut andil dalam membawa klub meraih sejumlah gelar liga Belanda, sementara catatan golnya menarik perhatian klub-klub besar di benua Eropa.

    Nama pemain asal Maroko ini kini menjadi perbincangan hangat di bursa transfer, setelah berbagai laporan mengaitkannya dengan kepindahan ke Bayern München, salah satu klub raksasa Eropa, sebagai pengakuan jelas atas perkembangan luar biasa yang dicapai pemain yang dulu bahkan diragukan kemampuannya untuk berjalan.

  • Maroko tanpa ragu-ragu

    Meskipun ia lahir di Spanyol dan meniti karier sepak bolanya di Belgia, Sibari tidak ragu ketika tiba waktunya memilih tim nasional yang akan diwakilinya di tingkat internasional; ia lebih memilih mengenakan seragam Maroko, menolak upaya Federasi Sepak Bola Belgia untuk meyakinkannya agar mewakili “Setan Merah”, dengan menegaskan bahwa kesetiaan kepada negara asal orang tua dan leluhurnya adalah pilihan yang tidak perlu dipikirkan dua kali.

    Sejak bergabung dengan tim nasional Maroko, ia mulai membuktikan diri sebagai salah satu talenta terpenting yang dihasilkan sepak bola Maroko dalam beberapa tahun terakhir, hingga menjadi pemain inti dalam skuad “Singa Atlas”.

  • Bintang internasional

    Sibari memasuki Piala Dunia 2026 sebagai pemain berbakat yang sudah dikenal oleh para penggemar sepak bola Eropa, namun ia keluar dari babak penyisihan grup sebagai bintang dunia.

    Ia mengawali perjalanannya dengan mencetak gol ke gawang Brasil, lalu mencetak gol tercepat di edisi ini saat melawan Skotlandia, sebelum kembali mencetak gol ke gawang Haiti dan terus memecahkan rekor-rekor bersama timnas Maroko.

    Momen terpenting terjadi saat menghadapi Belanda di babak 32 besar, ketika pertandingan berlanjut ke adu penalti setelah 120 menit penuh ketegangan. Saybari maju untuk mengeksekusi tendangan terakhir dengan penuh keyakinan, dan mencetak gol, memberikan Maroko tiket lolos ke babak 16 besar, sebelum langsung berlari ke tribun untuk memeluk ibunya dalam salah satu momen paling mengharukan di turnamen tersebut.

    Pelukan itu bukan sekadar perayaan atas gol atau kemenangan, melainkan pesan rasa syukur kepada wanita yang selalu berada di sisinya selama tahun-tahun tersulit dalam hidupnya, dan yang percaya pada kemampuannya untuk melampaui semua prediksi yang telah terlalu dini menjatuhkan vonis padanya.

  • Iman... Kesabaran... Kerja

    Sejarah mungkin akan mengingat Ismail Saybari karena gol-golnya, atau karena tendangan penalti yang membawa Maroko ke babak 16 besar, tetapi yang benar-benar membuat kisahnya luar biasa adalah bahwa kisah ini membuktikan bahwa kemenangan terbesar dalam sepak bola mungkin tidak tercipta di dalam lapangan hijau.

    Anak kecil yang kakinya dipenuhi alat-alat medis, yang suatu hari diberitahu oleh para dokter kepada keluarganya bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa berjalan, kini telah menjadi pemain yang berlari di stadion-stadion terbesar dunia, dan memimpin tim nasional negaranya menuju prestasi bersejarah, membuktikan bahwa keyakinan, ketika dipadukan dengan kesabaran dan kerja keras, mampu mengubah situasi terberat menjadi yang terindah.

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