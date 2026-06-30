"Kamu tidak akan bisa berjalan, Saybari"... Kisah seorang anak penyandang disabilitas yang berubah menjadi pahlawan Arab

Ismail Saybari lahir pada tahun 2001 di kota Terrassa, Spanyol, dari keluarga asal Maroko, namun hari-hari pertamanya tidak sama dengan masa kecil anak-anak pada umumnya, karena para dokter menemukan bahwa ia menderita kelainan bawaan pada kedua kakinya, di mana kakinya melengkung ke dalam secara ekstrem, sehingga mereka memberitahu ayahnya bahwa peluangnya untuk bisa berjalan secara normal tampaknya sangat kecil.

Sejak saat itu, perjalanan pengobatan yang panjang dan melelahkan pun dimulai; selama proses tersebut, ia mengenakan alat bantu, penyangga logam, dan sepatu medis khusus untuk meluruskan kakinya, sementara keluarganya bolak-balik mengunjungi dokter dan menjalani sesi terapi dengan harapan sang anak berhasil mencapai apa yang tampaknya mustahil.

Sibari kemudian mengenang bahwa mimpinya pada tahap itu bukanlah menjadi pemain sepak bola, melainkan hanya berharap bisa berjalan seperti anak-anak lainnya.

Meskipun diagnosisnya sangat berat, ibunya tidak membiarkan keputusasaan merasuki keluarga mereka. Ia percaya bahwa pengobatan saja tidak cukup, dan bahwa doa serta ketekunan dapat mengubah apa yang tampak mustahil—keyakinan yang terus mendampingi putranya hingga ia menjadi salah satu bintang sepak bola Maroko terkemuka.