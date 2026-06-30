"Kamu tidak akan bisa berjalan, Saybari"... Kisah seorang anak penyandang disabilitas yang berubah menjadi pahlawan Arab

Setelah Ismail Saibari, bintang tim nasional Maroko, mencetak tendangan penalti penentu yang menyingkirkan Belanda dari babak 32 besar Piala Dunia Rusia, ia langsung berlari ke arah tribun penonton untuk memeluk ibunya di tengah air mata yang bercampur antara kegembiraan dan kenangan bertahun-tahun penuh penderitaan.
Bagi banyak orang, itu hanyalah pelukan antara seorang ibu dan anaknya, tetapi sebenarnya itu adalah akhir dari satu bab dan awal dari bab lain dalam kisah yang dimulai lebih dari dua dekade lalu, saat para dokter memberi tahu orang tuanya bahwa anak mereka mungkin tidak akan bisa berjalan sepanjang hidupnya.