Untuk serial dokumenter Magenta berjudul 'Wontorras World Cup – Ayah. Anak Perempuan. Piala Dunia', Wontorra bersama ayahnya, Jörg, telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebelumnya, dan dalam kunjungannya itu mereka juga mengunjungi markas DFB di Winston-Salem, North Carolina.
"Kamu terdengar sangat skeptis": Keputusan DFB untuk menempatkan markas Piala Dunia di AS menimbulkan tanda tanya
Kesimpulannya cukup mengecewakan. Dalam konferensi pers untuk Magenta TV pada hari Senin, sang pembawa acara menjelaskan: "Kami sudah ke sana. Saya akan memberi tanda tanya di belakangnya. Pilihan lokasinya memang menarik. Menurut saya, di sana kita bisa mempersiapkan diri dengan baik dan tetap fokus, tapi di sekitarnya sama sekali tidak ada aktivitas apa pun. Itu selalu menjadi pertanyaan tersendiri."
Mats Hummels, mantan pemain tim nasional yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut, kemudian menanggapi: "Saya senang mendengar ada nada skeptis yang kuat dalam ucapanmu." Baginya sebagai mantan pemain profesional, hal yang selalu penting dalam sebuah turnamen adalah menciptakan "semangat yang baik" di dalam tim: "Bahwa semua orang menghabiskan waktu bersama."
Yang paling menonjol adalah Campo Bahia, tempat tim nasional Jerman menginap selama Piala Dunia 2014 yang dimenangkan. "Semua orang berada di luar bersama-sama, bertemu, dan melakukan berbagai hal. Itu menciptakan semangat tim yang besar," kata Hummels.
Akomodasi pada turnamen Piala Dunia 2018 dan 2022 menuai kritik
Pada turnamen Piala Dunia 2018 dan 2022 yang memalukan, pemilihan tempat penginapan tim juga menjadi sorotan. Tempat penginapan tim Jerman di Watutinki, Rusia, menuai kritik tajam terhadap Oliver Bierhoff, yang saat itu menjabat sebagai manajer DFB, terkait lingkungan yang suram dan lokasinya yang terpencil. "Kompleks yang dulunya direncanakan sebagai tempat peristirahatan eksklusif bagi elit partai ini lebih menonjolkan tampilan militer daripada pemandangan pantai," demikian penilaian Süddeutsche Zeitung jika dibandingkan dengan "oase kenyamanan" di Campo Bahia empat tahun sebelumnya. Pelatih tim nasional Joachim Löw sendiri menyebutnya sebagai "pesona sekolah olahraga yang bagus".
Akomodasi selama Piala Dunia di Qatar di Al-Ruwais juga sangat kontroversial karena lokasinya yang terpencil. Sebagai satu-satunya negara, tim DFB hampir berkemah di ujung lain negara itu, sementara sebagian besar peserta ditempatkan di ibu kota Doha. Majalah kicker menulis tentang "kesepian yang tak tertandingi": "Mungkin belum pernah sebelumnya lingkungan sekitar tempat tinggal tim DFB sejauh berkilometer-kilometer terasa begitu suram dan luas seperti pada tahun 2022."
Hal ini juga menimbulkan masalah logistik. Untuk konferensi pers wajib FIFA sebelum pertandingan, Pelatih Hansi Flick harus secara rutin melakukan perjalanan satu jam dengan mobil ke Doha. Sebelum pertandingan grup kedua melawan Spanyol, tidak ada pemain yang hadir karena perjalanan tersebut, yang membuat DFB bermasalah dengan FIFA.
Nagelsmann tentang tempat tinggal selama Piala Dunia: "Ketenangan yang dibutuhkan dan tempat untuk beristirahat"
Tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann (38) akan menginap di Hotel 'The Graylyn Estate' di Winston-Salem selama turnamen Piala Dunia musim panas ini. Properti ini secara visual mengingatkan pada kastil abad pertengahan. 85 kamar yang didesain secara individual tersebar di lahan seluas 55 hektar. Hampir 100 tahun yang lalu, bangunan ini didirikan sebagai kediaman pribadi, dan kini dimiliki serta dikelola oleh universitas tetangga.
Nagelsmann sendiri telah beberapa kali mengunjungi lokasi tersebut dan akhirnya menjadi salah satu faktor penentu dalam pemilihan. "Kami sebagai tim telah menemukan tempat di Adidas Home Ground di Herzogenaurach yang memungkinkan kami untuk selalu berkumpul, namun tetap memiliki ketenangan dan ruang untuk beristirahat yang diperlukan. Kombinasi ini juga kami temukan di The Graylyn Estate," ujarnya saat mengumumkan tempat penginapan tersebut.