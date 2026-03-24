"Kamu terdengar sangat skeptis": Keputusan DFB untuk menempatkan markas Piala Dunia di AS menimbulkan tanda tanya

Kesimpulannya cukup mengecewakan. Dalam konferensi pers untuk Magenta TV pada hari Senin, sang pembawa acara menjelaskan: "Kami sudah ke sana. Saya akan memberi tanda tanya di belakangnya. Pilihan lokasinya memang menarik. Menurut saya, di sana kita bisa mempersiapkan diri dengan baik dan tetap fokus, tapi di sekitarnya sama sekali tidak ada aktivitas apa pun. Itu selalu menjadi pertanyaan tersendiri."

Mats Hummels, mantan pemain tim nasional yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut, kemudian menanggapi: "Saya senang mendengar ada nada skeptis yang kuat dalam ucapanmu." Baginya sebagai mantan pemain profesional, hal yang selalu penting dalam sebuah turnamen adalah menciptakan "semangat yang baik" di dalam tim: "Bahwa semua orang menghabiskan waktu bersama."

Yang paling menonjol adalah Campo Bahia, tempat tim nasional Jerman menginap selama Piala Dunia 2014 yang dimenangkan. "Semua orang berada di luar bersama-sama, bertemu, dan melakukan berbagai hal. Itu menciptakan semangat tim yang besar," kata Hummels.