“Kamu takkan pernah melihatku mengenakan seragam merah” - Legenda Chelsea menampik kemungkinan pindah ke Man Utd setelah mengambil keputusan besar terkait masa depannya
Karier legendaris itu pun berakhir
Bright bergabung dengan Chelsea dari Doncaster Belles pada tahun 2014 dan sejak saat itu menjadi pilar utama dominasi klub tersebut, dengan mencatatkan 314 penampilan serta membantu tim meraih delapan gelar Women's Super League, enam gelar Piala FA, dan empat gelar Piala Liga.
Dampaknya juga tak kalah signifikan di panggung internasional, dengan 88 penampilan untuk timnas Inggris dan berperan penting dalam kemenangan Euro 2022 di kandang sendiri. Setelah pensiun dari timnas musim panas lalu, Bright kini memutuskan untuk gantung sepatu sepenuhnya, memprioritaskan awal baru di luar lapangan daripada pindah ke klub rival di liga domestik.
Bright membantah rumor seputar United
Meskipun beredar spekulasi kencang yang mengisyaratkan bahwa Bright mungkin akan melakukan transfer sensasional ke Manchester United setelah kontraknya di Chelsea berakhir, bek veteran ini telah sepenuhnya menampik kemungkinan tersebut. Pemain berusia 32 tahun yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade di Kingsmeadow itu menegaskan bahwa kesetiaannya kepada The Blues tetap mutlak saat ia bersiap untuk babak baru dalam kariernya.
Saat berbicara di acara Women's Football Awards, Bright menanggapi laporan bahwa ia sedang mempertimbangkan pindah ke Red Devils. Ia mengatakan kepada Daily Star Sport: "Tidak, jujur saja, kalian tidak akan pernah melihat saya mengenakan seragam merah – itu tidak terlihat pas. Chelsea adalah satu-satunya tim yang saya wakili. Spekulasi adalah bagian dari permainan, media menyebarkan rumor, tetapi keputusan saya sudah bulat. Saya tahu saya akan pensiun."
Peran baru di Stamford Bridge telah dikonfirmasi
Meskipun para penggemar tidak akan lagi melihat Bright di WSL, ia tidak sepenuhnya meninggalkan Chelsea. Klub telah mengonfirmasi bahwa bek legendaris mereka ini akan tetap berada di jantung organisasi, dengan menjabat sebagai duta klub sekaligus melanjutkan tugasnya sebagai anggota dewan pengawas Chelsea Foundation.
Mencermati transisinya, Bright berkata: "Saya tetap bertahan sebagai duta klub sehingga saya masih mewakili Chelsea. Saya akan bekerja dengan tim wanita, menghadiri pertandingan, bekerja sama dengan sponsor, dan tentu saja tetap bekerja di dalam yayasan. Ini berarti saya bisa lebih terlibat karena melakukannya sambil bermain memang sulit, tetapi sekarang saya memiliki lebih banyak waktu untuk berkomitmen pada hal itu. Ini adalah babak yang sangat menarik."
Merenungkan kehidupan setelah pensiun dari sepak bola
Setelah bertahun-tahun berkompetisi tanpa henti di level tertinggi, Bright menantikan waktu istirahat yang sangat dibutuhkannya sebelum terjun ke tugas-tugas barunya. Pemain yang berhasil meraih treble domestik ini menjelaskan bahwa ia akhirnya bisa menikmati hal-hal menyenangkan dalam hidup yang sering kali tidak bisa dinikmati karena jadwal sepak bola profesional, seperti liburan keluarga yang panjang dan relaksasi yang sesungguhnya.
Bright menambahkan: "Semuanya baik-baik saja, saya baru saja meluangkan waktu untuk bersantai, menikmati hidup, dan melepaskan diri sejenak. Masih banyak hal yang terjadi, dan saya merasa lebih sibuk daripada sebelumnya! Sangat menyenangkan bisa kembali ke rumah bersama keluarga. Saya akan mengambil cuti musim panas dan menikmati waktu bersama keluarga serta pergi berlibur yang belum bisa saya lakukan selama tiga tahun, jadi saya akan melakukan itu terlebih dahulu, dan kemudian saya sangat bersemangat untuk kembali bekerja bersama Chelsea."