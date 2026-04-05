"Kamu sudah kelewatan!" - Presiden Atlético Madrid marah besar atas kabar transfer Julián Álvarez ke Barcelona dan Arsenal

Cerezo sangat marah atas liputan yang terus-menerus mengenai Alvarez dan kemungkinan transfer besar-besaran. Pimpinan Atletico Madrid itu memanfaatkan konferensi pers menjelang pertandingan Liga melawan Barcelona pada 5 April untuk menanggapi situasi tersebut. Dengan Arsenal dan raksasa Catalan yang terus mengincar, ia melontarkan peringatan yang sangat jelas kepada para wartawan. Ia berkata: "Kalian sudah sedikit melewati batas soal Alvarez. Dia adalah pemain Atletico Madrid dan memiliki kontrak jangka panjang dengan klub." Pemain berusia 24 tahun itu dibeli seharga £82 juta ($108 juta) dari Manchester City, yang dinegosiasikan oleh direktur olahraga Andrea Berta, dan klub tidak berniat untuk menjualnya.