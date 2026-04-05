Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Kamu sudah kelewatan!" - Presiden Atlético Madrid marah besar atas kabar transfer Julián Álvarez ke Barcelona dan Arsenal
Spekulasi media menuai kecaman
Cerezo sangat marah atas liputan yang terus-menerus mengenai Alvarez dan kemungkinan transfer besar-besaran. Pimpinan Atletico Madrid itu memanfaatkan konferensi pers menjelang pertandingan Liga melawan Barcelona pada 5 April untuk menanggapi situasi tersebut. Dengan Arsenal dan raksasa Catalan yang terus mengincar, ia melontarkan peringatan yang sangat jelas kepada para wartawan. Ia berkata: "Kalian sudah sedikit melewati batas soal Alvarez. Dia adalah pemain Atletico Madrid dan memiliki kontrak jangka panjang dengan klub." Pemain berusia 24 tahun itu dibeli seharga £82 juta ($108 juta) dari Manchester City, yang dinegosiasikan oleh direktur olahraga Andrea Berta, dan klub tidak berniat untuk menjualnya.
- Getty Images
Persiapan Liga Champions
Barcelona telah mengidentifikasi penyerang tersebut sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Robert Lewandowski. Dalam laga domestik baru-baru ini antara kedua tim, Lewandowski mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir setelah masuk sebagai pemain pengganti, menyusul gol penyeimbang yang dicetak Marcus Rashford atas gol pembuka Giuliano Simeone. Menariknya, Alvarez tidak diturunkan sebagai pemain pengganti. Diego Simeone memilih untuk mengistirahatkan pencetak gol terbanyaknya, agar ia tetap segar untuk leg pertama perempat final Liga Champions pada Rabu di Camp Nou. Barcelona tampil mematikan di Eropa belakangan ini, terutama saat menghancurkan Newcastle United 7-2 di babak sebelumnya, yang membuat pertandingan melawan rival domestik mereka ini semakin menegangkan.
Arsenal mencari penyerang
Arsenal sedang sangat membutuhkan tambahan pemain penyerang setelah tersingkir berturut-turut dari kompetisi piala. Meskipun Viktor Gyokeres mencetak gol, The Gunners justru menderita kekalahan mengejutkan di Piala FA dari Southampton, yang memperlihatkan jelas kesulitan mereka dalam mencetak gol. Manajer Mikel Arteta membutuhkan ketajaman di depan gawang saat timnya bersiap menghadapi fase krusial musim ini. Arsenal akan menghadapi laga penting Liga Champions melawan Sporting CP, dilanjutkan dengan pertandingan Liga Premier melawan Bournemouth, dan laga tandang yang berpotensi menentukan gelar juara melawan Manchester City. Mendatangkan talenta seharga £82 juta seperti Alvarez akan mengubah lini serang mereka dan menjadi potongan terakhir yang dibutuhkan untuk perburuan trofi di masa depan.
- (C)Getty images
Rekor mencetak gol yang konsisten
Mantan penyerang Liga Premier itu terus mencatatkan statistik yang mengesankan di Spanyol. Saat ini, ia telah mencetak 17 gol dari 44 penampilan musim ini, dan sedang berusaha mengejar rekor 29 gol yang ia raih pada musim perdananya di bawah asuhan manajer saat ini. Dengan masih tersisa hingga 15 pertandingan di semua kompetisi, melampaui angka tersebut masih sangat mungkin tercapai.