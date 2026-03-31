"Kamu rela mati demi dia" - Marc Cucurella menyatakan bahwa Chelsea salah telah memecat Enzo Maresca
Sebuah proyek yang terhenti di tengah jalan
Meskipun berhasil meraih gelar di bawah asuhan Maresca, petinggi Chelsea memutuskan untuk melakukan pergantian manajer pada Januari, menggantikan pelatih asal Italia itu dengan Liam Rosenior. Sejak saat itu, The Blues mengalami kesulitan besar, hanya memenangkan empat dari 12 pertandingan terakhir mereka dan tersingkir dari Liga Champions setelah kalah dengan agregat 8-2 dari Paris Saint-Germain. Cucurella percaya bahwa klub kini harus menanggung akibat dari kurangnya pengalaman dan terganggunya proses taktis yang akhirnya mulai berjalan lancar setelah 18 bulan pengembangan.
Kesetiaan kepada mantan atasan
Dalam wawancara dengan The Athletic, Cucurella mengatakan: "Di bawah asuhan Enzo Maresca, kami lebih stabil, karena kami sudah bekerja sama selama 18 bulan. Jika melihat pramusim pertama kami bersamanya, ada keraguan. Setiap pemain butuh proses untuk memahami apa yang harus kami lakukan. Pada bulan-bulan terakhir kami bersama Maresca, kami bermain hampir tanpa perlu berpikir. Jika kami mengubah sistem, kami tahu apa yang harus dilakukan. Anda butuh waktu untuk itu.
"Ketika seorang manajer memberi Anda kepercayaan diri itu dan menawarkan platform untuk memperebutkan gelar, Anda akan rela berkorban untuknya. Saat Maresca pergi, hal itu berdampak besar pada kami. Ini adalah keputusan yang diambil oleh klub. Jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak akan mengambil keputusan ini."
Pelajaran dari para pesaing
Bek tersebut menyoroti stabilitas yang ada di klub-klub pesaing sebagai contoh yang seharusnya diikuti Chelsea. Ia mencatat bahwa keputusan untuk menunjuk manajer baru di tengah musim—tanpa persiapan pramusim yang memadai—telah menciptakan suasana yang kacau, di mana para pemain tidak punya waktu untuk memahami ide-ide taktis baru di lapangan latihan.
Cucurella menambahkan: "Singkatnya, ketidakstabilan di sekitar klub berasal dari hal ini. Kami memiliki manajer sementara (mantan pelatih tim U-21 Calum McFarlane) terlebih dahulu, kemudian manajer baru, dengan ide-ide baru dan tanpa waktu untuk mengembangkannya. Untuk melakukan perubahan seperti itu, hal terbaik adalah menunggu hingga akhir musim. Anda akan memberi semua orang, para pemain dan manajer baru, waktu untuk bersiap, menjalani pramusim secara penuh… Lihatlah Arsenal sekarang, yang sedang berjuang untuk setiap trofi. Mereka telah bersama [Mikel] Arteta selama hampir tujuh tahun dan belum banyak meraih gelar. Namun, kepercayaan terhadap proyek tersebut membuahkan hasil."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
Chelsea akan menghadapi jadwal padat di bulan April, dimulai dengan laga perempat final Piala FA melawan Port Vale pada 4 April, dilanjutkan dengan pertandingan-pertandingan krusial di Liga Premier melawan Manchester City, Manchester United, dan Brighton. Jadwal padat ini berlanjut hingga Mei dengan laga-laga yang berpotensi menentukan nasib musim ini melawan Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham, dan Sunderland, sehingga Rosenior hampir tidak punya waktu untuk menerapkan strategi yang sangat diinginkan oleh Cucurella.