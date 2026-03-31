"Kamu rela mati demi dia" - Marc Cucurella menyatakan bahwa Chelsea salah telah memecat Enzo Maresca

Dalam wawancara dengan The Athletic, Cucurella mengatakan: "Di bawah asuhan Enzo Maresca, kami lebih stabil, karena kami sudah bekerja sama selama 18 bulan. Jika melihat pramusim pertama kami bersamanya, ada keraguan. Setiap pemain butuh proses untuk memahami apa yang harus kami lakukan. Pada bulan-bulan terakhir kami bersama Maresca, kami bermain hampir tanpa perlu berpikir. Jika kami mengubah sistem, kami tahu apa yang harus dilakukan. Anda butuh waktu untuk itu.

"Ketika seorang manajer memberi Anda kepercayaan diri itu dan menawarkan platform untuk memperebutkan gelar, Anda akan rela berkorban untuknya. Saat Maresca pergi, hal itu berdampak besar pada kami. Ini adalah keputusan yang diambil oleh klub. Jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak akan mengambil keputusan ini."