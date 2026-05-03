"Kamu rela mati demi dia" - Kobbie Mainoo memuji "peran besar" Michael Carrick dalam membawa Man Utd kembali ke Liga Champions setelah kemenangan menegangkan atas Liverpool
Kemenangan menegangkan memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions
Saat berbicara kepada Sky Sports setelah kemenangan atas Liverpool pada Minggu lalu, Mainoo mengungkapkan kegembiraannya atas perubahan drastis musim United di bawah asuhan Carrick. Setan Merah berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas rival mereka di Old Trafford, sekaligus memastikan tempat mereka di kompetisi elit Eropa. Gol-gol awal dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko membuat tuan rumah menguasai permainan, namun Liverpool membalas. Mainoo kemudian memberikan pukulan penentu, mengakhiri penampilan gemilang selama 90 menit di mana ia mempertahankan akurasi umpan sebesar 89%. Ia mengatakan: "Senang bisa terlibat dalam gol-gol di pertandingan ini, pertandingan dan laga yang sangat istimewa."
Kebangkitan Mainoo setelah Amorim mengalami kesulitan
Perjalanan gelandang muda ini musim ini penuh dengan ketangguhan yang luar biasa. Mainoo kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten di bawah asuhan mantan manajer Ruben Amorim, dan sebagian besar hanya tampil sebentar sebagai pemain pengganti pada paruh pertama musim ini. Namun, sejak Carrick mengambil alih, ia telah berubah menjadi pemain inti yang tak tergantikan, dengan total menit bermain lebih dari 1.300. Membahas absennya di awal musim, Mainoo menjelaskan: "Tentu saja itu sulit, setiap kali Anda tidak bermain sepak bola. Saya hanya berusaha untuk tetap optimis sebisa mungkin dan fokus pada tugas saya." Mengenai Carrick, ia menambahkan: "Dia memainkan peran besar dalam hal ini, semua kepercayaan diri yang ia berikan kepada para pemain. Anda ingin mengikuti jejaknya, berjuang untuknya, dan bahkan rela berkorban demi dia di lapangan."
Rekor bersejarah Carrick di Old Trafford
Di bawah asuhan Carrick, Manchester United telah mengubah Old Trafford menjadi benteng yang tak tertembus. Termasuk masa jabatannya sebagai pelatih sementara pada 2021, Carrick telah memenangkan delapan dari sembilan pertandingan kandang Premier League-nya. Ia menjadi manajer keenam, dan manajer Inggris pertama, yang memenangkan delapan atau lebih dari sembilan pertandingan kandang pertamanya di kompetisi ini, dengan Antonio Conte sebagai orang terakhir yang mencatatkan prestasi tersebut pada musim 2016-17 bersama Chelsea. Bagi Mainoo, mencetak gol penentu kemenangan melawan Liverpool merupakan momen yang sangat emosional. Ia berbagi: "Saya melihat beberapa anggota keluarga saya, ini adalah berkah bisa bermain dan berkah bisa mencetak gol. Dulu saya sering duduk di sudut itu, saya sangat bersyukur berada di posisi ini. Dulu saya sering bermimpi tentang momen seperti ini. Saya senang berada di sini bersama klub."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Setan Merah?
Setelah memastikan lolos ke Liga Champions, klub ini telah mengokohkan posisi ketiga mereka dengan raihan 64 poin. United kini harus berupaya mengembangkan fondasi taktis yang dibangun Carrick untuk bersaing memperebutkan gelar juara musim depan, meskipun belum diputuskan apakah ia akan ditunjuk sebagai manajer tetap. Menjelang tiga pertandingan terakhir United melawan Sunderland, Nottingham Forest, dan Brighton, Mainoo menyatakan: "Kami masih harus mengakhiri musim ini dengan kuat, ini belum cukup bagi kami."