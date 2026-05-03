"Kamu rela mati demi dia" - Kobbie Mainoo memuji "peran besar" Michael Carrick dalam membawa Man Utd kembali ke Liga Champions setelah kemenangan menegangkan atas Liverpool

Perjalanan gelandang muda ini musim ini penuh dengan ketangguhan yang luar biasa. Mainoo kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten di bawah asuhan mantan manajer Ruben Amorim, dan sebagian besar hanya tampil sebentar sebagai pemain pengganti pada paruh pertama musim ini. Namun, sejak Carrick mengambil alih, ia telah berubah menjadi pemain inti yang tak tergantikan, dengan total menit bermain lebih dari 1.300. Membahas absennya di awal musim, Mainoo menjelaskan: "Tentu saja itu sulit, setiap kali Anda tidak bermain sepak bola. Saya hanya berusaha untuk tetap optimis sebisa mungkin dan fokus pada tugas saya." Mengenai Carrick, ia menambahkan: "Dia memainkan peran besar dalam hal ini, semua kepercayaan diri yang ia berikan kepada para pemain. Anda ingin mengikuti jejaknya, berjuang untuknya, dan bahkan rela berkorban demi dia di lapangan."