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"Kamu punya masalah yang lebih besar" - Arsene Wenger meragukan kemampuan Jurgen Klopp untuk mengembalikan Jerman ke level tertinggi dan mengutip tim Brasil asuhan Carlo Ancelotti sebagai buktinya
Wenger mempertanyakan pengaruh Klopp
Wenger telah memperingatkan bahwa Klopp mungkin bukanlah solusi ajaib yang dibutuhkan Jerman pasca penampilan bencana mereka di Piala Dunia 2026. Dengan Klopp yang akan menggantikan Julian Nagelsmann, ekspektasi pun melambung tinggi, namun Wenger meyakini bahwa tugas yang menanti jauh lebih rumit daripada sekadar menunjuk seorang motivator kelas dunia.
Saat berbicara di podcast "Einfach mal Luppen" milik Toni Kroos, Wenger mengungkapkan keraguannya. "Nama Klopp memberi Jerman harapan untuk kembali ke level tertinggi. Namun, apakah itu akan mengubah segalanya, saya tidak yakin," kata Wenger. "Ada masalah yang lebih besar di Jerman. Sekali lagi: Saya sama sekali tidak meragukan kualitasnya. Namun, saya tidak tahu apakah dia sendirian bisa menyelesaikan semua masalah Jerman. Dia orang yang cerdas, dia sendiri pun menyadari hal itu."
- Getty Images Sport
Perbandingan antara Brasil dan Ancelotti
Untuk mengilustrasikan pendapatnya, Wenger menengok ke Amerika Selatan, di mana seorang pelatih ternama lainnya juga kesulitan mengubah nasib sebuah tim raksasa tradisional. Ia mencatat bahwa bahkan manajer dengan prestasi terbanyak pun dibatasi oleh bakat dan profil para pemain yang mereka miliki, merujuk pada kondisi tim Brasil yang sedang terpuruk saat ini, setelah kekalahan mengejutkan 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia—pertandingan yang disaksikan langsung oleh Wenger sendiri.
"Tak ada yang meragukan kualitas Klopp. Dia adalah manajer papan atas," kata Wenger. "Namun, lihat saja Brasil: meskipun mereka mendatangkan Carlo Ancelotti, para pemainnya tetap sama. Pemain bagus membutuhkan pelatih hebat. Dan manajer hebat membutuhkan pemain bagus. Keduanya harus ada."
Kurangnya penyerang yang mampu mencetak gol secara konsisten
Salah satu kelemahan taktis yang diidentifikasi Wenger adalah kurangnya penyerang nomor sembilan kelas dunia di tim Jerman. Sementara negara-negara lain di Piala Dunia mengandalkan figur-figur ikonik untuk melewati babak gugur yang ketat, Die Mannschaft justru kesulitan menemukan sumber gol yang andal dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya tidak berpikir dia (Nagelsmann) telah membuat kesalahan besar dalam turnamen ini. Jerman saat ini kekurangan sesuatu — turnamen ini menunjukkan betapa pentingnya seorang pencetak gol sejati," jelas mantan manajer Arsenal itu. "Anda membutuhkan pemain yang bisa mencetak gol di momen-momen krusial, seperti Harry Kane di Inggris. Namun, Jerman tidak memiliki pemain seperti itu saat ini."
- Getty Images Sport
Era baru di bawah kepemimpinan Klopp
Saat ia mengakhiri masa istirahat yang ia tetapkan sendiri dari pinggir lapangan, tekanan yang dihadapi Klopp untuk meraih kesuksesan sangatlah besar. DFB telah memberinya wewenang luas untuk merestrukturisasi jajaran pemain muda dan identitas mendasar tim nasional.
Meskipun DFB berharap Klopp dapat mengulangi kesuksesan yang ia raih di Anfield, penilaian Wenger menunjukkan bahwa dampaknya mungkin terbatas kecuali negara tersebut mengatasi masalah dalam pengembangan bakat. Untuk saat ini, publik Jerman tetap optimis, namun peringatan dari legenda asal Prancis tersebut menjadi pengingat yang menyadarkan akan perjuangan berat yang menanti sang pelatih baru.
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