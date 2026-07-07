"Kamu punya masalah yang lebih besar" - Arsene Wenger meragukan kemampuan Jurgen Klopp untuk mengembalikan Jerman ke level tertinggi dan mengutip tim Brasil asuhan Carlo Ancelotti sebagai buktinya

Wenger telah memperingatkan bahwa Klopp mungkin bukanlah solusi ajaib yang dibutuhkan Jerman pasca penampilan bencana mereka di Piala Dunia 2026. Dengan Klopp yang akan menggantikan Julian Nagelsmann, ekspektasi pun melambung tinggi, namun Wenger meyakini bahwa tugas yang menanti jauh lebih rumit daripada sekadar menunjuk seorang motivator kelas dunia.

Saat berbicara di podcast "Einfach mal Luppen" milik Toni Kroos, Wenger mengungkapkan keraguannya. "Nama Klopp memberi Jerman harapan untuk kembali ke level tertinggi. Namun, apakah itu akan mengubah segalanya, saya tidak yakin," kata Wenger. "Ada masalah yang lebih besar di Jerman. Sekali lagi: Saya sama sekali tidak meragukan kualitasnya. Namun, saya tidak tahu apakah dia sendirian bisa menyelesaikan semua masalah Jerman. Dia orang yang cerdas, dia sendiri pun menyadari hal itu."



