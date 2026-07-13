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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

“Kamu pasti akan merasakan emosi, tapi lalu apa?” - Diego Luna tentang pencoretan dari Piala Dunia, kenyataan pahit, dan mengubah kekecewaan menjadi motivasi

Analysis
USA
D. Luna
FEATURES
Real Salt Lake
Major League Soccer
World Cup
M. Pochettino

Diego Luna berbincang dengan GOAL mengenai rasa kecewa karena gagal lolos ke Piala Dunia, pelajaran berharga yang telah ia petik, serta mengapa menjadi pemain yang lebih baik dimulai dengan mengubah pendekatannya setiap hari.

Diego Luna telah melakukan banyak introspeksi sejak mengetahui bahwa ia tidak akan masuk dalam skuad 26 pemain Mauricio Pochettino untuk Piala Dunia. Dan, melalui proses itu, ia menemukan hal-hal yang kini ia bersedia akui.

Yang pertama adalah bahwa hal ini menyakitkan. Rasanya sakit pada hari itu, dan masih terasa sakit hingga kini. Sudah lebih dari satu setengah bulan sejak diumumkan bahwa gelandang berusia 21 tahun ini tidak terpilih ke dalam skuad Piala Dunia Tim Nasional Pria AS, dan tidak ada satu hari pun berlalu tanpa hal ini terus mengganggunya. Hal ini tak terhindarkan. Iklan-iklan tidak pernah berhenti, begitu pula pertanyaan-pertanyaan. Ini bukanlah sesuatu yang telah ia lupakan, dan rasa sakit ini terasa akrab sekaligus sama sekali berbeda dari apa pun yang pernah ia rasakan sebelumnya.

Hal kedua adalah bahwa ia mengambil sebagian tanggung jawab atas rasa sakit itu. Akan mudah untuk percaya bahwa dunia sedang menentangnya atau bahwa tanggung jawab itu bukan miliknya untuk diterima. Ia memilih untuk tidak memandangnya seperti itu. Ada hal-hal yang seharusnya bisa dia lakukan dengan cara berbeda, dan dia bersedia mengakuinya. Ada situasi yang seharusnya bisa dia tangani dengan lebih baik. Yang paling utama, ada pemikiran bahwa mungkin dia terlalu terburu-buru dalam semua ini dan mungkin di situlah semuanya mulai salah.

"Piala Dunia adalah puncaknya," katanya kepada GOAL. "Sebagai pemain sepak bola, ketika kamu bermain di Piala Dunia, kamu menandainya sebagai pencapaian saat berhasil melakukannya," kan? Bagi saya, itu masih menjadi prioritas utama, dan saya punya empat tahun ke depan untuk benar-benar memberikan segalanya agar bisa bermain di tahun 2030, tapi ada tujuan-tujuan kecil di dalamnya. Saya sudah banyak berpikir, dan mungkin saya terlalu terburu-buru menganggap ini atau itu sebagai tujuan utama, padahal yang sebenarnya penting adalah tujuan-tujuan kecil, yang dilakukan sehari-hari.

Kesadaran itu memaksanya untuk memikirkan kembali bukan tujuannya, melainkan bagaimana ia bermaksud mencapainya.

"Saya rasa saya tidak benar-benar meyakini hal itu dan melakukannya. Saya rasa sebelumnya lebih ke sekadar mengatakan bahwa ini adalah tujuannya dan ini sudut pandangnya. Tidak, yang penting adalah hari esok dan memastikan saya menjadi pemain terbaik di sesi latihan. Lalu minggu depan, memastikan saya dalam kondisi fisik terbaik untuk pertandingan, bermain penuh 90 menit, dan berkontribusi bagi tim. Itulah tujuannya: melakukannya setiap hari dan tetap disiplin. Saya rasa hal itu memberi saya peluang lebih besar untuk bisa berada di sana pada tahun 2030. Yang penting adalah tujuan-tujuan kecil, tetap disiplin, dan melakukan hal-hal tersebut, bukan sekadar mengatakannya saja."

Proses itu tidak dimulai sekarang; itu sudah dimulai berminggu-minggu yang lalu. Lagipula, itulah inti dari semua refleksi ini. Itu juga menjadi salah satu bagian tersulit dari proses ini: kenyataan bahwa Luna belum bisa menerapkan semua yang telah ia pelajari tentang dirinya sendiri. Selama ini, musim panas ini tampak akan menjadi momen penentu dalam karier sepak bolanya, dan mungkin masih bisa jadi begitu. Hanya saja, momen-momen penentu itu datang saat sepak bola justru menjatuhkannya ke titik terendah.

“Kamu pasti akan kecewa,” katanya, “dan kamu pasti akan merasakan emosi, tapi lalu apa? Aku cukup beruntung berusia 22 tahun dan, semoga saja, mendapat kesempatan untuk bermain di lebih banyak Piala Dunia. Kamu belajar bagaimana ini bekerja, dan kamu belajar bahwa tidak ada yang diberikan begitu saja. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Sekarang, kamu harus mempersiapkan kondisi mental dan fisikmu dengan cara yang tepat agar bisa melakukan hal-hal yang benar dan tampil di level tertinggi.”

"Itu sudah berlalu," lanjutnya, "itu sudah terjadi, jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kita akan melangkah maju, dan kita akan terus bekerja sampai itu menjadi kenyataan."

Namun, sebelum melangkah maju, bintang Real Salt Lake berusia 22 tahun ini perlu mengambil langkah mundur sejenak. Dia perlu sedikit merendahkan diri dan menerima kenyataan mengapa musim panas ini berakhir seperti itu.

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    Alasan-alasannya adalah

    Bahkan kini, seminggu setelah USMNT tersingkir dari Piala Dunia, tidak dimasukkannya Luna ke dalam skuad tetap menjadi salah satu topik pembicaraan utama. Sepanjang tahun menjelang Piala Dunia, gelandang ini muncul sebagai bintang baru sepak bola Amerika. Gambar dirinya dengan hidung patah menjadi ikonik, melambangkan gaya permainan gigih yang dapat ditawarkan Luna kepada USMNT dan, bagi banyak orang, seperti apa seharusnya tim nasional itu. Hingga akhir 2025, Luna telah mengumpulkan 17 penampilan internasional, lebih banyak daripada siapa pun di skuad USMNT. Penampilan terakhirnya terjadi pada pertandingan terakhir tahun kalender tersebut, di mana ia mencetak gol dalam kemenangan 5-1 atas Uruguay. Dalam beberapa bulan setelahnya, ia menjadi wajah dari berbagai kampanye menjelang Piala Dunia, yang membuat ketidakhadirannya terasa semakin mengejutkan.

    "Keriuhan ini gila," katanya. "Kamu mendapat perhatian, dan saat segalanya baik-baik saja, semuanya luar biasa! Namun, saat segalanya buruk, situasinya bisa sangat, sangat buruk. Bagi saya, yang penting adalah memahami keseimbangan dan menjaga pola pikir yang stabil serta tidak membiarkan hal-hal itu memengaruhi pikiran. Itulah hal terpenting: memiliki pola pikir yang seimbang saat segalanya baik maupun saat segalanya buruk. Segalanya tidak akan baik selamanya, dan tidak akan buruk selamanya juga.

    "Kamu lihat tahun lalu, 2025 benar-benar milik Diego Luna," tambahnya. "Media, berita yang mereka tayangkan, foto-foto, semua hal itu. Sebagai seorang pemuda berusia 21 tahun, rasanya seperti, 'Wow, ini gila!' Menurutku, semua itu adalah pengalaman belajar, bro."

    Begitu pula dengan keputusan yang mengubah hidupnya. Luna terlambat memulai musim MLS karena cedera, sehingga ia melewatkan pemusatan latihan bulan Maret. Meski begitu, ia masih diharapkan bisa ikut serta dalam Piala Dunia musim panas ini. Namun, hal itu tidak terjadi. Ketika daftar skuad USMNT bocor beberapa hari sebelum pengumuman resmi, berita utamanya adalah absennya Luna.

    Setelah itu, pelatih USMNT Mauricio Pochettino ditanya mengenai keputusannya. Ia mengatakan tidak akan membahas alasan mengapa para pemain tersebut tidak dipanggil demi menghormati para pemain yang terpilih. Pochettino juga memilih untuk tidak menghubungi para pemain yang tidak masuk skuad, baik untuk menghindari kesan pilih kasih maupun memberi kesempatan kepada para pemain untuk menerima keputusannya sendiri sebelum pembicaraan di kemudian hari.

    Luna akan melakukan percakapan tersebut. Meskipun ia bisa menebak beberapa alasan mengapa ia tidak terpilih, masih ada beberapa hal yang ingin ia bahas secara terbuka.

    "Keputusan mengapa saya tidak masuk dalam skuad, itu terserah staf pelatih atau federasi," katanya. "Saya belum mendapat kabar apa pun sejak pertandingan persahabatan terakhir saya bersama tim nasional melawan Uruguay. Saya belum mendengar kabar dari staf atau apa pun. Bagi saya, ya begitulah adanya, dan mereka punya urusan mereka sendiri. Mereka sibuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk federasi, dan sekarang giliran saya untuk melakukan apa yang perlu saya lakukan.

    "Ketika waktunya tiba untuk menghubungi saya dan memberi tahu apa yang terjadi serta mengapa keputusan itu diambil, saya siap mendengarkan. Yang terpenting sekarang adalah kembali bekerja."

    Namun, sebelum kembali bekerja, Luna harus menerima semua ini. Dalam arti tertentu, pengalaman merasa sedih seperti ini sebelumnya membantunya.

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Perasaan yang sudah tak asing lagi

    Ini bukanlah kekecewaan pertama Luna di dunia sepak bola. Memang ini yang paling besar, tapi jauh dari yang pertama. Dia pernah tidak masuk dalam daftar pemain sebelumnya. Dia tahu bagaimana semua ini berjalan.

    Saat masih menjadi pemain muda, dia ditolak oleh San Jose Earthquakes, yang tidak melihat masa depan bagi pemain bertubuh kecil dan berbahu lebar asal Sunnyvale itu. Pada tahun 2024, di tengah musim gemilang yang membuatnya meraih nominasi MLS All-Star dan penghargaan Pemain Muda Terbaik MLS, dia tidak masuk dalam skuad Olimpiade AS. Salah satu faktor penentu dalam kisah Luna adalah bahwa dia tidak selalu disukai semua orang, dan fakta itulah yang turut membentuk dirinya menjadi seperti sekarang ini.

    "Jujur saja, begitulah sepanjang hidupku," katanya. "Selalu ada yang meragukanku. Ada yang membenciku, ada yang tidak setuju denganku, ada yang tidak menyukai cara aku bersikap. Begitulah sepanjang hidupku, dan lihatlah sejauh mana aku bisa mencapai titik ini dengan terus memperbaiki diri dan percaya pada diriku sendiri.

    "Menurutku itu memang bagian dari karier ini: momen-momen yang mengecewakan, dan tentu saja aku kecewa. Tentu saja, aku frustrasi dengan hal ini, tapi itu adalah keputusan yang telah diambil, dan kamu tidak boleh membiarkan keputusan-keputusan itu menentukan dirimu, terutama di level ini."

    Dengan pola pikir seperti itu, Luna berusaha sebaik mungkin agar pencoretan dirinya dari skuad Piala Dunia tidak menentukan musim panasnya. Lalu, bagaimana dia bisa mengubah kutukan ini menjadi berkah? Ternyata, jawabannya adalah keluarga.

  • Musim panas yang berbeda

    El Paso adalah tempat di mana Luna pertama kali menjadi pemain profesional. Setelah meninggalkan akademi Earthquakes, ia menghabiskan waktu di program residensi Barcelona di Arizona sebelum bergabung dengan El Paso Locomotive. Sedikit lebih dari setahun kemudian, Real Salt Lake meminangnya, dan dengan segala hal yang terjadi setelahnya, ia tak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk kembali ke kota di Texas yang telah memberinya awal kariernya.

    Selama jeda Piala Dunia, ia akhirnya kembali ke sana.

    "Rasanya menyenangkan bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang membentuk diriku saat aku masih remaja," katanya. "Rasanya menyenangkan bisa keluar dan dikenali orang-orang di restoran, serta disambut hangat oleh para penggemar. Rasanya menyenangkan bisa kembali ke tempat di mana semuanya dimulai."

    Namun, yang lebih baik lagi adalah waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Dalam sepak bola, kesempatan seperti itu jarang tersedia karena komitmen klub dan tim nasional. Selalu ada sesi latihan lain, pertandingan lain, atau pemusatan latihan lain. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, Luna tidak memiliki hal-hal itu musim panas ini, jadi ia segera menyesuaikan diri untuk memanfaatkannya sebaik mungkin.



    "Saya bisa menghabiskan waktu bersama anak saya dan orang-orang yang saya cintai, yang sungguh luar biasa, tapi, pada akhirnya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk bermain di Piala Dunia di negara asalmu. Itu tentu saja menantang secara mental, tapi ini juga soal memahami bahwa hidup terus berjalan," kata Luna. “Kamu bisa terus memikirkannya dan membiarkannya merusak waktu yang kamu miliki bersama keluarga, atau kamu bisa memahaminya dan melampauinya, menikmati masa kini, menikmati waktu bersama keluarga, dan memandangnya dari sudut pandang, ‘Oke, memang begitulah adanya’.

    "Ini soal memanfaatkan waktu ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, yaitu menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, menikmati pagi-pagi buta bersama keluargaku, yang jarang terjadi. Memang sulit, tapi aku memanfaatkan musim panas ini untuk memahami bagaimana rasanya ketika sepak bola bukan lagi fokus utama untuk sementara waktu."

    Peran sebagai ayah membantunya memfokuskan kembali pikirannya. Begitu pula teman-temannya. Pernyataan publik pertama Luna mengenai pencoretannya dari skuad Piala Dunia disampaikan bersama YouTuber populer Chicos Toxicos, yang tidak segan-segan mengolok-olok situasinya. “Jadi, kudengar kamu bebas musim panas ini,” demikian salah satu leluconnya. Hal itu segera disusul oleh lelucon tentang iklan, panggilan telepon, dan mengapa bermain untuk Meksiko mungkin akan lebih baik.

    Lelucon-lelucon itu membantu Luna melupakan masalahnya. Terkadang, obat terbaik adalah tawa.

    "Kamu bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman, bisa nongkrong bareng orang-orang, dan, aku tahu mereka tidak bermaksud begitu, tapi itu seru dan menghibur," katanya. "Terkadang, kamu mendapatkan kenangan yang bisa kamu jadikan landasan dari situasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Begitulah cara aku memandangnya. Kamu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang tepat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubahnya, jadi mengapa tidak menerimanya dan mencoba menertawakannya? Kemudian, teruslah bekerja untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi."

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  • Luna AudiAudi

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    Salah satu hal yang paling mengejutkan dari kegagalan lolos ke Piala Dunia adalah bahwa, tak lama setelahnya, hidup kembali seperti semula. Dia masih menjadi salah satu ikon MLS, itulah sebabnya dia terpilih sebagai duta kampanye terbaru Audi, “The Driven”, musim panas ini. Terlepas dari semua yang telah terjadi, Luna masih mewakili perasaan tertentu bagi banyak orang, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya.

    Kini, akhirnya, Luna bersiap kembali untuk bermain bersama RSL setelah apa yang ia sebut sebagai "pra-musim mini". Ia telah menyampaikan pendapatnya tentang musim panas ini, namun dengan akhirnya kembali ke lapangan, ia dapat mewujudkan semua yang telah ia katakan. Hanya dengan begitu ia dapat benar-benar melupakan semua ini.

    "Saya ingin bermain," katanya. "Itu adalah jeda yang panjang, dan menurut saya itulah bagian tersulit dari semua ini. Kami tidak punya sesi latihan. Hanya saya sendiri yang merasakan dorongan untuk keluar ke lapangan dan saatnya bertindak, hanya untuk melakukan ini. Pada akhirnya, dunia luar bisa berkata apa saja, media, apa pun itu, tapi sekarang ini tentang saya menunjukkan apa yang bisa saya lakukan, tampil di level tinggi, dan melakukannya setiap kali agar saya bisa mendapat kesempatan mengenakan lambang tim itu lagi.

    "Semua ini soal pola pikir. Pada akhirnya, ini harus dijadikan sebagai motivasi. Ke arah mana hal ini akan membawamu? Bagi saya, ya, itu menyakitkan. Itu adalah kegagalan besar, tapi sekarang yang terpenting adalah fokus pada bagian selanjutnya dari musim ini dan melakukan segala yang saya bisa untuk terus memperbaiki diri serta mendapatkan kesempatan berikutnya untuk mengenakan lambang tim itu."

    Saat itu terjadi, pemain yang mengenakan seragam USMNT itu akan menjadi Luna yang berbeda. Dia akan menjadi sosok yang telah diajar rendah hati oleh dunia luar, tetapi juga sosok yang lebih kuat, baik secara mental maupun fisik. Dan dia akan menjadi sosok yang termotivasi bahkan lebih dari sebelumnya.

    Kehidupan Luna memang akan berubah musim panas ini. Mungkin tidak berubah seperti yang ia harapkan, tetapi memang telah berubah. Ia pun demikian.

    "Saya tidak ingin membahasnya terlalu dalam," katanya mengakhiri, "karena saya tidak ingin semua ini tersebar luas, tetapi terkadang penampilan saya tidak cukup baik karena situasi tertentu di luar sepak bola. Ini tentang memahami bahwa itu adalah bagian dari menjadi seorang profesional yang baik: menyeimbangkan kehidupan di luar lapangan dan di dalam lapangan. Itu adalah salah satu hal yang baru-baru ini saya pelajari.

    "Ketika keadaan di luar sepak bola tidak baik, kamu harus menemukan cara untuk melepaskannya. Saat berada di lapangan, kamu harus merasa bebas. Kamu harus menemukan cara untuk melepaskan beban itu, dan saat kamu tidak di lapangan, itulah saatnya kamu bisa menangani masalah. Kelihatannya kacau, tapi kamu cukup mengatasinya satu per satu, selesaikan masalah berikutnya. Saat waktunya turun ke lapangan, pikiranmu harus kosong, dan kamu harus menikmati diri sendiri serta apa yang kamu lakukan."

    Pemisahan itu adalah sesuatu yang masih dipelajari Luna. Dia tidak bisa mengendalikan saat-saat ketika hidup menjadi sulit, tetapi dia mulai memahami bahwa dia tidak boleh membiarkan tantangan-tantangan itu membayangi dirinya saat berada di lapangan.

    “Itu adalah sesuatu yang masih saya upayakan,” katanya. “Ini tentang menguasai hal itu karena hidup akan seperti naik rollercoaster. Dengan menguasai hal itu, Anda akan mencapai performa puncak dan puncak karier Anda. Ke mana pun itu membawa saya, saya sangat menantikan masa depan.”


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