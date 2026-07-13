“Kamu pasti akan merasakan berbagai emosi, tapi lalu apa?” - Diego Luna tentang pencoretan USMNT dari Piala Dunia, kenyataan pahit, dan mengubah kekecewaan menjadi motivasi

Diego Luna telah melakukan banyak introspeksi sejak mengetahui bahwa ia tidak akan masuk dalam skuad 26 pemain Mauricio Pochettino untuk Piala Dunia. Dan, melalui proses itu, ia menemukan hal-hal yang kini ia bersedia akui.

Yang pertama adalah bahwa hal ini menyakitkan. Rasanya sakit pada hari itu, dan masih terasa sakit hingga kini. Sudah lebih dari satu setengah bulan sejak diumumkan bahwa gelandang berusia 21 tahun ini tidak terpilih ke dalam skuad Piala Dunia Tim Nasional Pria AS, dan tidak ada satu hari pun berlalu tanpa hal ini terus mengganggunya. Hal ini tak terhindarkan. Iklan-iklan tidak pernah berhenti, begitu pula pertanyaan-pertanyaan. Ini bukanlah sesuatu yang telah ia lupakan, dan rasa sakit ini terasa akrab sekaligus sama sekali berbeda dari apa pun yang pernah ia rasakan sebelumnya.

Hal kedua adalah bahwa ia mengambil sebagian tanggung jawab atas rasa sakit itu. Akan mudah untuk percaya bahwa dunia sedang menentangnya atau bahwa tanggung jawab itu bukan miliknya untuk diterima. Ia memilih untuk tidak memandangnya seperti itu. Ada hal-hal yang seharusnya bisa dia lakukan dengan cara berbeda, dan dia bersedia mengakuinya. Ada situasi yang seharusnya bisa dia tangani dengan lebih baik. Yang paling utama, ada pemikiran bahwa mungkin dia terlalu terburu-buru dalam semua ini dan mungkin di situlah semuanya mulai salah.

"Piala Dunia adalah puncaknya," katanya kepada GOAL sebagai bagian dari kampanye Audi bertajuk The Driven. "Sebagai pemain sepak bola, ketika kamu bermain di Piala Dunia, kamu menandainya sebagai pencapaian saat berhasil melakukannya," kan? Bagi saya, itu masih menjadi target utama, dan saya punya empat tahun ke depan untuk benar-benar memberikan segalanya agar bisa bermain pada 2030, tapi ada tujuan-tujuan kecil di dalamnya. Saya sudah banyak berpikir, dan mungkin saya terlalu terburu-buru menganggap ini atau itu sebagai tujuan utama, padahal sebenarnya yang penting adalah tujuan-tujuan kecil, yang dilakukan sehari-hari.

Kesadaran itu memaksanya untuk memikirkan kembali bukan tujuannya, melainkan bagaimana ia bermaksud mencapainya.

"Saya rasa saya tidak benar-benar meyakini hal itu dan melakukannya. Saya rasa lebih ke sekadar mengatakan bahwa ini adalah tujuannya dan ini sudut pandangnya. Tidak, yang penting adalah besok dan memastikan saya menjadi pemain terbaik di sesi latihan. Lalu minggu depan, memastikan saya dalam kondisi fisik terbaik untuk pertandingan, bermain penuh 90 menit, dan berkontribusi bagi tim. Itulah tujuannya: melakukannya setiap hari dan tetap disiplin. Saya rasa hal itu memberi saya peluang lebih besar untuk bisa berada di sana pada tahun 2030. Yang penting adalah tujuan-tujuan kecil, tetap disiplin, dan melakukan hal-hal tersebut, bukan sekadar mengatakannya saja."

Proses itu tidak dimulai sekarang; itu sudah dimulai berminggu-minggu yang lalu. Lagipula, itulah inti dari semua refleksi ini. Itu juga menjadi salah satu bagian tersulit dari proses ini: kenyataan bahwa Luna belum bisa menerapkan semua yang telah ia pelajari tentang dirinya sendiri. Selama ini, musim panas ini tampak akan menjadi momen penentu dalam karier sepak bolanya, dan mungkin masih bisa jadi begitu. Hanya saja, momen-momen penentu itu datang saat sepak bola justru menjatuhkannya ke titik terendah.

“Kamu pasti akan kecewa,” katanya, “dan kamu pasti akan merasakan emosi, tapi lalu apa? Aku cukup beruntung berusia 22 tahun dan, semoga saja, mendapat kesempatan untuk bermain di lebih banyak Piala Dunia. Kamu belajar bagaimana ini bekerja, dan kamu belajar bahwa tidak ada yang diberikan begitu saja. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Sekarang, kamu harus mempersiapkan kondisi mental dan fisikmu dengan cara yang tepat agar bisa melakukan hal-hal yang benar dan tampil di level tertinggi.”

"Itu sudah berlalu," lanjutnya, "itu sudah terjadi, jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kita akan melangkah maju, dan kita akan terus bekerja sampai itu menjadi kenyataan."

Namun, sebelum melangkah maju, bintang Real Salt Lake berusia 22 tahun ini perlu mengambil langkah mundur sejenak. Dia perlu sedikit merendahkan diri dan menerima kenyataan mengapa musim panas ini berakhir seperti itu.