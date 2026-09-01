AFP
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'Kamu pantas mendapatkan kisah ini' - Antonela Roccuzzo sampaikan penghormatan emosional kepada Lionel Messi saat ikon Argentina itu mengumumkan pensiun dari tim nasional
Akhir sebuah era bagi Argentina
Messi secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Penyerang legendaris berusia 39 tahun itu mengonfirmasi keputusannya pada Senin melalui sebuah unggahan Instagram, dengan membagikan gambar catatan tulisan tangan dalam bahasa Spanyol untuk menyampaikan kabar tersebut. Pengumuman ini datang setelah karier internasional monumental yang berlangsung selama dua dekade.
Teranyar, ia menjadi kapten Argentina ke final Piala Dunia 2026, ketika timnya akhirnya kalah dari Spanyol. Kepergiannya menandai akhir yang definitif dari sebuah babak bersejarah bagi tim nasional. Messi mundur sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya dan pemain dengan penampilan terbanyak, meninggalkan warisan yang akan sangat sulit untuk dilampaui.
- Getty
Antonela berikan penghormatan emosional
Setelah pengumumannya, istri Messi, Roccuzzo, menyampaikan penghormatan yang penuh pujian kepada suaminya. Ia mengunggah pesan emosional yang ditulis dalam bahasa Spanyol di Instagram, merefleksikan ketekunannya yang luar biasa selama bertahun-tahun.
"Aku melihatmu terus melangkah saat segala sesuatunya tidak berjalan baik dan selalu mencoba lagi," tulisnya. "Dan setelah bertahun-tahun, aku juga cukup beruntung bisa melihatmu mewujudkan impianmu dan menjalani beberapa hari paling bahagia dalam hidup kami. Kamu pantas mendapatkan kisah ini dan jauh lebih banyak lagi. Kami mencintaimu tanpa batas."
Karier internasional yang memecahkan rekor
Messi meninggalkan panggung internasional dengan memegang hampir semua rekor penting untuk negaranya. Penyerang ikonis itu mencetak 125 gol yang luar biasa dalam 207 penampilan, mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan. Kegigihannya pada akhirnya membuahkan kesuksesan luar biasa di panggung terbesar.
Ia tampil di enam Piala Dunia, dan terkenal memimpin Argentina menuju kejayaan di Qatar pada 2022, yang memastikan gelar dunia ketiga bagi negara itu dan yang pertama dalam 36 tahun. Ia juga sama berpengaruhnya di kompetisi kontinental. Messi memainkan peran penting dalam mengakhiri paceklik trofi Argentina selama 28 tahun dengan menjuarai Copa America 2021, sebelum kembali mengangkat trofi bergengsi itu pada 2024.
- Getty Images Sport
Menutup bab terakhir
Ini bukan pertama kalinya Messi mengakhiri karier internasionalnya. Ia sebelumnya mengumumkan pensiun pada 2016 setelah menelan kekalahan beruntun di final sebagai kapten Argentina, dan secara terkenal gagal meraih trofi besar. Namun, ia membatalkan keputusan itu tak lama kemudian, yang kemudian membuka jalan bagi pencapaian terbesarnya.
Kembali ke tim memungkinkannya memimpin negaranya meraih dua gelar Copa America tersebut dan hadiah tertinggi di Piala Dunia 2022. Kini, setelah penampilan terakhirnya di Piala Dunia 2026, perjalanan internasionalnya benar-benar telah berakhir. Para penggemar di seluruh dunia akan selamanya menghargai dampak besar yang ia berikan saat mengenakan seragam biru-putih yang ikonik.
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