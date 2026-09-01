Messi secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Penyerang legendaris berusia 39 tahun itu mengonfirmasi keputusannya pada Senin melalui sebuah unggahan Instagram, dengan membagikan gambar catatan tulisan tangan dalam bahasa Spanyol untuk menyampaikan kabar tersebut. Pengumuman ini datang setelah karier internasional monumental yang berlangsung selama dua dekade.

Teranyar, ia menjadi kapten Argentina ke final Piala Dunia 2026, ketika timnya akhirnya kalah dari Spanyol. Kepergiannya menandai akhir yang definitif dari sebuah babak bersejarah bagi tim nasional. Messi mundur sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya dan pemain dengan penampilan terbanyak, meninggalkan warisan yang akan sangat sulit untuk dilampaui.