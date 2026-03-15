"Kamu nggak punya akal sehat" - Igor Tudor dalam wawancara yang penuh ketegangan setelah Tottenham berhasil menahan imbang Liverpool
Tudor kesal mendengar pembicaraan tentang masa depan
Ketegangan memuncak saat pelatih asal Kroasia itu ditanyai habis-habisan mengenai apakah dia masih orang yang tepat untuk menyelamatkan klub dari degradasi yang mengerikan ke Championship. Jawaban Tudor sangat tegas: "Cukup sudah. Saya selalu mengatakan apa yang saya pikirkan. Pertanyaan mana yang perlu dijawab? Saya adalah pelatih. Anda harus bertanya kepada saya tentang bagaimana kami bermain. Anda sudah bertanya dan saya sudah menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan yang suka ditanyakan jurnalis ini, itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal."
- Getty Images Sport
Ketegangan di Anfield memuncak
Pelatih sementara itu tidak berhenti sampai di situ, ia menuduh media mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang dan tidak bermakna meskipun pertarungan degradasi Liga Premier sedang berlangsung dengan taruhannya yang sangat tinggi. Tottenham saat ini hanya unggul satu poin dari Nottingham Forest dan West Ham, namun Tudor merasa fokus seharusnya tetap sepenuhnya tertuju pada lapangan setelah hasil pertandingan yang berlangsung sengit itu.
"Kalian menanyakan posisi pelatih. Kalian tidak punya akal sehat," seru Tudor dalam siaran langsung. "Semua pelatih selalu mengatakan hal yang sama kepada kalian, tetapi kalian selalu memaksa. Kalian berkata, 'Pelatih, Anda harus menjawab,' karena dia wajib hadir di konferensi pers, jika tidak, dia ingin tinggal di rumah. Kalian selalu memaksa dengan pertanyaan yang sama."
Sikap yang teguh selama wawancara
Seiring berjalannya wawancara, suasana semakin terasa canggung. Ketika Davison mencoba mengungkit kembali pernyataan-pernyataan tertentu dari awal pekan ini di mana Tudor menyiratkan bahwa para penggemar hanya menginginkan manajer baru demi "harapan" yang ditawarkannya, mantan pelatih Marseille itu langsung memotong alur pertanyaan tersebut dan mengakhiri segmen wawancara lebih awal.
"Tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya tidak," tegas Tudor sambil tampak gelisah. "Apa yang saya katakan? Apa yang Anda tanyakan kepada saya sekarang? Apa yang harus saya sampaikan kepada Anda sekarang? Apakah kita sudah selesai atau belum? Oke, terima kasih."
- Getty Images Sport
Para bintang Spurs tetap fokus
Sementara manajer mereka berselisih dengan media, para pemain Tottenham langsung memuji semangat yang ditunjukkan untuk menyamakan kedudukan setelah Dominik Szoboszlai membawa Liverpool unggul. Pencetak gol Richarlison dan bek Pedro Porro sama-sama menekankan bahwa skuad tetap bersatu dalam upaya mereka untuk bertahan di liga, dengan pertandingan Liga Champions yang juga masih menanti di depan.
Porro berkata: "Kami selalu percaya. Saya selalu mengatakan ini, saya katakan sebelum pertandingan kepada rekan-rekan setim saya bahwa saya percaya pada kami. Di saat seperti ini, Anda membutuhkan semua orang dan hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus. Yang terpenting sekarang adalah meraih satu poin, mengambil hal-hal positif, dan terus berjuang di Liga Champions dan Liga Premier."
