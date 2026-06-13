"Kamu nggak nonton, ya?!" - Cristiano Ronaldo menepis kekhawatiran soal kebugarannya dan berjanji akan "membawa kebahagiaan" ke Piala Dunia bersama Portugal

Saat berbicara kepada para wartawan setelah menjalani sesi latihan yang intens, pemain berusia 41 tahun itu mengesampingkan kekhawatiran terkait kebugaran pribadinya dan lebih fokus pada ekspektasi tingginya terhadap turnamen ini. Ia berkata: "Dengan penuh kegembiraan, kami tahu bahwa Piala Dunia selalu menjadi ajang yang istimewa, sama seperti Euro, jadi kami berangkat dengan harapan yang tinggi. Secara fisik? Saya baik-baik saja, bukankah kalian sudah menonton pertandingan-pertandingannya?"

Ketika ditanya apakah Selecao harus dianggap sebagai favorit sejati turnamen ini, penyerang veteran ini memilih pendekatan yang lebih hati-hati, dengan menyatakan: "Kita baru akan tahu di akhir. Ini adalah generasi yang sangat bagus, tetapi ada faktor-faktor yang tidak dapat kita kendalikan, seperti pertandingan itu sendiri – menang atau tidak menang adalah hal yang paling penting. Saya yakin ini adalah generasi yang akan membawa banyak kegembiraan bagi rakyat Portugal."