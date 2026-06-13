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"Kamu nggak nonton, ya?!" - Cristiano Ronaldo menepis kekhawatiran soal kebugarannya dan berjanji akan "membawa kebahagiaan" ke Piala Dunia bersama Portugal
Portugal memulai petualangan di Amerika
Timnas Brasil telah resmi berangkat dari markas latihan mereka di Cidade do Futebol menuju Amerika Serikat untuk mengikuti turnamen tersebut. Ronaldo bertindak sebagai juru bicara utama tim, memancarkan rasa percaya diri setelah menjalani babak kualifikasi yang dominan, di mana tim raksasa Eropa ini mencetak 20 gol dalam enam pertandingan. Penyerang veteran ini siap menorehkan sejarah musim panas ini bersama Lionel Messi saat mereka tampil di enam Piala Dunia berturut-turut.
- Getty Images Sport
Ronaldo membela kondisi fisiknya
Saat berbicara kepada para wartawan setelah menjalani sesi latihan yang intens, pemain berusia 41 tahun itu mengesampingkan kekhawatiran terkait kebugaran pribadinya dan lebih fokus pada ekspektasi tingginya terhadap turnamen ini. Ia berkata: "Dengan penuh kegembiraan, kami tahu bahwa Piala Dunia selalu menjadi ajang yang istimewa, sama seperti Euro, jadi kami berangkat dengan harapan yang tinggi. Secara fisik? Saya baik-baik saja, bukankah kalian sudah menonton pertandingan-pertandingannya?"
Ketika ditanya apakah Selecao harus dianggap sebagai favorit sejati turnamen ini, penyerang veteran ini memilih pendekatan yang lebih hati-hati, dengan menyatakan: "Kita baru akan tahu di akhir. Ini adalah generasi yang sangat bagus, tetapi ada faktor-faktor yang tidak dapat kita kendalikan, seperti pertandingan itu sendiri – menang atau tidak menang adalah hal yang paling penting. Saya yakin ini adalah generasi yang akan membawa banyak kegembiraan bagi rakyat Portugal."
Kapten memaparkan resep kemenangan
Ronaldo mengakui bahwa persiapan menjelang turnamen di bawah arahan staf pelatih memang berat, namun ia menekankan bahwa kualitas sesungguhnya sebagai juara baru akan teruji saat fase grup semakin memanas. Menuntut pendekatan yang fokus dan terencana dari rekan-rekan setimnya, penyerang veteran ini memaparkan strategi tepat yang diperlukan untuk melaju dengan aman di turnamen ini.
Ia menyatakan: "Itu melelahkan karena kami bekerja keras. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, kemenangan memang diraih, tetapi yang terpenting adalah saat bola mulai bergulir pada tanggal 17, di pertandingan pertama. Setelah itu, ketika segalanya mulai menjadi sulit, di situlah kita akan melihat juara sejati. Hal itu akan bergantung pada banyak faktor. Saya sangat optimis bahwa semuanya akan berjalan lancar. Yang terpenting adalah finis di posisi pertama di grup, dan setelah itu, kita akan menjalani pertandingan demi pertandingan, selangkah demi selangkah, dengan tenang membangun kepercayaan diri dan menemukan ritme permainan kita."
- AFP
Ujian di Afrika menanti para raksasa
Portugal akan memulai kampanye mereka pada 17 Juni dengan laga yang berat melawan Republik Demokratik Kongo di Houston Stadium, Texas. Lawan mereka dari Afrika ini memasuki pertemuan perdana bersejarah ini dengan semangat tinggi, setelah memastikan tiket ke putaran final untuk pertama kalinya sejak 1974 melalui kemenangan dramatis di babak playoff atas Jamaika. Ronaldo akan berusaha menerjemahkan performa gemilangnya di level domestik—di mana ia telah menyumbang 30 gol untuk Al-Nassr—menjadi penampilan yang langsung mencuri perhatian guna mengamankan kendali atas grup sejak awal.