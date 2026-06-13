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Team Portugal Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

"Kamu nggak nonton, ya?!" - Cristiano Ronaldo menepis kekhawatiran soal kebugarannya dan berjanji akan "membawa kebahagiaan" ke Piala Dunia bersama Portugal

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Portugal vs DR Congo
DR Congo
Al Nassr FC
Saudi Pro League

Kapten Portugal, Cristiano Ronaldo, dengan tegas membantah kekhawatiran yang masih beredar mengenai kondisi fisiknya menjelang Piala Dunia 2026. Penyerang legendaris yang baru saja mencatatkan musim domestik yang gemilang di Arab Saudi itu dengan penuh keyakinan berjanji akan meraih kesuksesan dan membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi masyarakat Portugal.

  • Portugal memulai petualangan di Amerika

    Timnas Brasil telah resmi berangkat dari markas latihan mereka di Cidade do Futebol menuju Amerika Serikat untuk mengikuti turnamen tersebut. Ronaldo bertindak sebagai juru bicara utama tim, memancarkan rasa percaya diri setelah menjalani babak kualifikasi yang dominan, di mana tim raksasa Eropa ini mencetak 20 gol dalam enam pertandingan. Penyerang veteran ini siap menorehkan sejarah musim panas ini bersama Lionel Messi saat mereka tampil di enam Piala Dunia berturut-turut.


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  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Ronaldo membela kondisi fisiknya

    Saat berbicara kepada para wartawan setelah menjalani sesi latihan yang intens, pemain berusia 41 tahun itu mengesampingkan kekhawatiran terkait kebugaran pribadinya dan lebih fokus pada ekspektasi tingginya terhadap turnamen ini. Ia berkata: "Dengan penuh kegembiraan, kami tahu bahwa Piala Dunia selalu menjadi ajang yang istimewa, sama seperti Euro, jadi kami berangkat dengan harapan yang tinggi. Secara fisik? Saya baik-baik saja, bukankah kalian sudah menonton pertandingan-pertandingannya?"

    Ketika ditanya apakah Selecao harus dianggap sebagai favorit sejati turnamen ini, penyerang veteran ini memilih pendekatan yang lebih hati-hati, dengan menyatakan: "Kita baru akan tahu di akhir. Ini adalah generasi yang sangat bagus, tetapi ada faktor-faktor yang tidak dapat kita kendalikan, seperti pertandingan itu sendiri – menang atau tidak menang adalah hal yang paling penting. Saya yakin ini adalah generasi yang akan membawa banyak kegembiraan bagi rakyat Portugal."

  • Kapten memaparkan resep kemenangan

    Ronaldo mengakui bahwa persiapan menjelang turnamen di bawah arahan staf pelatih memang berat, namun ia menekankan bahwa kualitas sesungguhnya sebagai juara baru akan teruji saat fase grup semakin memanas. Menuntut pendekatan yang fokus dan terencana dari rekan-rekan setimnya, penyerang veteran ini memaparkan strategi tepat yang diperlukan untuk melaju dengan aman di turnamen ini.

    Ia menyatakan: "Itu melelahkan karena kami bekerja keras. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, kemenangan memang diraih, tetapi yang terpenting adalah saat bola mulai bergulir pada tanggal 17, di pertandingan pertama. Setelah itu, ketika segalanya mulai menjadi sulit, di situlah kita akan melihat juara sejati. Hal itu akan bergantung pada banyak faktor. Saya sangat optimis bahwa semuanya akan berjalan lancar. Yang terpenting adalah finis di posisi pertama di grup, dan setelah itu, kita akan menjalani pertandingan demi pertandingan, selangkah demi selangkah, dengan tenang membangun kepercayaan diri dan menemukan ritme permainan kita."

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    Ujian di Afrika menanti para raksasa

    Portugal akan memulai kampanye mereka pada 17 Juni dengan laga yang berat melawan Republik Demokratik Kongo di Houston Stadium, Texas. Lawan mereka dari Afrika ini memasuki pertemuan perdana bersejarah ini dengan semangat tinggi, setelah memastikan tiket ke putaran final untuk pertama kalinya sejak 1974 melalui kemenangan dramatis di babak playoff atas Jamaika. Ronaldo akan berusaha menerjemahkan performa gemilangnya di level domestik—di mana ia telah menyumbang 30 gol untuk Al-Nassr—menjadi penampilan yang langsung mencuri perhatian guna mengamankan kendali atas grup sejak awal.

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