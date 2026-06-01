‘Kamu mendengarnya di sini lebih dulu’ - Declan Rice berjanji akan membawa trofi bagi Arsenal setelah gagal menambahkan gelar Liga Champions ke gelar Liga Premier

Sementara itu, Myles Lewis-Skelly bahkan belum lahir saat Arsenal terakhir kali menjuarai liga pada tahun 2004. Pemain berusia 19 tahun yang menjadi starter di lini tengah pada final Liga Champions itu mengatakan kepada Sky Sports: "Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim. Saya bangga pada organisasi yang telah membantu kami mencapai titik ini karena musim ini tidaklah mudah. Namun jelas kami telah mencapai akhir musim dan kami adalah juara Inggris."

"Ini mengecewakan karena ketika Anda begitu dekat dengan mimpi, sebuah tujuan, Anda merasa sedikit kurang, tapi seperti yang dikatakan Mikel, ini menambah semangat, jadi kami akan memanfaatkannya. Saya juga akan bertemu keluarga saya di sini. Ini akan sangat emosional, jadi saya sangat antusias. Dua minggu terakhir ini luar biasa. Hanya berbagi momen-momen itu dengan tim, orang-orang yang sangat Anda cintai, yang Anda perjuangkan bersama. Ini luar biasa. Bagi saya, [masa depan] cerah. Saya merasa ini adalah awal dari era baru dan saya merasa kami siap untuk melangkah dan mewujudkan impian kami. [Arteta] telah sangat mendukung saya sepanjang perjalanan saya, jadi saya sangat berterima kasih padanya dan atas kepercayaan yang telah dia berikan kepada saya. Terima kasih, dan kami belum selesai!"