‘Kamu mendengarnya di sini lebih dulu’ - Declan Rice berjanji akan membawa trofi bagi Arsenal setelah gagal menambahkan gelar Liga Champions ke gelar Liga Premier
The Gunners bangkit dari kekecewaan di ajang Eropa
Arsenal menggelar pawai untuk merayakan gelar juara Liga Premier musim 2025-26. Skuad asuhan Arteta berangkat dari Stadion Emirates pada pukul 14.15 untuk memulai perjalanan sejauh 5,6 mil menyusuri rute pawai. Kapten Martin Odegaard adalah pemain pertama yang naik ke bus, yang dihiasi tulisan 'Champions 25-26', sambil memegang trofi Liga Premier. The Gunners berharap dapat merayakan dua gelar sekaligus dengan mengukir trofi Liga Champions pertama dalam sejarah 140 tahun klub tersebut, menyusul kesuksesan mereka di liga.
Kai Havertz membawa mereka memimpin lebih dulu di Budapest, tetapi Paris Saint-Germain menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Ousmane Dembele, dan Eberechi Eze serta Gabriel sama-sama gagal dalam adu penalti. Gabriel mengakui kekalahan itu "menyakitkan", tetapi menambahkan di Instagram: "Saya bangga dengan tim ini dan semua yang telah kami raih bersama musim ini."
Rice memimpin perayaan dengan janji yang tegas
Rice merayakan keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Premier dengan bernyanyi rap lagu 'Ice Ice Baby' di atas bus terbuka mereka — dan kemudian berjanji bahwa timnya akan "kembali untuk meraih lebih banyak lagi" musim depan. Gelandang timnas Inggris itu mengambil mikrofon dan menyanyikan lagu klasik Vanilla Ice tersebut dengan lantang, sementara ribuan penggemar The Gunners memadati jalan-jalan di utara London untuk merayakan gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun.
Pesta itu berlangsung meriah meskipun mereka baru saja mengalami kekecewaan dalam adu penalti Liga Champions melawan Paris Saint-Germain kurang dari 24 jam sebelumnya. Rice mengatakan kepada Sky Sports: "Saya mencintai tim ini, saya mencintai manajer. Melihat kebahagiaan yang bisa kami berikan kepada orang-orang, ini gila. Tapi, musim depan kami akan kembali untuk lebih banyak lagi. Kalian mendengarnya di sini pertama kali. Ikut atau ketinggalan."
Era baru di bawah kepemimpinan Mikel Arteta
Sementara itu, Myles Lewis-Skelly bahkan belum lahir saat Arsenal terakhir kali menjuarai liga pada tahun 2004. Pemain berusia 19 tahun yang menjadi starter di lini tengah pada final Liga Champions itu mengatakan kepada Sky Sports: "Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim. Saya bangga pada organisasi yang telah membantu kami mencapai titik ini karena musim ini tidaklah mudah. Namun jelas kami telah mencapai akhir musim dan kami adalah juara Inggris."
"Ini mengecewakan karena ketika Anda begitu dekat dengan mimpi, sebuah tujuan, Anda merasa sedikit kurang, tapi seperti yang dikatakan Mikel, ini menambah semangat, jadi kami akan memanfaatkannya. Saya juga akan bertemu keluarga saya di sini. Ini akan sangat emosional, jadi saya sangat antusias. Dua minggu terakhir ini luar biasa. Hanya berbagi momen-momen itu dengan tim, orang-orang yang sangat Anda cintai, yang Anda perjuangkan bersama. Ini luar biasa. Bagi saya, [masa depan] cerah. Saya merasa ini adalah awal dari era baru dan saya merasa kami siap untuk melangkah dan mewujudkan impian kami. [Arteta] telah sangat mendukung saya sepanjang perjalanan saya, jadi saya sangat berterima kasih padanya dan atas kepercayaan yang telah dia berikan kepada saya. Terima kasih, dan kami belum selesai!"
Para penggemar berbondong-bondong datang ke London untuk menyaksikan parade bersejarah
Gabriel dan rekan setimnya, Eze, tampak bersemangat di dalam bus meskipun baru saja mengalami kekalahan menyakitkan pada malam sebelumnya, sementara Arteta tersenyum lebar sambil melambaikan tangan kepada para penonton. Para staf Arsenal mengikuti di bus kedua, sedangkan tim putri berada di bus ketiga sambil memamerkan trofi FIFA Champions Cup yang mereka raih pada bulan Februari. Diperkirakan ada setengah juta pendukung yang hadir, dengan asap merah membubung di sekitar bus-bus tersebut saat ratusan suar dinyalakan.