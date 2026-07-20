"Kamu menangis sepanjang minggu!" - Nicolas Otamendi menuduh Rodri memengaruhi wasit setelah kekalahan Argentina di final Piala Dunia

Ketegangan tersebut bermula dari komentar yang dilontarkan Laporte sebelum pertandingan, yang secara terbuka mempertanyakan integritas keputusan wasit sepanjang turnamen.

Bek Athletic Club itu mengklaim bahwa pendekatan agresif lawan mereka sering kali tidak dihukum oleh wasit. Laporte mengatakan kepada Marca: "Saya sama sekali tidak khawatir dengan agresivitas dalam sepak bola. Jika hal itu ditoleransi dan wasit menjalankan tugasnya, saya tidak mempermasalahkannya.

"Memang benar bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir kami melihat hal-hal yang sangat mengejutkan kami, tindakan-tindakan yang dibiarkan tanpa sanksi. Terutama saat melawan Argentina, tim yang sering meninggalkan bekas-bekas. Hal itu tidak boleh dibiarkan dalam sepak bola, terutama di kompetisi sebesar ini, karena bisa mengganggu konsentrasi dan membuat frustrasi.

"Mengendalikan hal-hal seperti itu agar tidak dimanfaatkan adalah bagian dari tugas wasit. Jika satu atau dua pemain bisa melakukannya, pertandingan akan menjadi kacau. Sejak awal turnamen, kami telah menjadi tim yang cukup adil dalam hal itu.

"Kami tidak sembarangan memukul lawan atau melakukan pelanggaran ceroboh. Dan saya pikir itulah yang harus kami lakukan dalam pertandingan ini. Namun memang benar bahwa hal itu akan sangat bergantung pada keputusan wasit."