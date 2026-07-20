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"Kamu menangis sepanjang minggu!" - Nicolas Otamendi menuduh Rodri memengaruhi wasit setelah kekalahan Argentina di final Piala Dunia
- Getty Images Sport
Enzo merusak pertahanan
Ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka berakhir dengan kekecewaan setelah menelan kekalahan tipis 1-0 dari Spanyol di New York. Tim asuhan Lionel Scaloni tampak kurang tajam di lini depan, bahkan tak mampu melepaskan satu pun tembakan ke gawang sepanjang waktu normal. Tugas sang juara bertahan pun semakin berat ketika Enzo Fernandez diusir keluar lapangan pada menit ke-93 akibat menerima kartu kuning kedua.
Otamendi berhadapan dengan mantan rekan setimnya
Ketegangan terus berlanjut lama setelah peluit akhir dibunyikan, yang memicu konfrontasi sengit antara Otamendi dan mantan rekan setimnya di Manchester City, Rodri. Bek veteran asal Argentina itu tak mampu menyembunyikan rasa frustrasinya, menuduh pihak lawan sengaja menekan ofisial pertandingan selama masa persiapan.
Otamendi benar-benar mengejutkan gelandang asal Spanyol itu dengan komentarnya yang blak-blakan, sambil berteriak: “Kamu menangis sepanjang minggu [mengenai wasit di Piala Dunia]. Kamu dan [Aymeric] Laporte, kalian berdua. Itu tidak benar, kamu menangis bersama para wasit, temanku.”
Laporte mempertanyakan penegakan aturan dalam turnamen tersebut
Ketegangan tersebut bermula dari komentar yang dilontarkan Laporte sebelum pertandingan, yang secara terbuka mempertanyakan integritas keputusan wasit sepanjang turnamen.
Bek Athletic Club itu mengklaim bahwa pendekatan agresif lawan mereka sering kali tidak dihukum oleh wasit. Laporte mengatakan kepada Marca: "Saya sama sekali tidak khawatir dengan agresivitas dalam sepak bola. Jika hal itu ditoleransi dan wasit menjalankan tugasnya, saya tidak mempermasalahkannya.
"Memang benar bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir kami melihat hal-hal yang sangat mengejutkan kami, tindakan-tindakan yang dibiarkan tanpa sanksi. Terutama saat melawan Argentina, tim yang sering meninggalkan bekas-bekas. Hal itu tidak boleh dibiarkan dalam sepak bola, terutama di kompetisi sebesar ini, karena bisa mengganggu konsentrasi dan membuat frustrasi.
"Mengendalikan hal-hal seperti itu agar tidak dimanfaatkan adalah bagian dari tugas wasit. Jika satu atau dua pemain bisa melakukannya, pertandingan akan menjadi kacau. Sejak awal turnamen, kami telah menjadi tim yang cukup adil dalam hal itu.
"Kami tidak sembarangan memukul lawan atau melakukan pelanggaran ceroboh. Dan saya pikir itulah yang harus kami lakukan dalam pertandingan ini. Namun memang benar bahwa hal itu akan sangat bergantung pada keputusan wasit."
- Getty Images Sport
Dampak sanksi disiplin semakin mengkhawatirkan
Keributan pasca-pertandingan yang melibatkan bentrokan antara Nahuel Molina dan Leandro Paredes hampir pasti akan memicu penyelidikan disiplin yang panjang dari FIFA. Selain kemungkinan sanksi skorsing berat bagi para pemain andalan, Scaloni harus menghadapi tugas besar untuk merombak lini belakang menjelang jeda internasional berikutnya.
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